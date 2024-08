Grazer Sportclub und USV Vasoldsberg trennen sich mit einem 1:1-Unentschieden

Details Freitag, 23. August 2024 22:51

In der zweiten Runde der Gebietsliga Mitte trafen der Grazer Sportclub und Union SV Vasoldsberg aufeinander. Die Partie endete mit einem 1:1-Unentschieden, wobei beide Mannschaften bereits in der ersten Halbzeit ihre Treffer erzielten. Der Grazer Sportclub ging früh in Führung, doch USV Vasoldsberg konnte noch vor der Halbzeitpause ausgleichen. Die Begegnung blieb spannend bis zum Schlusspfiff, brachte jedoch keinen weiteren Treffer.

Frühe Führung für Grazer Sportclub- es lief nach Plan für die Gastgeber

Der Grazer Sportclub startete stark in das Spiel und setzte die Gäste von USV Vasoldsberg früh unter Druck. Bereits in der 8. Minute wurde diese offensive Herangehensweise belohnt. Johannes Unegg erzielte das 1:0 für den Grazer Sportclub, indem er einen schönen Spielzug erfolgreich abschloss. Der frühe Treffer brachte den Gastgebern zunächst die gewünschte Sicherheit und ließ die heimischen Fans auf ein erfolgreiches Spiel hoffen.

Die Mannschaft des Grazer Sportclubs nutzte die frühe Führung, um das Spieltempo zu kontrollieren und immer wieder gefährlich vor das Tor der Gäste zu kommen. USV Vasoldsberg hingegen hatte Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden und tat sich schwer, die Defensive des Grazer Sportclubs zu überwinden. Doch nach und nach fand auch Vasoldsberg besser ins Spiel und setzte eigene Akzente in der Offensive.

In der 31. Minute gelang USV Vasoldsberg der Ausgleich. Dominik Peintinger war zur Stelle und traf zum 1:1. Vasoldsberg wirkte in dem Moment wacher und Peintinger schloss gekonnt ab. Der Grazer Sportclub musste sich nun wieder neu sortieren und fand sich in einer ausgeglichenen Partie wieder.

Nach dem Ausgleich entwickelte sich weiterhin ein offenes Spiel, bei dem beide Teams Chancen hatten, erneut in Führung zu gehen. Sowohl der Grazer Sportclub als auch USV Vasoldsberg zeigten sich bemüht, doch die Abwehrreihen beider Teams standen nun sicherer. Trotz einiger vielversprechender Angriffe und guter Gelegenheiten gelang es keinem der beiden Teams, bis zur Halbzeitpause einen weiteren Treffer zu erzielen. So ging es mit einem gerechten 1:1 vor knapp 250 Zuschauern in der Gruabn in die Kabinen.

Keine weiteren Treffer nach der Pause

Die zweite Halbzeit begann ebenso temporeich, doch beide Mannschaften agierten defensiv stabil und ließen nur wenige hochkarätige Chancen zu. Der Grazer Sportclub und USV Vasoldsberg lieferten sich ein intensives Duell, bei dem jedoch kein weiterer Treffer fiel. Der GSC versuchte weiterhin, den Siegtreffer zu erzielen, doch sowohl die Abwehr als auch die Torhüter hielten ihren Kasten sauber.

Schließlich endete die Partie nach 95 Minuten mit einem 1:1-Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten eine engagierte Leistung und teilten sich letztlich die Punkte. Der Grazer Sportclub konnte auf eine starke Anfangsphase und eine solide Abwehrleistung zurückblicken, während USV Vasoldsberg Moral bewies und nach dem Rückstand zurück ins Spiel fand und sich mit einer couragierten Leistung einen Punkt in Graz erkämpfte.

Vasoldsberg ist mit vier Punkten erfolgreich in die Saison gestartet, für den GSC verlief der Start nicht wie gewünscht.

Statement Leonhard Lang - Trainer von GSC:

„Die erste Halbzeit war sehr ausgeglichen, beide Mannschaften hatten ihre Chancen. Wir haben gut dagegengehalten und gezeigt, dass wir auf Augenhöhe spielen können. In der zweiten Halbzeit hatten wir dann eine hundertprozentige Möglichkeit, das Spiel für uns zu entscheiden, aber leider fehlte uns das nötige Quäntchen Glück im Abschluss.

Das ist natürlich ärgerlich, denn die Chancen waren da, um das Spiel zu gewinnen. Jetzt heißt es für uns, den Kopf nicht hängen zu lassen, sondern konzentriert weiterzuarbeiten. Die Mannschaft hat großes Potenzial, und ich bin zu 100 Prozent davon überzeugt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir haben eine starke Truppe, und wenn wir so weitermachen, werden wir uns bald auch für unseren Einsatz belohnen. Wir bleiben fokussiert und werden unseren Weg konsequent weitergehen!“

Aufstellungen:

GRAZER SPORTKLUB Holding Graz: Lukas Reitbauer - Daniel Grössing, Michael Spielberger, Jonas Müller, Sebastian Schweiger - Christoph Kölbl (K), Sandro Pleschgatternig, Florian Bauer, Felix Weissensteiner - Henrik Nöstlthaller, Johannes Unegg

Ersatzspieler: Joshua Anton Michael Karl, Julian Hiedl, Konstantin Spitzer, Maximilian Felsberger, Vlad Costea, Konstantin Kamnig

Trainer: Leonhard Lang

- Vasoldsberg: Konstantin David Rieger, Dominik Gietl (K), Stefan Skofitsch, Benjamin Geller, Simon Sixt, Matthias Gross, Fabian Stöckler, Rafael Ruban, Luca Wintschnigg, Dominik Peintinger, David Ranftl

Ersatzspieler: Michael Ertl, Josef Kraxner, Julian Weilharter, Marvin Eibinger, Markus Ritter

Trainer: Christian Binder Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mitte: Grazer SC : Vasoldsberg - 1:1 (1:1)

31 Dominik Peintinger 1:1

8 Johannes Unegg 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.