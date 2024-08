Piskun mit Platzverweis - Thal und Murfeld 1:1 - Gäste mit vier Punkten in die Saison gestartet

Details Samstag, 24. August 2024 01:13

Ein umkämpftes Duell in der 2. Runde der Gebietsliga Mitte endete mit einem 1:1-Unentschieden zwischen dem SV Thal und dem Askö Murfeld. Trotz drückender Überlegenheit der Hausherren in der ersten Halbzeit gelang es Murfeld, in den letzten Minuten den Ausgleich zu erzielen. Die Partie war von Anfang bis Ende intensiv und von zahlreichen Chancen auf beiden Seiten geprägt.

Thal dominiert die erste Halbzeit - zur Pause führt der Absteiger knapp mit 1:0

Der SV Thal startete stark in die Partie und setzte die Gäste von Beginn an unter Druck. Bereits in der 8. Minute hatte Moritz Langmann eine Großchance, konnte jedoch vor dem Tor nicht vollenden. Murfelds Verteidigung hielt zunächst stand, aber die Hausherren ließen nicht locker. In der 10. Minute scheiterte Hacker an der gut organisierten Abwehr von Murfeld.

Nach einer Viertelstunde Spielzeit drückte Thal weiter, und Murfeld hatte Glück, dass die Hausherren noch kein Tor erzielt hatten. Der Gastgeber ließ nicht locker und hatte weitere gute Chancen, darunter ein gefährlicher Freistoß in der 28. Minute, der knapp am Tor vorbeiging.

Der Druck zahlte sich schließlich aus: In der 34. Minute erzielte Ivan Sulter das 1:0 für Thal nach einem katastrophalen Fehler der Murfelder Verteidigung. Murfeld kämpft sich zurück

Torschuss von den Gästen, aber am Tor vorbei. Der Thaler Keeper wär wahrscheinlich am Posten gewesen. Wolfgang Ott, Ticker-Reporter

Auch der Gast kam in der Schlussphase der ersten Halbzeit zu Gelegenheiten, es blieb jeoch beim 1:0 für die Gastgeber zur Halbzeitpause.

Thal sucht das 2:0 - dieses fällt aber nicht

Die zweite Halbzeit begann mit einem Weitschuss von Url, der jedoch am Tor vorbeiging. Thal setzte seine Angriffe fort, aber die Chancen konnten nicht verwertet werden. In der 50. Minute verwehrte eine Abseitsentscheidung den Hausherren eine vielversprechende Möglichkeit.

Murfeld fand langsam ins Spiel zurück und erhöhte den Druck auf Thal. Eine gute Ecke in der 57. Minute hätte beinahe den Ausgleich gebracht. Die Gäste näherten sich immer mehr an, aber der Torabschluss blieb ungenau. Thal hatte weiterhin Chancen, aber auch sie konnten diese nicht nutzen.

Platzverweis und Unterzahl für die Hausherren

In der 68. Minute folgte dann ein Rückschlag für die Hausherren: Maksym Piskun sah nach einem Foul und anschließender Diskussion mit dem Schiedsrichter die Gelb-Rote Karte. Thal musste die letzten über 20 Minuten in Unterzahl spielen.

Thal ist nach dem Ausschluss verunsichert und Murfeld wittert die Chance. Wolfgang Ott, Ticker-Reporter

Die Gäste witterten ihre Chance und kamen immer wieder gefährlich vor das Thaler Tor. In der 78. Minute verpassten sie eine gute Gelegenheit knapp. Thal kämpfte sich tapfer durch, hatte jedoch Schwierigkeiten, die Überzahl der Murfelder zu kompensieren. In der 83. Minute gelang eine Flanke von Thal nicht und ging an Freund und Feind vorbei.

Die letzte Spielminute sollte dann das Spiel entscheiden: Arthur Paul Wlattnig erzielte in der 90. Minute den Ausgleich für Murfeld. So stand es am Ende 1:1, als Schiedsrichter Kriehuber das Spiel in der 92. Minute abpfiff.

Insgesamt war es ein spannendes und umkämpftes Spiel, bei dem beide Mannschaften ihre Chancen hatten, aber letztlich keiner den Sieg für sich verbuchen konnte.

So geht es für Thal und Murfeld weiter

Der SV Thal reist am nächsten Samstag nach Weinitzen. Murfeld empfängt daheim den USV Wundschuh.

Aufstellungen:

SV THALERSEE THAL: Tristan Krawagna - Lukas Ott, Jure Vezonik, Jakob Orasche - Daniel Ott, Alexander Hacker, Lorenz Url, Ivan Gazic, Maksym Piskun - Moritz Langmann (K), Ivan Sulter

Ersatzspieler: Andrei-Cosmin Anghel, Maksym Osoka, Amr Youssef, Viacheslav Moroz, Matej Vucic

Trainer: Stefan Fladerer

- ASKÖ Forno-Antico Murfeld: Dominik Rucker - Wisam Hagi, Nikolaus Lottersberger (K), Daniel Novak, David Garzon Colome - Antonio Sladoja, Leopold Mitsche, Felix Cornelius Fürpaß, Talha Mekic, Florian Marco Schluder - Arthur Paul Wlattnig

Ersatzspieler: Helmut Kreuz, Luca Matias Bobeica, Mika Kilian Harlander, Julian Pichler, Dawda Sissawo, Youssef Chtouki

Trainer: Olivier Ryan Teguia

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mitte: SV Thal : Murfeld - 1:1 (1:0)

90 Arthur Paul Wlattnig 1:1

34 Ivan Sulter 1:0

