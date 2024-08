Trainer Petz: "Zwei Punkte nach zwei Spielen sind nicht unser Anspruch!" - Eggersdorf spielt in Wundschuh 2:2

Details Samstag, 24. August 2024 21:18

In einem spannenden Spiel der Gebietsliga Mitte trennten sich der USV Wundschuh und der USV Taucher-Erdbau Eggersdorf mit einem 2:2-Unentschieden. Die Begegnung bot den 140 Zuschauern vier Toren und aufregende Spielmomente. Nachdem USV Wundschuh zur Halbzeit in Führung lag, kämpfte sich USV Eggersdorf in der zweiten Hälfte zurück und sicherte sich schließlich ein verdientes Remis.

Dominik Gössnitzer bringt Wundschuh in Führung - zur Pause steht es 1:0

Die Partie begann mit einem Anpfiff und beide Teams zeigten von Anfang an ihre Entschlossenheit. In den ersten zwanzig Minuten hatten die Gäste das Kommando übernommen, jedoch kam der Gastgeber im Laufe der ersten Halbzeit stärker ins Spiel.

Die erste Hälfte war geprägt von intensivem Mittelfeldgeplänkel, doch in der 38. Minute gelang es USV Wundschuh, den ersten Treffer zu erzielen. Dominik Gössnitzer, der im Laufe des Spiels noch eine wichtige Rolle spielen sollte, brachte die Heimmannschaft mit einem präzisen Schuss nach einem Kopfball in Führung - dem Tor ging eine Situation voraus, als die Eggersdorfer dachten, der Ball wäre schon über der Outlinie - so war es aber nicht und somit führte die Heimmannschaft.

Der Treffer verlieh dem Team aus Wundschuh zusätzlichen Schwung und sorgte dafür, dass sie mit einem 1:0-Vorsprung in die Halbzeitpause gingen.

Spannende zweite Halbzeit: Eggersdorf kämpft sich zurück - am Ende steht ein Unentschieden

Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit legte USV Wundschuh nach. Erneut war es Dominik Gössnitzer, der in der 48. Minute zum 2:0 traf und somit die Führung seines Teams nach einem Lochpass ausbaute. Die Heimmannschaft schien auf einem guten Weg zu sein, das Spiel für sich zu entscheiden.

Doch USV Eggersdorf ließ sich nicht entmutigen und begann, mehr Druck auf die Abwehr von Wundschuh auszuüben.

Bereits zehn Minuten nach dem zweiten Treffer von Gössnitzer zeigte sich der Kampfgeist der Gäste. In der 58. Minute erzielte Daniel Tödtling das 2:1 mit einem Freistoß aus großer Distanzund brachte USV Eggersdorf wieder ins Spiel. Der Anschlusstreffer beflügelte die Gäste, die nun alles daran setzten, den Ausgleich zu erzielen.

Die Bemühungen von USV Eggersdorf wurden schließlich in der 61. Minute belohnt. Marcel Doppelreiter gelang es, den Ball im Tor von USV Wundschuh unterzubringen und damit den Ausgleich zum 2:2 zu erzielen. Tödtling überspielte auf der Flanke mehrere Gegenspieler, brachte den Ball an die Strafraumgrenze zu Puntigam, der den entscheidenden Pass auf den Torschützen setzen konnte.

Der Treffer sorgte für Freude bei den Gästen, die nun fest entschlossen waren, vielleicht sogar noch den Siegtreffer zu erzielen.

In der verbleibenden Spielzeit drängten beide Mannschaften auf den Sieg, doch die Defensivreihen beider Teams standen sicher und ließen keine weiteren Tore mehr zu. Trotz einiger spannender Angriffe und Konterchancen auf beiden Seiten blieb es bis zum Schlusspfiff beim 2:2.

Stimmen zum Spiel

Thomas Petz - Trainer Eggersdorf

"Nach den ersten 20 Minuten war ich sehr optimistisch, dass wir das Spiel gewinnen würden. Wir hatten drei klare Torchancen, die wir leider nicht genutzt haben. Wenn wir in dieser Phase ein Tor erzielt hätten, wäre der Spielverlauf sicherlich anders gewesen.

Stattdessen konnte Wundschuh durch ihren Kampfgeist ins Spiel finden. Trotz des 0:2-Rückstands hat mein Team eine starke Mentalität bewiesen und sich nie aufgegeben. Am Ende ist das Unentschieden vielleicht gerecht, aber ich bin dennoch nicht zufrieden. Zwei Punkte aus zwei Spielen entsprechen nicht unserem Anspruch – das ist deutlich zu wenig und zeigt, dass wir weiter hart arbeiten müssen, um unser volles Potenzial auszuschöpfen."

Dominik Gössnitzer - Torschütze Wundschuh

"Das 2:2 am Ende fühlt sich gemischt an. Wir sind schwer in die Partie gekommen und hatten zu Beginn einige Probleme, unseren Rhythmus zu finden. Doch über den Kampf haben wir uns ins Spiel zurückgekämpft und es schließlich geschafft, mit 2:0 in Führung zu gehen.

Leider haben wir dann innerhalb kurzer Zeit zwei Gegentore kassiert, was uns natürlich hart getroffen hat. Trotz dieses Doppelschlags hat mein Team alles versucht, um den Sieg noch zu holen, aber es hat am Ende nicht gereicht. Wir nehmen die positiven Aspekte mit und werden nächste Woche wieder voll angreifen, um die Punkte zu holen, die wir brauchen."

Aufstellungen:

Wundschuh: Stefan Hofer - David Marx, Marcel Nagl, Daniel Hubmann, Florian Baumgartner - Serhat Yildiz, David Baumgartner, Patrick Winter (K) - Edis Ljubijankic, Sebastjan Tuhtar, Dominik Gössnitzer

Ersatzspieler: Tobias Mitter, Julian Mörth, Christopher Asenov, Markus Zettl

Trainer: Mario Freidl

- Eggersdorf: Marcel Roessl, Daniel Tödtling (K), Sebastian Posch, Matija Benko, Lukas Fürpass, Marcel Doppelreiter, Jan Puntigam, Oliver Hofer, Andreas Adam, Jean-Claude Koffi, Manuel Hauska

Ersatzspieler: Manuel Robert Zottler, Matthias Mairhofer, Patrick Pirs, Simon Hödl, Josip Benko, Elias Knapp

Trainer: Thomas Petz Beeicht Florian Kober Fotos Alexandra Macher Gebietsliga Mitte: Wundschuh : Eggersdorf - 2:2 (1:0)

61 Marcel Doppelreiter 2:2

58 Daniel Tödtling 2:1

48 Dominik Gössnitzer 2:0

38 Dominik Gössnitzer 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.