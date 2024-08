SV Gratwein-Straßengel holt drei Punkte in Lieboch

Details Sonntag, 25. August 2024 00:30

In einem umkämpften Duell in der Gebietsliga Mitte gelang dem SV Gratwein-Straßengel ein knapper 2:1-Sieg gegen den SV Schwarz-Weiß Lieboch. Die Gäste konnten in der zweiten Halbzeit zweimal einnetzen und sicherten sich trotz eines späten Gegentores die drei Punkte. Die präzisen Abschlüsse von Philipp Hemmer und Lukas Peiser machten den Unterschied bei unmenschlichen Temperaturen auf dem Feld aus.

Torlose erste Halbzeit - Sauna auf dem Spielfeld im Süden

Das Spiel begann bei Temperaturen von über 30 Grad, wobei beide Mannschaften zunächst bemüht waren, die Kontrolle über das Spielgeschehen zu erlangen. Schwarz-Weiß Lieboch, angeführt von ihrem Kapitän Manuel Schlcher, setzte früh auf einen offensiven Ansatz über die Flanken, konnte aber keine klaren Chancen herausspielen. Auf der anderen Seite verteidigte der SV Gratwein-Straßengel kompakt und lauerte auf Kontergelegenheiten.

In der 45. Minute hatte der SV SW Lieboch die große Gelegenheit, in Führung zu gehen. Amin Bajric trat zu einem Freistoß an und setzte den Ball mit viel Effet an den Pfosten. Es war der bislang beste Versuch der Heimelf, doch das Glück war ihnen nicht hold. So ging es mit einem torlosen Unentschieden in die Pause, obwohl die Mannschaft von SV SW Lieboch dem Führungstreffer sehr nahe war.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit - die Punkte gehen in den Norden

Kaum hatte die zweite Halbzeit begonnen, ging der SV Gratwein-Straßengel in Führung. In der 47. Minute gelang Philipp Hemmer der Durchbruch. Nach einem schönen Zusammenspiel setzte sich der Gast gegen die Verteidigung durch, es gab einen Freistoß und Hemmer setzt den Ball gekonnt ins Netz. Der frühe Treffer in der zweiten Halbzeit war ein Schock für die Gastgeber, die nun unter Zugzwang gerieten.

Die Gäste ließen nicht nach und erhöhten in der 56. Minute auf 2:0. Diesmal war es Lukas Peiser, der einen präzisen Pass von der rechten Seite verwertete. Peiser behielt vor dem Tor die Nerven und schloss den Angriff mit einem flachen Schuss ins rechte Eck ab. Die Fans des SV Gratwein-Straßengel jubelten, während der SV SW Lieboch weiter versuchte, ins Spiel zurückzufinden - jedoch fiel es dem Team bei den hohen Temperaturen schwer ein variantenreiches Spiel aufzuziehen.

Trotz des Rückstands gab sich der SV SW Lieboch nicht geschlagen und kämpfte weiterhin leidenschaftlich. In der 83. Minute wurde ihr Einsatz schließlich belohnt. Anes Kadrii gelang es, einen Abpraller im Strafraum zu kontrollieren und den Ball über die Linie zu drücken. Der Anschlusstreffer zum 1:2 brachte noch einmal Spannung in die Schlussphase.

In den verbleibenden Minuten warf der SV SW Lieboch alles nach vorne, um den Ausgleich zu erzwingen. Die Abwehr des SV Gratwein-Straßengel stand jedoch sicher und ließ keine weiteren klaren Chancen zu. Trotz sechs Minuten Nachspielzeit blieb es beim 2:1-Sieg für die Gäste, die sich über einen hart erkämpften Auswärtssieg freuen durften.

Damit sicherte sich der SV Gratwein-Straßengel die ersten Punkte der Saison. Der SV Schwarz-Weiß Lieboch hingegen muss sich von dieser Niederlage erholen und im nächsten Spiel gegen St. Radegunf auswärts erneut angreifen. Beide Mannschaften zeigten eine kämpferische Leistung und boten den Zuschauern ein spannendes Spiel.

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mitte: SV Lieboch : Gratwein-Straßengel - 1:2 (0:0)

83 Anes Kadrii 1:2

56 Lukas Peiser 0:2

47 Philipp Hemmer 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.