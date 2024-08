SV Weinitzen ist nach Sieg in Gössendorf Tabellenführer

Details Sonntag, 25. August 2024 14:20

Im Aufeinandertreffen der zweiten Runde der Gebietsliga Mitte standen sich der SV Gössendorf II und der SV Weinitzen gegenüber. In einem Spiel, das mit hohem Tempo und vielen spannenden Momenten glänzte, konnte sich der SV Weinitzen letztlich gegen die junge Heimmannschaft mit einem 3:1 durchsetzen. Trotz eines frühen Führungstreffers für die Gastgeber gelang es den Gästen, das Blatt zu wenden und den Sieg zu sichern.

Mit sechs Punkten ist die Mannschaft von Trainer Hegarty optimal in die Saison gestartet.

Ein früher Führungstreffer und der Ausgleich - Elfmeter, es war was los

Bereits in der dritten Minute gelang es dem SV Gössendorf II, das erste Tor des Spiels zu erzielen. Martin Kroisenbrunner, der Neuzugang der Heimmannschaft, zeigte seine Klasse und brachte sein Team mit einem präzisen Schuss in Führung. Die Zuschauer waren begeistert, als Kroisenbrunner einen Angriff über die linke Seite abschloss und die Führung für Gössendorf II markierte.

Die frühe Führung schien den SV Gössendorf II zu beflügeln, doch der SV Weinitzen gab sich nicht so leicht geschlagen. In der 12. Minute bekam Weinitzen einen Elfmeter zugesprochen, doch der 18-jährige Torwart Jan Kraxner von Gössendorf II zeigte einen beeindruckenden Reflex und verhinderte den Ausgleich. Nur wenige Minuten später, in der 18. Minute, war es jedoch soweit. Elijah Michael Primig nutzte eine Angriffssituation über die linke Seite und konnte aus kurzer Distanz zum 1:1 einschieben.

Nach dem Ausgleich gestaltete sich das Spiel ausgeglichen, und beide Teams hatten ihre Chancen. In der 20. Minute wurde eine kurze Trinkpause eingelegt, bevor das Spiel mit unvermindertem Elan fortgesetzt wurde. Zur Pause stand es 1:1 und das Spiel war noch komplett offen.

Spannende zweite Halbzeit und Entscheidung in den Schlussminuten

Die zweite Halbzeit begann ebenso spannend wie die erste. Beide Teams kämpften um die Vorherrschaft auf dem Platz, und die Zuschauer bekamen zahlreiche aufregende Spielzüge zu sehen. In der 58. Minute zeigte sich erneut Kroisenbrunner von seiner besten Seite, als er durch seine engagierte Spielweise auffiel und immer wieder versuchte, den Ball ins gegnerische Tor zu bringen.

Doch die Entscheidung sollte erst in den letzten Minuten des Spiels fallen. In der 84. Minute gelang es Jakob Koinegg vom SV Weinitzen, sich komplett freizulaufen und den Ball souverän zum 2:1 in das Tor von Gössendorf II zu schießen. Dieses Tor brachte Weinitzen in Führung und setzte die Gastgeber unter Druck.

Nur sechs Minuten später, in der 90. Minute, besiegelte Marko Petrovic den Sieg für den SV Weinitzen. Nach einem Eckball, der die Abwehr von Gössendorf II in Bedrängnis brachte, gelang es Petrovic, den Ball zum 3:1 Endstand im Tor zu versenken. Kurz darauf, in der 91. Minute, beendete der Schiedsrichter das Spiel, und der SV Weinitzen konnte sich über einen hart erkämpften Auswärtssieg freuen.

Insgesamt war es ein unterhaltsames Spiel, in dem beide Mannschaften ihre Fähigkeiten unter Beweis stellten. Trotz der frühen Führung für Gössendorf II zeigte Weinitzen große Moral und kämpfte sich zurück ins Spiel, um schließlich als Sieger vom Platz zu gehen. Die Zuschauer wurden mit einer spannenden Partie belohnt, die erst in der Schlussphase entschieden war - der SV Weinitzen übernahm mit diesem Erfolg die Tabellenspitze der Liga.

Stimme zum Spiel

Paul Hegarty - Trainer SV Weinitzen

"Die Gössendorfer haben es schwierig für uns gemacht, und sind verdient 1:0 ins Führung gegangen. Zum Glück haben wir den Ausgleich schießen können, aber in die ersten Halbzeit war Gössendorf besser. Die zweite Halbzeit war besser von uns, die Fehler vom ersten Spielabschnitt haben wir korrigieren können, und haben noch zwei Tore geschossen."

Aufstellungen: SV ENERGIE STEIERMARK Gössendorf II: Jan Kraxner, Lucas Radauer, Moritz Rabitsch (K), Bastian Schmid, Tobias Deimel, Timo Kreinc, Jonas Pötsch, Semir Koldzic, Martin Kroisenbrunner, Manuel Lebernegg, Luca Haas

Ersatzspieler: Pascal Weiß, Fabian Radakovics, Armin Icanovic, Michael Scheider-Hatze, Ivan Pejic, Ali Meggouani

Trainer: Andreas Jauk

- SV Weinitzen: David Mera, Jakob Koinegg, Philipp Hepflinger, Jurica Bungic, Marko Petrovic, Elijah Michael Primig, Fisnik Shyti, Dejan Budimir Prerad, Philipp Langmann (K), Adnan Museta, David Heidinger

Ersatzspieler: Thomas Putz, Michael Ganser, Kevin Steinbrugger, Jakob Schwaiger, Sanjin Topalovic

Trainer: Paul Hegarty

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mitte: SV Gössendorf II : Weinitzen - 1:3 (1:1)

91 Marko Petrovic 1:3

86 Jakob Koinegg 1:2

19 Elijah Michael Primig 1:1

3 Martin Kroisenbrunner 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.