SV Hausmannstätten holt sich drei Punkte bei Graz United ab - Sencar mit Traumtor

Details Sonntag, 25. August 2024 20:57

In einem insgesamt relativ einseitigen Duell in der Gebietsliga Mitte sicherte sich der SV Hausmannstätten einen verdienten 2:0-Auswärtssieg bei Graz United. Beide Teams hatten ihre Chancen, doch letztendlich waren es die Gäste, die ihre Möglichkeiten besser nutzen konnten. Graz United, geschwächt durch das Fehlen des Trainers und dreier gesperrter Spieler, konnte keinen Treffer erzielen - dies lag auch an der hervorragenden Leistung des HSV Keepers.

Der HSV ist mit sechs Punkten in die neue Saison gestartet, läuft bei der Rast-Truppe

Früher Rückstand für Graz United - Sencar mit überragender Leistung

Das Spiel begann mit einem schnellen Tempo und schon in den ersten Minuten zeichnete sich ab, dass der SV Hausmannstätten vor über 200 Zuschauern dominieren würde. Bereits in der 12. Minute hatte der SV Hausmannstätten seine erste Großchance, die jedoch ungenutzt blieb. Nur zwei Minuten später sollte es dann aber soweit sein: David Sencar erzielte mit einem herrlichen Weitschuss aus 30 Meter das 0:1 für die Gäste. Dieses frühe Tor setzte Graz United unter Druck, doch die Heimmannschaft zeigte sich weiterhin kämpferisch.

Graz United kam in der Folgezeit zu einigen guten Gelegenheiten, jedoch war der HSV-Torhüter Sasa Dreven, stets zur Stelle. In der 33. Minute zeigte der Goalie eine herausragende Abwehrleistung und verhinderte den Ausgleich. Die nächste gute Möglichkeit für Graz United folgte in der 34. Minute, doch der Ball ging knapp daneben.

Nun kamen die Gäste zu drei tollen Möglichkeiten, die jedoch alle vom Grazer Keeper Maksym Chuiko bravourös vereitelt wurden.

Kurz vor der Halbzeitpause, in der 43. Minute, legte der SV Hausmannstätten nach: Junior Nelson traf zum 0:2 und brachte die Gäste in eine komfortable Position. Mit dieser Führung ging es in dieser fair geführten Partie in die Kabinen - zwei gelbe Karten verteilte Schiedsrichter Nestler, beide für Spieler der Gäste.

Der Routinier David Sencar zeigte eine überragende Leistung gegen Graz United

Vergebliche Angriffe und solide Abwehr - der HSV geht als Sieger vom Platz

Nach der Halbzeitpause versuchte Graz United, den Anschlusstreffer zu erzielen. Bereits in der 56. Minute bot sich eine große Chance, doch erneut war der Torhüter des SV Hausmannstätten am Posten. Auf der anderen Seite hatte der SV Hausmannstätten mehrere Möglichkeiten, den Vorsprung weiter auszubauen.

In der 63. Minute verpassten die Gäste eine doppelte Großchance und auch in der 67. Minute blieben ihre Bemühungen erfolglos. Graz United konnte sich in dieser Phase des Spiels immer wieder auf seinen Torhüter verlassen, der mit starken Paraden glänzte.

Auch in der 71. und 84. Minute vergab der SV Hausmannstätten vielversprechende Gelegenheiten, das Spiel endgültig zu entscheiden. Graz United erhielt in der 86. Minute einen Freistoß in aussichtsreicher Position, der jedoch nichts einbrachte. Kurz vor Schluss, in der 90. Minute, hatte der HSV noch eine letzte Großchance, die jedoch deutlich über das Tor ging. In der Nachspielzeit spielte der SV Hausmannstätten das Spiel ruhig herunter und sicherte sich den verdienten Sieg.

Am Ende blieb es beim 0:2 aus Sicht von Graz United. Die Gäste nahmen die drei Punkte verdient mit nach Hause und setzten ein frühes Zeichen in der noch jungen Saison der Gebietsliga Mitte.

Stimme zum Spiel

Franz Rastl - Trainer Hausmannstätten

„Das heutige Spiel war geprägt von Fairness und sportlichem Respekt. Es gab keinerlei Beanstandungen, und ich möchte Schiedsrichter Nestler ein großes Lob aussprechen. Nach den jüngst verhängten Strafen des Verbands gegen Graz United hat er diese brisante Partie ohne Probleme und mit einer souveränen Spielleitung gemeistert - es war aber auch wirklich ein faires Spiel.

Leider konnten wir unsere zahlreichen Chancen nicht in Tore ummünzen, was vor allem daran lag, dass unser Sturm heute nicht in der gewohnten Form war. Dennoch bin ich mit der Mannschaftsleistung insgesamt zufrieden. Jeder hat gekämpft und seinen Teil zum Erfolg beigetragen.

Normalerweise hebe ich keine einzelnen Spieler hervor, aber heute möchte ich eine Ausnahme machen: David Sencar war einfach überragend. Seine Leistung auf dem Platz war bewundernswert, und er war zweifellos unser wichtigster Spieler. Ebenso entscheidend war unser Keeper Sasa Dreven, der mit seinen Paraden den Sieg sicherte. Diese beiden Spieler waren die Garanten für unsere drei Punkte und haben maßgeblich zu unserem Erfolg beigetragen.“

Aufstellungen:

Alkos Bau Graz United: Maksym Chuiko - Halil Kilic, Youssef Shehata, Valdrin Gashi, Serhat Turan - Fatlum Jakupi, Zeid Sediki, Oguzhan Taskiran, Idris Turan, Ardian Bajrami - Coskun Akdag (K)

Ersatzspieler: Chaled Omar, Fuat Sener, Meriton Ali Osmanaj, Adnan Ribo, Zgjim Hoti

Trainer: Mohamed Hassan

- SV Bauprofi Wagner-DOTCOM Hausmannstätten: Sasa Dreven - Domagoj Pokupic, Kevin Pronegg, Lukas Orsolic - Kevin Mathias Funder, David Sencar, Nicolas Marinka, Amar Begic, Thomas Niederl (K) - Junior Nelson Tresore Nzogang, Luka Nakic

Ersatzspieler: Nico Lippe, Adnan Hrncic, Johnathan Legat, Amar Alibegic, Irfan Zahirovic

Trainer: Franz Rastl Bericht Florian Kober Foto: HSV

Gebietsliga Mitte: Graz United : Hausmannst. - 0:2 (0:2)

43 Junior Nelson Tresore Nzogang 0:2

14 David Sencar 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.