USV Vasoldsberg überrollt Graz United - nach 5:0 ist man weiterhin ungeschlagen

USV Vasoldsberg zeigte in der dritten Runde der Gebietsliga Mitte eine beeindruckende Leistung und besiegte Graz United mit einem eindeutigen 5:0. Bereits in der ersten Halbzeit legte die Heimmannschaft den Grundstein für den Sieg, während Graz United kaum Chancen hatte, ins Spiel zu finden. Die Torschützen des Abends waren Matthias Gross, Luca Wintschnigg und Julian Weilharter, die mit ihren Treffern den Heimsieg sicherten.

Vasoldsberg stellte vor kurzer Zeit seine Neuzugänge vor - nun startete man mit sieben Punkten aus drei Spielen in die Liga

Frühe Führung durch Matthias Gross - nach 200 Sekunden führte die Binder Truppe

Das Spiel begann mit einem schnellen Paukenschlag von USV Vasoldsberg. Bereits in der 3. Minute gelang Matthias Gross der erste Treffer des Abends, der seine Mannschaft mit 1:0 in Führung brachte. Der frühe Treffer setzte den Ton für den weiteren Verlauf der Partie und sorgte für eine initiale Dominanz der Heimmannschaft.

Vasoldsberg setzte Graz United von Beginn an unter Druck und ließ ihnen kaum Raum zur Entfaltung. In der 28. Minute konnte Luca Wintschnigg die Führung auf 2:0 ausbauen. Der Mittelfeldspieler nutzte eine Unaufmerksamkeit in der Abwehr von Graz United und netzte sicher ein.

Nur wenige Minuten später, in der 36. Minute, schlug erneut Matthias Gross zu und erhöhte auf 3:0. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause. Graz United hatte zu diesem Zeitpunkt große Schwierigkeiten, sich gegen das aggressive Spiel von Vasoldsberg zu wehren und fand kaum in die Partie.

Julian Weilharter trifft doppelt in der zweiten Halbzeit - am Ende steht ein 0:5 Klatsche für Graz United

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste endete, mit einem dominanten USV Vasoldsberg. Graz United versuchte zwar, mehr Kontrolle über das Spiel zu gewinnen, doch die Abwehr von Vasoldsberg stand sicher und ließ kaum nennenswerte Chancen zu.

In der 84. Minute war es dann Julian Weilharter, der das vierte Tor für Vasoldsberg erzielte und somit die endgültige Entscheidung herbeiführte. Weilharter, der schon in den vorherigen Spielen seine Treffsicherheit unter Beweis gestellt hatte, nutzte eine hervorragende Hereingabe und schloss souverän ab.

Nur fünf Minuten später, in der 89. Minute, machte Weilharter seinen Doppelpack perfekt und setzte mit dem 5:0 den Schlusspunkt der Partie. Dieser Treffer war ein Spiegelbild der gesamten Spielleistung von Vasoldsberg: zielstrebig, effizient und dominant.

Die Begegnung endete nach 90 Minuten ohne Nachspielzeit, und USV Vasoldsberg konnte sich über einen verdienten Sieg freuen. Mit dieser überzeugenden Leistung schieben sie sich in der Tabelle nach oben und setzen ein klares Zeichen an die Konkurrenz.

So steht es um die beiden Teams

Graz United hingegen wird nach dieser Niederlage die Fehler analysieren und versuchen müssen, sich in den kommenden Spielen zu rehabilitieren. Das Team hatte in dieser Partie nie wirklich eine Chance und muss sich in den nächsten Spielen deutlich steigern, um konkurrenzfähig zu sein. Nach drei Spielen stehen die Grazer ohne Tor und ohne Punkte da.

Insgesamt war es ein einseitiges Spiel, das von Anfang bis Ende von USV Vasoldsberg kontrolliert wurde. Die Heimmannschaft zeigte eine beeindruckende Leistung und konnte mit fünf verschiedenen Torschützen überzeugen, was ihre offensive Stärke unterstreicht. Graz United muss sich dagegen schnellstmöglich neu formieren und bessere Leistungen zeigen, um nicht weiter an Boden zu verlieren.

Aufstellungen: Vasoldsberg: Konstantin David Rieger, Dominik Gietl (K), Stefan Skofitsch, Benjamin Geller, Florian Kraxner, Simon Sixt, Matthias Gross, Fabian Stöckler, Rafael Ruban, Lukas Kothgasser, Luca Wintschnigg

Ersatzspieler: Michael Ertl, Julian Weilharter, Marvin Eibinger, Dominik Peintinger, David Ranftl

Trainer: Christian Binder

- Alkos Bau Graz United: Maksym Chuiko - Meriton Ali Osmanaj, Ibragim Zuchaev (K), Serhat Turan - Ronal Ramirez Santos, Herolind Ademaj, Oguzhan Taskiran, Idris Turan, Ardian Bajrami, Zgjim Hoti - Coskun Akdag

Ersatzspieler: Halil Kilic, Fatlum Jakupi, Muhamed Gürsel, Youssef Shehata, Valdrin Gashi

Trainer: Mohamed Hassan Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mitte: Vasoldsberg : Graz United - 5:0 (3:0)

89 Julian Weilharter 5:0

84 Julian Weilharter 4:0

36 Matthias Gross 3:0

28 Luca Wintschnigg 2:0

3 Matthias Gross 1:0

