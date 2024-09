SV Schwarz-Weiß Lieboch dominiert Aufsteiger St. Radegund mit 5:2 – Deutliche Niederlage im dritten Spiel der Gebietsliga

Details Sonntag, 01. September 2024 00:46

Am dritten Spieltag der Gebietsliga musste der GSV Schöckl Seilbahn St. Radegund eine empfindliche 2:5-Heimniederlage gegen den SV Schwarz-Weiß Lieboch hinnehmen. Für den Aufsteiger aus St. Radegund, der nach zwei Spielen drei Punkte auf dem Konto hatte, verlief die Partie gegen den favorisierten Gegner enttäuschend. Trotz eines kämpferischen Auftritts der Gastgeber behielten die routinierteren Gäste aus Lieboch die Oberhand und sicherten sich verdient die drei Punkte.

Fünf Tore auswärts für SW Lieboch in Kumberg

Knappe Führung der Gäste zur Pause

Das Spiel startete bei herrlichem Fußballwetter- beide Teams fanden schnell in die Partie und zeigten in den Anfangsminuten ansehnliche Kombinationen. Doch es war Lieboch, das die erste ernsthafte Chance der Partie in Zählbares ummünzen konnte. In der 24. Minute nutzte Amin Bajric einen schnellen Gegenstoß und zog aus etwa 25 Metern ab. Sein flacher Schuss ins linke Eck ließ dem Torwart von St. Radegund keine Chance und brachte Lieboch mit 1:0 in Führung.

St. Radegund versuchte, sofort zu reagieren, doch es waren die Gäste, die weiterhin das Spielgeschehen bestimmten. Kurz vor der Halbzeit hatte Bajric erneut die Chance, die Führung auszubauen, traf aber nur die Stange. Trotz einer soliden Leistung und guter Ansätze auf beiden Seiten ging es mit einer knappen 1:0-Führung für Lieboch in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel klngelte es dann häufiger

Nach dem Seitenwechsel setzte Lieboch seinen Sturmlauf fort und erhöhte den Druck auf das Tor von St. Radegund. Nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff, in der 48. Minute, verwandelte Aldin Husetovic einen Elfmeter sicher zum 2:0 für die Gäste, nachdem ein Handspiel im Strafraum vorausgegangen war. Doch die Gastgeber ließen sich nicht entmutigen und schlugen sofort zurück: Maximilian Gangl verkürzte in der 52. Minute auf 1:2 und brachte St. Radegund wieder ins Spiel.

Doch die Freude über den Anschlusstreffer währte nur kurz. Nur eine Minute später stellte Husetovic den alten Abstand wieder her. Mit einem präzisen Schuss aus etwa 18 Metern erhöhte er auf 3:1 und schnürte damit seinen Doppelpack. St. Radegund kämpfte weiter, doch Lieboch zeigte sich in dieser Phase des Spiels einfach cleverer und erfahrener.

In der 78. Minute legte Lieboch erneut nach. Nach einer schnellen Kombination über die linke Seite brachte ein präziser Stanglpass den Ball zu Leon Budimir, der souverän zum 4:1 abschloss. Die Abwehr von St. Radegund wirkte zunehmend überfordert, und die Gäste nutzten dies eiskalt aus. Nur sechs Minuten später, in der 84. Minute, traf Budimir erneut nach einem scharf hereingespielten Freistoß zum 5:1 und machte damit den Sack endgültig zu.

Trotz der deutlichen Führung ließen die Gastgeber die Köpfe nicht hängen. In der Nachspielzeit betrieb Marko Grgic noch etwas Ergebniskosmetik und traf zum 2:5-Endstand. Dieser Treffer konnte jedoch nichts mehr an der klaren Überlegenheit der Gäste ändern.

Statement von Elias Ostermann, Stürmer von St. Radegund

„Wir haben gut mitgespielt, am Ende war Lieboch cleverer und erfahrener. Wir haben gut gekämpft, aber die Punkte gehen zum Gegner. Wir sind Aufsteiger, wir lernen. Nächste Woche haben wir ein Heimspiel gegen Eggersdorf in Kumberg. Nachdem unser Platz ja nach den Unwettern demoliert ist, werden wir alle Spiele in der Saison in Kumberg spielen. Auf dieses Spiel freue ich mich sehr, ich habe ja lange beim Gegner gespielt und habe dort noch viele Freunde.“

Der GSV St. Radegund muss sich nach dieser Niederlage auf die kommenden Aufgaben fokussieren und weiter an seiner Anpassung an das höhere Niveau der Gebietsliga arbeiten. Das nächste Heimspiel gegen Eggersdorf in Kumberg bietet eine neue Chance, wichtige Punkte zu holen und den Weg in der neuen Liga erfolgreich fortzusetzen. Lieboch empfängt den Grazer Sportclub auf der heimischen Anlage.

Aufstellungen: SV Schöckl Seilbahn St. Radegund: Roberto Babic, Nick Haberl, Luca Leitner, Jakob Pscheidt, Johannes Plech, Christian Klammler (K), Maximilian Gangl, Davor Klapka, David Wünscher, Christof Gruber, Elias Ostermann

Ersatzspieler: Leo Ableitner, Georg Haberhofer, Stefan Safron, Lukas Kogler, Niklas Kogler, Marko Grgic

Trainer: Markus Fiedler

- SV SW Lieboch: Matthias Wacker - Mark Ryan Pernitsch, Patrick Strohmaier, Manuel Josef Kreinz, Manuel Schilcher (K) - David Somorai, Fabio Röxeis, Amin Bajric, Leon Budimir, Mahlum Frimpong - Aldin Husetovic

Ersatzspieler: Laurin Gadler, Dino Murgic, Nils Leander Knuvelder, Leon Glehr, Anes Kadrii, Jan Traußnigg

Trainer: Andre Schwabl

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mitte: St. Radegund : SV Lieboch - 2:5 (0:1)

93 Marko Grgic 2:5

84 Leon Budimir 1:5

78 Leon Budimir 1:4

53 Aldin Husetovic 1:3

52 Maximilian Gangl 1:2

48 Aldin Husetovic 0:2

24 Amin Bajric 0:1

