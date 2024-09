Derby: Eggersdorf und Laßnitzhöhe trennen sich in hart umkämpfter Partie mit 1:1

Details Sonntag, 01. September 2024 01:23

Der USV Taucher-Erdbau Eggersdorf konnte im Derby gegen den SV Laßnitzhöhe den ersehnten ersten Saisonsieg nicht einfahren und musste sich trotz intensiver Bemühungen mit einem 1:1-Unentschieden begnügen. Der Absteiger aus der Unterliga wollte nach zwei Unentschieden in den ersten beiden Spielen der neuen Saison endlich den ersten Dreier einfahren, doch die Gäste aus Laßnitzhöhe erwiesen sich als hartnäckiger Gegner.

Viele Unterbrechungen bestimmten das umkämpfte Derby vor knapp 400 Zuschauern

Zur Pause steht es 1:1 - die Partie war offen und umkämpft

Beide Teams gingen mit viel Einsatz in die Partie, was sich bereits in den ersten Minuten zeigte. Laßnitzhöhe kam durch einen Kopfball von Liebmann früh zu einer gefährlichen Chance, doch die Abwehr von Eggersdorf klärte auf der Linie.

In den ersten 20 Minuten gestaltete sich das Spiel ausgeglichen, beide Teams suchten den Weg nach vorne, ohne jedoch die entscheidende Lücke in der gegnerischen Abwehr zu finden. Die erste große Chance für Eggersdorf hatte Benko in der 17. Minute, sein Schuss wurde jedoch zur Ecke abgefälscht, die nichts einbrachte.

Freistoß für die Gäste in einer guten Position, dieser wird richtig gefährlich geschossen, aber Zottler fängt die Kugel Florian Kober, Ticker-Reporter

In der 26. Minute gelang den Hausherren schließlich der Führungstreffer. Nach einem Eckball von der rechten Seite war es der eigentlich defensiv orientierte Koffi, der per Kopf zum 1:0 einnetzte. Die Gastgeber versuchten nun, das Spiel unter Kontrolle zu bringen, doch Laßnitzhöhe blieb gefährlich.

Dies zahlte sich in der 38. Minute aus, als Daniel Brugger mit einem Kopfball den Eggersdorfer Torwart Zottler überwand und zum 1:1 ausglich. Eggersdorf hatte bis zu diesem Zeitpunkt mehr vom Spiel, doch Laßnitzhöhe nutzte seine Chance eiskalt.

Kurz vor der Halbzeit musste Eggersdorf einen weiteren Rückschlag hinnehmen: Fürpass verletzte sich und wurde durch Ciorcasan ersetzt. Das Spiel ging mit einem 1:1 in die Pause, wobei sich bereits abzeichnete, dass beide Teams auch in der zweiten Hälfte nichts zu verschenken hatten.

Zweite Halbzeit: Lassnitzhöhe mit viel Kampf und Eggersdorf wacht erst am Ende wieder auf

Nach dem Seitenwechsel war deutlich zu spüren, dass Eggersdorf den Heimsieg erzwingen wollte. Trainer Thomas Petz stellte sein Team offensiver ein und brachte gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit mit Josip Benno einen frischen Offensivspieler. Die Gastgeber legten einen energischen Start hin, doch die ersten Angriffe verpufften wirkungslos.

Ciorcasan hatte kurz nach Wiederbeginn eine gute Schussgelegenheit, doch sein Versuch war zu schwach und stellte den gegnerischen Torwart vor keine Probleme. Eggersdorf erhöhte den Druck und spielte mutig nach vorne, doch die Defensive von Laßnitzhöhe, angeführt von einem souveränen Torwart Pirker und Verteidiger Hannes Stockklauser , hielt stand.

In der 53. Minute bot sich Laßnitzhöhe nach einem Corner eine gute Gelegenheit, doch Liebmanns Kopfball ging am Tor vorbei. Eggersdorf versuchte immer wieder das Spiel zu gestalten, doch die Gäste zeigten sich kämpferisch stark und witterten ihre Chance auf einen Punktgewinn. In der 72. Minute sorgte ein Lattentreffer der Gäste für einen kurzen Schockmoment bei den Hausherren, doch das Glück war auf ihrer Seite.

Das Spiel wurde in der Schlussphase zunehmend härter. In der 73. und 74. Minute sahen die Eggersdorfer Spieler Hofer und Benko jeweils die Gelbe Karte nach Fouls, was den Kampfcharakter des Spiels unterstrich. Laßnitzhöhe verteidigte weiterhin mit viel Einsatz und brachte immer wieder gefährliche Konter ins Spiel.

Es ist ein umkämpftes Spiel, das von der Spannung lebt, aber kein Leckerbissen Florian Kober, Ticker-Reporter

In der 81. Minute bot sich Ciorcasan die große Chance zur Führung, doch Pirker parierte seinen Schuss glänzend. Eggersdorf kam nun immer besser in Fahrt und drängte vehement auf das zweite Tor. Die Gäste standen in den letzten Minuten tief in der eigenen Hälfte, um den Punkt über die Zeit zu bringen. Mitten in diese Phasen setze Lassnitzhöhe energische Nadelstiche.

Es wurde zeitweise um jeden Zentimeter gekämpft, das war intensiv, aber kein Schmankerl für die Fans

Als die Partie in die Nachspielzeit ging, war es Eggersdorf, das eine Ecke nach der anderen herausspielte, doch der Ball wollte einfach nicht ins Tor. Die letzten Minuten wurden für Laßnitzhöhe zur Abwehrschlacht, während Eggersdorf alles nach vorne warf. Ciorcasan und die Benko-Brüder versuchten es verzweifelt oder Pirker war zur Stelle.

Trotz aller Bemühungen blieb es beim 1:1. Die rund 400 Zuschauer im Stadion sahen ein intensives und hart umkämpftes Derby, das von Spannung lebte, aber keine spielerischen Glanzlichter bot. Am Ende bleibt für Eggersdorf erneut nur ein Punkt, während Laßnitzhöhe stolz auf die gezeigte Leistung zurückblicken kann.

Schiedsrichter Patrick Gehrer pfiff sein 1000. Spiel und leitete das Derby von Anfang an souverän.

Für Eggersdorf bedeutet das Unentschieden den dritten Punktverlust in Folge, während Laßnitzhöhe mit großem Kampfgeist einen wichtigen Punkt im Derby entführt. Ob der Knoten für den Absteiger in der nächsten Partie platzt, bleibt abzuwarten.

Statement von Jean-Claude Koffi, Torschütze für den USV Taucher-Erdbau Eggersdorf:

"Wir haben in den letzten Wochen wirklich hart trainiert, und das hat sich in den Spielen auch gezeigt. Drei Spiele ungeschlagen zu sein, ist eine Leistung, auf die wir stolz sein können. Aber gleichzeitig wissen wir auch, dass uns noch der erste Sieg in dieser Saison fehlt. Wir wollten heute ruhig und konzentriert spielen, und das haben wir im Training intensiv geübt. Es ist nicht immer leicht, diese Ruhe und Konzentration über 90 Minuten hinweg auf den Platz zu bringen, und das hat man heute auch gesehen.

In einigen Phasen des Spiels konnten wir unsere Trainingsinhalte gut umsetzen, aber gerade in den entscheidenden Momenten wurden wir wieder hektisch. Das ist etwas, woran wir weiter arbeiten müssen. Wir sind auf einem guten Weg, und unser Trainer bringt uns viel bei – nicht nur in technischer, sondern auch in taktischer Hinsicht. Wir sind fest entschlossen, die Dinge zu verbessern und unsere Leistung zu steigern.

Nächste Woche gegen St. Radegund haben wir die nächste Chance, endlich den ersten Sieg einzufahren. Wir werden uns darauf konzentrieren, das Gelernte noch besser umzusetzen und die nötige Ruhe zu bewahren. Unser Team trainiert hart, und ich bin zuversichtlich, dass wir bald in die Erfolgsspur kommen werden."

Statement von Hannes Stockklauser, Spieler des SV Lassnitzhöhe

"In der ersten Halbzeit haben beide Teams eher verhalten begonnen. Es war ein klassisches Abtasten, bei dem keiner wirklich Risiken eingehen wollte. Eggersdorf hatte ein paar gute Chancen, aber wir haben gut dagegengehalten. Das 1:1 kurz vor der Pause hat uns dann natürlich Auftrieb gegeben. Durch den Ausgleich haben wir neue Hoffnung geschöpft und sind mit einem guten Gefühl in die Pause gegangen. In meinen Augen waren wir bis dahin die bessere Mannschaft.

Diesen Schwung wollten wir unbedingt mit in die zweite Halbzeit nehmen, und das ist uns auch phasenweise gelungen. Aber am Ende war es ein harter Kampf, beide Teams haben alles gegeben. Die Partie wurde intensiver, und es gab viele Zweikämpfe. Es war wirklich nicht leicht, sich durchzusetzen, und beide Mannschaften hatten ihre Momente.

Am Ende denke ich, dass das 1:1 ein gerechtes Ergebnis ist. Beide Teams hatten ihre Chancen, und keiner hat es geschafft, den entscheidenden Treffer zu setzen. Es war ein typisches Derby, hart umkämpft, aber insgesamt ausgeglichen. Für uns ist das Unentschieden in Ordnung und ich denke für Eggersdorf auch."

Aufstellungen: Eggersdorf: Manuel Robert Zottler, Daniel Tödtling (K), Sebastian Posch, Matija Benko, Lukas Fürpass, Marcel Doppelreiter, Matthias Mairhofer, Marko Jelencic, Oliver Hofer, Jean-Claude Koffi, Elias Knapp

Ersatzspieler: Marcel Roessl, Damir Hrustic, Patrick Pirs, Cristian Tomas Ciorcasan, Simon Hödl, Josip Benko

Trainer: Thomas Petz

- SV Lassnitzhöhe: Niklas Pirker, Eldar Salkanovic, Marco Hacker, Laurence Fahrner, Daniel Brugger, David Kossits, Hannes Stockklauser, Martin Greimel, David Paul Greimel, Oliver Liebmann (K), Clemens Wilfling

Ersatzspieler: Moritz Bauer, Daniel Nöst, Alexander Schwarzenbacher, Nico Pomper, Marco Lalagas, Max Raitmayer

Trainer: Dietmar Wolf Bericht und Fotos Florian Kober

Gebietsliga Mitte: Eggersdorf : SV Lassnitzhöhe - 1:1 (1:1)

38 Daniel Brugger 1:1

28 Jean-Claude Koffi 1:0

