Grazer Sportclub mit vier Toren in den letzten zehn Minuten - 4:0 bei Gratwein-Straßengel

Der Grazer Sportclub hat sich in der dritten Runde der Gebietsliga Mitte mit einem eindrucksvollen 4:0-Sieg gegen den SV Gratwein-Straßengel durchgesetzt. Nach einer torlosen ersten Halbzeit explodierte die Offensive der Gäste in den letzten zehn Minuten des Spiels und sorgte für vier Tore. Felix Weissensteiner war der überragende Mann des Tages, der gleich dreimal ins Schwarze traf und den Grazer Sportclub zu einem souveränen Auswärtssieg führte.

Torlose erste Halbzeit - so blieb es auch lange in dieser Partie

Die Begegnung zwischen dem SV Gratwein-Straßengel und dem Grazer Sportclub begann ausgeglichen und beide Teams tasteten sich zunächst vorsichtig ab. Trotz engagierter Versuche beider Mannschaften, das Spiel frühzeitig in ihre Richtung zu lenken, blieb die erste Halbzeit torlos. Die Abwehrreihen standen stabil und ließen nur wenige klare Chancen zu. Der Grazer Sportclub zeigte sich bemüht, das Spiel zu kontrollieren, konnte aber keinen entscheidenden Durchbruch erzielen - man verwertete die gegebenen Chancen noch nicht.

Die Zuschauer mussten sich bis zur zweiten Hälfte gedulden, um die spannenden Ereignisse zu erleben. Die Abwehr des SV Gratwein-Straßengel hielt den Angriffen der Gäste stand und zeigte sich gut organisiert. Trotz einiger Chancen blieb es bis zur Pause beim 0:0, was die Spannung für die zweite Halbzeit aufrechterhielt.

Torregen in den letzten Minuten - am Ende gewinnt der Gast mit 4:0

Nach der Halbzeitpause erhöhte der Grazer Sportclub den Druck und suchte weiterhin nach Möglichkeiten, die Abwehr des SV Gratwein-Straßengel zu knacken. Doch es dauerte bis zur 80. Minute, bis die Gäste den Bann brachen. Felix Weissensteiner erzielte das erlösende 1:0 für den Grazer Sportclub und setzte damit ein deutliches Zeichen.

Nur sechs Minuten später, in der 85. Minute, war es erneut Felix Weissensteiner, der den Ball im Netz versenkte und auf 2:0 erhöhte. Die Defensive des SV Gratwein-Straßengel schien zunehmend überfordert, und die Gäste nutzten die Schwächen eiskalt aus. Mit diesem zweiten Treffer schien der Widerstand der Heimmannschaft endgültig gebrochen zu sein.

Doch der Grazer Sportclub hatte noch nicht genug. In der 89. Minute setzte Henrik Nöstlthaller einen weiteren Treffer zum 3:0. Die Abwehr des SV Gratwein-Straßengel konnte dem Druck nicht mehr standhalten und ließ erneut einen Treffer zu. Die Gäste dominierten nun das Spielgeschehen und zeigten sich äußerst effizient im Abschluss.

Den Schlusspunkt der Partie setzte wiederum Felix Weissensteiner, der in der 90. Minute seinen dritten Treffer des Tages erzielte und damit den 4:0-Endstand besiegelte. Der Grazer Sportclub demonstrierte eindrucksvoll seine Offensivkraft und ließ dem SV Gratwein-Straßengel letztlich keine Chance.

Statement von Leonhard Lang, Trainer des GSC:

"Ein großes Kompliment an meine Mannschaft! Wir waren von der ersten Minute an voll da und haben gezeigt, was in uns steckt. Über das gesamte Spiel hinweg haben wir uns durchgehend Top-Chancen erarbeitet und hinten absolut nichts zugelassen. Es war eine beeindruckende Leistung, bei der wir das Spiel von Anfang bis Ende dominiert haben.

Manchmal machen wir es wohl gerne spannend, aber ich bin froh, dass sich die Jungs am Ende für ihren Einsatz belohnt haben.

Jetzt sind wir in der Saison angekommen, und es ist wichtig, dass wir diesen Schwung mitnehmen und genauso weitermachen. Das Ziel ist klar: Wir wollen weiterhin solch starke Leistungen zeigen und die nächsten Spiele genauso erfolgreich bestreiten."

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Mit diesem klaren Sieg sichert sich der Grazer Sportclub wichtige Punkte in der Gebietsliga Mitte und zeigt, dass mit ihnen in dieser Saison zu rechnen ist. Der SV Gratwein-Straßengel hingegen muss sich nach dieser Niederlage sammeln und die kommenden Spiele nutzen, um wieder in die Erfolgsspur zu finden. In der nächsten Woche reist der GSC nach Lieboch, Gratwein spielt in Graz bei United.

Aufstellungen:

Gratwein-Straßengel: Sergii Litovchenko, Max Potoschnig, Philipp Schleinzer, Lukas Rechberger, Philipp Hemmer, Roman Schnitzer, Lukas Peiser, Raphael Krenn, Robert Edlinger (K), Georg Merkscha, Christof Eberl

Ersatzspieler: Armin Vejzovic Reiter, Gerald Stevanecz, Christoph Niederl, Jonas Gößler, Dominik Niederl, Simon Hofbauer

Trainer: Dominik Niederl

- GRAZER SPORTKLUB Holding Graz: Lukas Reitbauer - Daniel Grössing, Michael Spielberger (K), Jonas Müller, Sebastian Schweiger - Maximilian Felsberger, Sandro Pleschgatternig, Florian Bauer, Felix Weissensteiner - Henrik Nöstlthaller, Eric Rohrmoser

Ersatzspieler: Joshua Anton Michael Karl, Rigon Gashi, Precious Mgbeh Umedi, Cevat Duman, Nick Kostrzewa, Vlad Costea

Trainer: Leonhard Lang Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mitte: Gratwein-Straßengel : Grazer SC - 0:4 (0:0)

93 Felix Weissensteiner 0:4

89 Henrik Nöstlthaller 0:3

85 Felix Weissensteiner 0:2

80 Felix Weissensteiner 0:1

