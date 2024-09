Hausmannstätten festigt Favoritenrolle mit 6:0-Kantersieg gegen Gössendorf II

Details Sonntag, 01. September 2024 21:26

Der SV Hausmannstätten setzte seine beeindruckende Form auch am dritten Spieltag der Saison fort und feierte bei hochsommerlichen Temperaturen einen deutlichen 6:0-Sieg gegen die zweite Mannschaft des SV Gössendorf. Mit diesem Erfolg behauptete Hausmannstätten seine Spitzenposition in der Tabelle und unterstrich seine Ambitionen auf den Aufstieg in die Unterliga.

Sencar trifft und zur Pause führt der HSV mit 2:0

Die Partie begann bei großer Hitze auf dem Spielfeld und die jungen Gäste aus Gössendorf zeigten sich ambitioniert, konnten jedoch nicht für große Gefahr sorgen.

obwohl der HSV das Spiel macht, ist es erneut Gössendorf, das zum Abschluss kommt. alles andere als gefährlich jedoch Mosando321, Ticker-Reporter

Der Torreigen wurde eröffnet, als David Sencar, der Routinier und Taktgeber im Mittelfeld von Hausmannstätten, in der 26. Minute seine Mannschaft in Führung brachte. Nach einer schönen Vorarbeit traf Sencar aus kurzer Distanz und bestätigte damit seine hervorragende Form. Nur wenige Minuten später konnte Hausmannstätten nachlegen: Luka Nakic verwandelte in der 31. Minute einen Elfmeter sicher und baute die Führung auf 2:0 aus.

Gössendorf II hatte in der ersten Halbzeit kaum Zugriff auf das Spiel, während Hausmannstätten durchgehend Druck machte und weitere Chancen kreierte. Kurz vor der Pause hätten die Gastgeber beinahe das dritte Tor erzielt, doch es blieb beim 2:0-Pausenstand.

Zweite Halbzeit: Nakic-Dreierpack und Orsolic sorgen für klare Verhältnisse

Auch in der zweiten Halbzeit dominierte Hausmannstätten das Geschehen. Obwohl die Gäste in der 56. Minute ihren ersten nennenswerten Abschluss hatten, blieben sie insgesamt harmlos. Hausmannstätten hingegen ließ nicht nach und sorgte in der Schlussphase für ein wahres Torfeuerwerk.

Dazwischen passierte aber noch einiges auf dem Sportplatz in Hausmannstätten. Zunächst verletzte sich ein Gössendorfer Spieler schwer und musste von der Rettung ins Spital gebracht werden. Nach einer Unterbrechung ging es weiter und es folgte ein Platzverweis für den Gössendorfer Bastian Schmid nach Kritik.

Gelb-Rote Karte (SV Gössendorf II) für die ständig jammernde und sich aufregende Nr. 13 Mosando321, Ticker-Reporter

In der 90. Minute war es Lukas Orsolic, der nach einem Durcheinander im Strafraum der Gäste den Ball zum 3:0 über die Linie drückte. Doch damit nicht genug: Luka Nakic krönte seine überragende Leistung mit einem Hattrick in der Nachspielzeit. Erst erhöhte er in der 93. Minute auf 4:0, bevor er nur zwei Minuten später mit einem weiteren Treffer das 5:0 erzielte. Den Schlusspunkt setzte Nakic schließlich mit seinem vierten Tor in der 95. Minute und besiegelte damit den deutlichen 6:0-Endstand.

Fazit und Ausblick

Mit diesem souveränen Sieg bestätigt der SV Hausmannstätten seine Rolle als Aufstiegsfavorit. Das Team zeigte sich erneut in Topform, besonders Luka Nakic und David Sencar, die maßgeblich zum Erfolg beitrugen. Hausmannstätten führt nun die Tabelle an und geht mit viel Selbstvertrauen in die kommenden Spiele.

Gössendorf II hingegen bleibt nach dieser deutlichen Niederlage weiter ohne Punktgewinn und muss sich in den kommenden Wochen steigern, um nicht den Anschluss an die Konkurrenz zu verlieren. Hausmannstätten hat nun alle Chancen, seine Siegesserie fortzusetzen und wichtige Punkte für einen möglichen Aufstieg zu sammeln.

Franz Rastl, Trainer von Hausmannstätten, nach dem 6:0-Sieg gegen Gössendorf II:

"Zunächst möchte ich dem verletzten Spieler von Gössendorf alles Gute wünschen und hoffe, dass er sich schnell und vollständig erholt. Solche Verletzungen wünscht man niemandem, und sie trüben natürlich die Freude an einem Fußballspiel.

Zum Spiel selbst: Gössendorf hat heute wirklich tapfer gespielt. Man darf nicht vergessen, dass sie mit einer sehr jungen Mannschaft angetreten sind, die sicher noch viel Potenzial hat. Aber heute hat sich gezeigt, dass unsere Routine und Erfahrung den Unterschied gemacht haben. Wir sind als verdienter Sieger vom Platz gegangen, weil wir unsere Chancen konsequent genutzt und defensiv sehr stabil gestanden haben.

Mit drei Siegen aus drei Spielen haben wir natürlich einen sehr guten Start in die Saison hingelegt. Aber ich möchte betonen, dass dies nur eine Momentaufnahme ist. Die Saison ist lang, und es wird noch viele Herausforderungen geben. Wir dürfen uns auf diesen Erfolgen nicht ausruhen, sondern müssen weiter hart arbeiten und fokussiert bleiben. Schon nächste Woche steht das nächste Spiel an, und bis dahin werden wir uns im Training gut vorbereiten.

Ein großes Dankeschön geht an unsere Fans, die uns bei jedem Spiel so großartig unterstützen. Eure Unterstützung ist für uns von unschätzbarem Wert und gibt uns den zusätzlichen Antrieb, immer unser Bestes zu geben. Vielen Dank!"

Aufstellungen:

SV Bauprofi Wagner-DOTCOM Hausmannstätten: Sasa Dreven - Domagoj Pokupic, Kevin Pronegg, Irfan Zahirovic, Lukas Orsolic (K) - Kevin Mathias Funder, Efosa Onaghinor, David Sencar, Amar Begic - Luka Nakic, Johnathan Legat

Ersatzspieler: Nico Lippe, Mateo Kasalo, Florian Ferk, Nicolas Marinka, Jakob Lind, Amar Alibegic

Trainer: Franz Rastl

- SV ENERGIE STEIERMARK Gössendorf II: Mladen Vasic, Timo Kreinc, Louca Tacheron, Lucas Radauer, Ali Meggouani, Ivan Pejic, Bastian Schmid, Mounir Nawar, Jonas Pötsch (K), Semir Koldzic, Manuel Lebernegg

Ersatzspieler: Jan Kraxner, Armin Icanovic, Michael Scheider-Hatze, Arda Akdag, Luca Haas

Trainer: Andreas Jauk

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mitte: Hausmannst. : SV Gössendorf II - 6:0 (2:0)

96 Luka Nakic 6:0

95 Luka Nakic 5:0

93 Luka Nakic 4:0

90 Lukas Orsolic 3:0

31 Luka Nakic 2:0

26 David Sencar 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.