SV Weinitzen siegt bei Torfestival gegen SV Thal - zehn Tore und ein 6:4

Details Sonntag, 01. September 2024 21:32

In einem ungewöhnlichen Spiel der Gebietsliga Mitte setzte sich der SV Weinitzen in einer torreichen Begegnung mit 6:4 gegen den SV Thal durch. Beide Teams lieferten sich ein spannendes Duell, das die Zuschauer bis zur letzten Minute fesselte. Besonders in der zweiten Halbzeit überschlugen sich die Ereignisse und führten zu einem mitreißenden Ende.

Furioser Start mit vielen Toren - 2:3 zur Pause

Das Spiel begann rasant, und bereits in der 4. Minute fiel das erste Tor. Ivan Sulter vom SV Thal brachte die Gäste mit 1:0 in Führung. Doch SV Weinitzen ließ sich davon nicht beeindrucken und antwortete nur sechs Minuten später mit dem Ausgleichstreffer durch Fisnik Shyti. Das muntere Toreschießen setzte sich fort, als Viacheslav Moroz in der 17. Minute den SV Thal erneut in Führung brachte, und es stand 2:1 für die Gäste.

In der 35. Minute gelang Philipp Langmann der erneute Ausgleich für den SV Weinitzen. Das Spiel blieb weiterhin spannend und hochklassig, und kurz vor der Halbzeitpause traf Viacheslav Moroz zum zweiten Mal für den SV Thal. Mit einem Halbzeitstand von 3:2 zugunsten der Gäste ging es in die Kabinen.

Turbulente zweite Halbzeit - am Ende stehen zehn Tore und ein 6:4 auf dem Zettel

Die zweite Halbzeit begann ebenso ereignisreich, wie die erste aufgehört hatte. Philipp Langmann erzielte in der 51. Minute seinen zweiten Treffer des Tages und glich damit für den SV Weinitzen erneut aus.

Es geht munter weiter Heineken73, Ticker-Reporter

Nur fünf Minuten später brachte Marko Petrovic die Heim-Mannschaft erstmals in Führung, als er zum 4:3 einnetzte.

Doch der SV Thal gab nicht auf und zeigte Kampfgeist. In der 63. Minute glich Moritz Langmann für die Gäste zum 4:4 aus, was die Spannung auf dem Spielfeld weiter erhöhte. Die Zuschauer wurden Zeugen eines intensiven Schlagabtauschs, der kaum eine Verschnaufpause bot. Das muntere Budenschießen setzte sich fort, als Dejan Budimir Prerad in der 84. Minute den SV Weinitzen wieder in Führung brachte.

Unglaubliche Szenen hier Heineken73, Ticker-Reporter

In den letzten Minuten des Spiels ging es weiterhin hoch her. Marko Petrovic erzielte in der 86. Minute sein zweites Tor des Abends und sicherte dem SV Weinitzen mit seinem Treffer zum 6:4 den letztendlichen Sieg. Die Zuschauer sahen unglaubliche Szenen und ein wahres Torfestival, das beide Mannschaften bis an ihre Grenzen brachte.

Das Spiel endete nach 91 Minuten mit einem Endstand von 6:4 zugunsten des SV Weinitzen. Die Fans beider Teams konnten sich über ein spannendes und spektakuläres Spiel freuen, das von hoher Intensität und vielen Toren geprägt war.

Paul Hegarty - Trainer Weinitzen

"Ein Spiel mit 10 Toren - Ich glaube die Zuschauer haben eine Freude gehabt. Mit unseren 6 Tore sind wir natürlich zufrieden, aber wir müssen alle 4 Gegentore besser verteidigen - Thal hat diese Chancen eiskalt ausgenutzt. Aber, Sieg ist Sieg, und mit 9 Punkte nach 3 Spiele, sind wir soweit zufrieden."

Aufstellungen: SV Weinitzen: Daniel Feiertag, Jakob Koinegg, Philipp Hepflinger, Jurica Bungic, Marko Petrovic, Florian Zöscher, Fisnik Shyti, Philipp Langmann (K), Adnan Museta, David Heidinger, Jakob Schwaiger

Ersatzspieler: Thomas Putz, Dejan Budimir Prerad, Michael Ganser, Kevin Steinbrugger, Thomas Prensberger, Sanjin Topalovic

Trainer: Paul Hegarty

- SV THALERSEE THAL: Tristan Krawagna, Maksym Osoka, Moritz Langmann (K), Daniel Ott, Alexander Hacker, Lukas Ott, Ivan Sulter, Viacheslav Moroz, Michael Elias Groß, Jakob Orasche, Davide Piras

Ersatzspieler: Andrei-Cosmin Anghel, Daniel Dobida, Noah Jakse, Ivan Gazic

Trainer: Stefan Fladerer

Gebietsliga Mitte: Weinitzen : SV Thal - 6:4 (2:3)

86 Marko Petrovic 6:4

84 Dejan Budimir Prerad 5:4

63 Moritz Langmann 4:4

56 Marko Petrovic 4:3

51 Philipp Langmann 3:3

43 Viacheslav Moroz 2:3

35 Philipp Langmann 2:2

17 Viacheslav Moroz 1:2

10 Fisnik Shyti 1:1

4 Ivan Sulter 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.