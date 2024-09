Askö Murfeld siegt gegen USV Wundschuh - sieben Punkte nach drei Spielen

Details Montag, 02. September 2024 13:37

In einem sommerlichen Spiel der Gebietsliga Mitte hat sich Askö Murfeld mit 2:0 gegen USV Wundschuh durchgesetzt. Bereits in der ersten Halbzeit konnten die Hausherren die Weichen auf Sieg stellen und die Gäste hatten über die gesamte Spielzeit hinweg Schwierigkeiten, gefährliche Aktionen zu kreieren. Ein Tor in jeder Halbzeit reichte Murfeld aus, um die drei Punkte zu sichern und mit sieben Punkten auf der 4.Position in der Tabelle zu liegen.

Frühe Führung für Murfeld - Wlattnig trifft nach zehn Minuten

Das Spiel zwischen Askö Murfeld und USV Wundschuh wurde mit Spannung erwartet. Bereits in der Anfangsphase zeigte sich Murfeld motiviert und fand gut ins Spiel. In der 11. Minute fiel das erste Tor: Arthur Wlattnig erzielte nach einem gut herausgespielten Angriff das 1:0 für die Gastgeber. Dieser frühe Treffer brachte Murfeld in eine komfortable Position und setzte Wundschuh unter Zugzwang.

Die Gäste versuchten daraufhin, die Kontrolle über das Spiel zu gewinnen, doch ihre Bemühungen blieben meist erfolglos. Murfeld verteidigte konzentriert und ließ nur wenige Chancen zu. In der 10. Minute hatte Wundschuh eine gute Gelegenheit durch einen gefährlichen Freistoß, doch der Murfelder Torhüter hielt den Ball mit Hilfe der Torstange. Auch der anschließende Eckball blieb ohne Ertrag für die Gäste.

Die erste Halbzeit verlief größtenteils ereignisarm, beide Mannschaften hatten Schwierigkeiten, bei heißem Wetter ihr Spiel durchzuziehen. Murfeld war jedoch die aktivere Mannschaft und zeigte sich gefährlicher vor dem Tor.

Erste Trinkpause im Spiel, den Spielern ist die Hitze deutlich anzumerken. Trattertoni, Ticker-Reporter

Nach einer verdienten Trinkpause in der 24. Minute ging es weiter, ohne dass sich an der Spielweise der beiden Teams viel änderte. Wundschuh konnte keine nennenswerten Chancen herausspielen, und so ging es mit einer 1:0-Führung für Murfeld in die Halbzeit.

Mudrfeld macht den Deckel drauf und die Punkte bleiben zu Hause

Die zweite Halbzeit begann mit einem Angriff der Gäste, doch der Abschluss ging knapp über das Tor. Murfeld behielt die Kontrolle über das Spiel und hatte mehrere gute Chancen, die Führung auszubauen. In der 68. Minute gelang Felix Fürpaß schließlich das erlösende 2:0 für Murfeld nach einer schönen Aktion.

Weiterer guter Abschluss von Murfeld, allerdings auch gut geklärt. Trattertoni, Ticker-Reporter

Wundschuh versuchte in der Schlussphase des Spiels, durch lange Bälle und Standardsituationen noch einmal gefährlich zu werden. In der 79. Minute musste Murfelds Nikolaus Lottersberger nach einer Gelb-Roten Karte das Spielfeld verlassen, was den Gästen ein wenig Hoffnung gab. Doch trotz Überzahl konnte Wundschuh keine zwingenden Chancen herausspielen. Murfeld verteidigte weiterhin stark und ließ keine größeren Möglichkeiten zu.

In den letzten Minuten des Spiels war Murfeld sogar näher am 3:0 als Wundschuh am Anschlusstreffer. In der Nachspielzeit hatte Wundschuh noch eine Gelegenheit, doch der Ball landete an der Latte und das Spiel endete schließlich mit 2:0 für Murfeld.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Askö Murfeld über die gesamte Spielzeit hinweg die dominierende Mannschaft war und den Sieg verdient mit nach Hause nahm. Wundschuh konnte an diesem Tag nicht die erhoffte Leistung abrufen und blieb ohne Torerfolg. Murfeld freut sich über die drei Punkte und die Belohnung nach dem Spiel.

Bericht Florian Kober

Fotos: Alexandra Macher

Gebietsliga Mitte: Murfeld : Wundschuh - 2:0 (1:0)

68 Felix Cornelius Fürpaß 2:0

11 Arthur Paul Wlattnig 1:0

Details

