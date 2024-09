Überlegener Sieg für USV Wundschuh gegen SV Weinitzen

Details Samstag, 07. September 2024 16:18

In der vierten Runde der Gebietsliga Mitte trafen der USV Wundschuh und der SV Weinitzen aufeinander. Der USV Wundschuh zeigte sich gut in Form und siegte überzeugend mit 3:0. Bereits zur Halbzeit führte die Heimmannschaft mit 1:0 und konnte diese Führung in der zweiten Halbzeit weiter ausbauen.

Frühe Führung durch Tuhtar - zur Pause führte das Heimteam mit 1:0

Nach dem Anpfiff zeigten beide Mannschaften zunächst ein ausgeglichenes Spiel. In der 26. Minute gelang dem USV Wundschuh dann der erste Treffer des Abends. Sebastjan Tuhtar erzielte das 1:0 und setzte damit ein erstes Ausrufezeichen für die Heimmannschaft. Der SV Weinitzen hatte in der Folgezeit Schwierigkeiten, auf diesen Rückstand zu reagieren, und so ging es mit diesem Ergebnis in die Halbzeitpause.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

In der zweiten Hälfte nahm der USV Wundschuh das Heft des Handelns in die Hand und drängte auf das zweite Tor. Bereits in der 55. Minute bekam Wundschuh einen Elfmeter zugesprochen, der jzum Torerfolg führte. Sicher erzielte Edis Ljubijankic das 2:0 für die Gastgeber. Dieses Tor brachte zusätzliche Sicherheit in das Spiel des USV Wundschuh und erhöhte den Druck auf die Gäste aus Weinitzen.

In der 65. Minute, machte Kapitän Patrick Winter mit seinem Treffer zum 3:0 den Deckel auf das Spiel. Dieses Tor besiegelte endgültig den Sieg des USV Wundschuh. SV Weinitzen versuchte in der Folgezeit, durch einige Wechsel neue Impulse zu setzen. So wechselten beide Mannschaften mehrfach, doch der erhoffte Effekt blieb für Weinitzen aus.

Die restliche Spielzeit verlief ohne weitere nennenswerte Ereignisse, und der Schiedsrichter beendete die Partie nach 90 Minuten beim Stand von 3:0. Mit diesem ersten Sieg sicherte sich der USV Wundschuh wichtige Punkte und bestätigte seine Ambitionen in der Liga. Weinitzen hatte bis zu dieser Begegnung alle Partien gewonnen und ging in der Saison erstmals als Verlierer vom Platz. Weinitzen empfängt in der nächsten Woche den SV Lassnitzhöhe. Wundschuh reist zum schweren Spiel nach Hausmannstätten.

Stimmen zum Spiel

Trainer Freidl - SV Wundschuh

"Wir standen schon mächtig unter Druck vor dem Spiel. Deshalb ein Pauschallob an die ganze Mannschaft. Wir haben alles auf den Platz gebracht, was wir uns unter der Woche vorgenommen haben. Wir sind bereit für den Schlager gegen Hausmannstätten."

Patrick Winter, Kapitän USV Wundschuh, zum Spiel gegen Weinitzen:

"Unser Plan war es, die drei Punkte zu holen, vor allem gegen eine Mannschaft wie Weinitzen, die mit breiter Brust nach Wundschuh gekommen ist, nachdem sie zuvor alle Spiele gewonnen hatten. Der Plan ist voll aufgegangen. Wir haben es geschafft, Weinitzen über die gesamten 90 Minuten komplett in Schach zu halten und am Ende verdient zu Null zu gewinnen. Ich glaube, Weinitzen hatte über das gesamte Spiel nur eine richtige Torchance.

Das Fazit aus meiner Sicht: Das war das wahre Gesicht des USV Wundschuh. Wir haben gezeigt, wozu wir in der Lage sind und sind jetzt definitiv für die kommenden großen Spiele gerüstet."

Aufstellungen: Wundschuh: Stefan Hofer - David Marx, Christopher Asenov, Daniel Hubmann, Florian Baumgartner - David Baumgartner, Sebastjan Tuhtar - Serhat Yildiz, Edis Ljubijankic, Patrick Winter (K), Dominik Gössnitzer

Ersatzspieler: Manuel Farmer, Julian Mörth, Vlad Lung, Markus Zettl, Marcel Nagl, Rene Schuster

Trainer: Mario Freidl

- SV Weinitzen: Daniel Feiertag, Jakob Koinegg, Jurica Bungic, Marko Petrovic, Fisnik Shyti, Dejan Budimir Prerad, Philipp Langmann (K), Thomas Putz, Thomas Prensberger, Jakob Schwaiger, Florian Zöscher

Ersatzspieler: David Mera, Philipp Hepflinger, Elijah Michael Primig, Adnan Museta, Michael Ganser, David Heidinger

Trainer: Paul Hegarty Bericht Florian Kober Fotos Alexandra Macher

Gebietsliga Mitte: Wundschuh : Weinitzen - 3:0 (1:0)

65 Patrick Winter 3:0

55 Edis Ljubijankic 2:0

26 Sebastjan Tuhtar 1:0

