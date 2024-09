Remis zwischen SV Schwarz-Weiß Lieboch und Grazer Sportclub

Details Sonntag, 08. September 2024 11:28

Ein intensives und spannendes Spiel zwischen SV Schwarz-Weiß Lieboch und dem Grazer Sportclub endete mit einem gerechten 1:1-Unentschieden. Beide Teams zeigten in der 4. Runde der Gebietsliga Mitte eine solide Leistung, wobei sich die Zuschauer auf eine Vielzahl von spannenden Spielmomenten freuen konnten. Während der Grazer Sportclub in der ersten Halbzeit die Führung übernahm, konnte SV SW Lieboch im zweiten Durchgang ausgleichen und sorgte dann für ein tolles Finish, ohne sich zu belohnen.

Der Verein präsentierte am Samstag mit der Spedition Lukas einen neuen Sponsor

Grazer Sportclub geht in Führung - Costea trifft zum 0:1

Bereits zu Beginn des Spiels, das am Samstag um 17:00 Uhr angepfiffen wurde, konnten beide Mannschaften ihre Spielfreude und Entschlossenheit unter Beweis stellen. In der 31. Minute gelang es schließlich dem Grazer Sportclub, die Führung zu übernehmen. Vlad Costea nutzte eine unglückliche Verteidigung der Heimmannschaft aus und traf zum 0:1. Dieser Treffer war das Resultat einer gut organisierten Offensivaktion und setzte den SV Schwarz-Weiß Lieboch unter Druck.

Die erste Halbzeit verlief insgesamt zugunsten des Grazer Sportclubs, der sich immer wieder gefährlich vor dem Tor der Gastgeber zeigte. SV SW Lieboch hatte zwar auch einige Chancen, konnte diese jedoch nicht in Zählbares ummünzen. So ging es mit einem 0:1 in die Halbzeitpause, und die Gäste hatten allen Grund, optimistisch in die zweite Hälfte zu gehen.

Ausgleich durch Amin Bajric und hitziges Ende - es bleibt beim 1:1

Nach der Pause zeigte SV Schwarz-Weiß Lieboch mehr Kampfgeist und drängte auf den Ausgleich. Die Bemühungen der Heimmannschaft wurden schließlich in der 62. Minute belohnt, als Amin Bajric den Ball nach einem gewonnenen Zweikampf im 1-gegen-1 gegen den Gästekeeper eiskalt zum 1:1 im Netz versenkte.

Dieser Treffer brachte neuen Schwung in das Spiel und die Zuschauer wurden mit einer aufregenden Schlussphase belohnt.

In den letzten Minuten der Partie kam es zu mehreren brenzligen Situationen. Lieboch drängte nun auf den Sieg. Brisant wurde es in der 89. Minute, als der Trainer des Grazer Sportclubs, Leonhard Lang, wegen übermäßiger Kritik mit einer Gelb-Roten Karte vom Platz gestellt wurde. Dies sorgte für zusätzlichen Zündstoff und Emotionen auf dem Spielfeld.

SV SW Lieboch hatte zum Schluss hin die besseren Torchancen, konnte jedoch keinen weiteren Treffer erzielen. Trotz der intensiven Bemühungen beider Teams blieb es beim 1:1, was insgesamt ein gerechtes Ergebnis darstellte. Beide Mannschaften zeigten eine starke Leistung und verdienten sich jeweils einen Punkt.

Der Spielverlauf bot alles, was das Herz eines Fußballfans begehrt: Tore, spannende Zweikämpfe und Emotionen. Am Ende konnten weder SV Schwarz-Weiß Lieboch noch der Grazer Sportclub den entscheidenden Siegtreffer erzielen, sodass sich beide Teams mit einem Punkt begnügen mussten.

Statement von Leo Lang, Trainer Grazer Sportclub:

„Angesichts unserer doch angespannten Personalsituation haben wir in diesem Spiel eine wirklich starke Leistung gezeigt. Wir sind verdient in Führung gegangen und haben gezeigt, dass wir trotz der Umstände sehr guten Fußball spielen können. Leider haben wir unsere Chancen nicht konsequent genutzt, sonst hätten wir die Partie frühzeitig entscheiden können.

Das 1:1 gegen Lieboch war dann natürlich unglücklich, aber für mich ist das kein Grund zur Sorge. Wir haben eine Mannschaft mit Top-Spielern, die ganz sicher eine starke Saison spielen werden. Manchmal braucht es einfach ein bisschen Geduld, und die werden wir aufbringen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir mit dieser Mannschaft noch viel erreichen werden.“

Statement von Philipp Peilte, Trainer Lieboch:

„In der ersten Halbzeit hatten wir Glück, dass wir nicht höher in Rückstand geraten sind. Wir haben gegen eine sehr spielstarke Mannschaft agiert, die uns ordentlich unter Druck gesetzt hat. Je länger wir jedoch das Spiel offen halten konnten, desto besser sind wir ins Spiel gekommen. Der Ausgleich war absolut verdient, und in der zweiten Hälfte haben die Gäste keine wirklich torgefährliche Chance mehr gehabt.

Am Ende hatten wir sogar die Möglichkeit, das 2:1 zu machen, aber es sollte einfach nicht sein. Alles in allem denke ich, dass das Unentschieden für beide Mannschaften verdient ist.“

Aufstellungen: SV SW Lieboch: Matthias Wacker - Dino Murgic, Mark Ryan Pernitsch, Patrick Strohmaier, Manuel Josef Kreinz, Manuel Schilcher (K) - David Somorai, Fabio Röxeis, Amin Bajric, Leon Budimir - Aldin Husetovic

Ersatzspieler: Laurin Gadler, Nils Leander Knuvelder, Leon Glehr, Fabian Weixler, Anes Kadrii, Jan Traußnigg

Trainer: Philipp Peitler

- GRAZER SPORTKLUB Holding Graz: Lukas Reitbauer - Precious Mgbeh Umedi, Michael Spielberger, Jonas Müller, Sebastian Schweiger - Christoph Kölbl (K), Maximilian Felsberger, Sandro Pleschgatternig, Konstantin Kamnig - Henrik Nöstlthaller, Vlad Costea

Ersatzspieler: Arion Gratzer, Sebastian Egger, Maximilian Hofmeister, Patrick Mitteregger, Cevat Duman, Leonhard Lang

Trainer: Leonhard Lang

Gebietsliga Mitte: SV Lieboch : Grazer SC - 1:1 (0:1)

62 Amin Bajric 1:1

31 Vlad Costea 0:1

