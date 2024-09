SV Lassnitzhöhe gewinnt mit 3:0 gegen Askö Murfeld

Details Sonntag, 08. September 2024 16:32

Im spannenden Aufeinandertreffen der Gebietsliga Mitte setzte sich der SV Lassnitzhöhe souverän mit 3:0 gegen Askö Murfeld durch. Bereits in der ersten Halbzeit konnte die Heimmannschaft die Weichen auf Sieg stellen, bevor sie in der zweiten Hälfte das Spiel endgültig für sich entschied. Trotz einer kämpferischen Leistung der Gäste blieb Askö Murfeld chancenlos gegen die überlegene Spielweise der Gastgeber.

Führung für Lassnitzhöhe nach einer knappen halben Stunde

Gleich zu Beginn der Partie wurde deutlich, dass beide Teams mit hohem Tempo und körperbetontem Einsatz in das Spiel gingen. In der 25. Minute zeigte sich, dass beide Mannschaften den schnellen Weg nach vorne suchten, jedoch noch an der Genauigkeit mangelte. Doch nur zwei Minuten später, in der 27. Minute, brachte ein harmloser Abschluss außerhalb des Strafraums die Wende: David Kossits nutzte eine Unsicherheit des Murfelder Torwarts und traf zum 1:0 für den SV Lassnitzhöhe.

Freistoß für die Heimmannschaft an der 16er Kante, in die Mauer. Der anschließende Eckball bringt nichts ein. Trattertoni, Ticker-Reporter

Murfeld versuchte nach dem Rückstand, zurück ins Spiel zu finden. Nun war Askö Murfeld wieder giftiger und konnte einige kleinere Chancen kreieren. Man kam nun besser ins Spiel, ohne jedoch wirklich gefährlich zu werden. Mit diesem knappen Vorsprung ging die Heimmannschaft in die Halbzeitpause.

Hoti besiegelt den Sieg - nach einer Stunde steht es 2:0

Nach dem Seitenwechsel kam der SV Lassnitzhöhe deutlich besser und aggressiver aus der Kabine. Nun zeigte sich die Heimmannschaft überlegen und hatte sofort die Oberhand. Trotz einer couragierten Leistung blieb die Abwehr der Gastgeber stabil.

Der entscheidende Moment kam in der 61. Minute: Ein Konter nach einem Fehler der Gäste führte zu einer starken Abwehr des Murfelder Torwarts, gefolgt von einem Eckball und einem Foul im Strafraum. Dies resultierte in einem Elfmeter, den Pajtim Hoti sicher verwandelte und somit das 2:0 für den SV Lassnitzhöhe erzielte.

Das Spiel wurde zunehmend hitziger. Trotz dieser Unruhen blieb der SV Lassnitzhöhe konzentriert und nutzte die numerische Überlegenheit aus, nachdem Wisam Hagi von Askö Murfeld in der 77. Minute mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde.

In der 87. Minute besiegelte Pajtim Hoti mit seinem zweiten Treffer endgültig den Sieg für den SV Lassnitzhöhe. Nach einem sehenswerten Spielzug traf er zum 3:0-Endstand. Kurz darauf endete die Partie nach regulärer Spielzeit von 90 Minuten.

Mit diesem souveränen 3:0-Sieg in der 4. Runde der Gebietsliga Mitte unterstrich der SV Lassnitzhöhe seine Ambitionen und ließ Askö Murfeld chancenlos zurück. Die Heimmannschaft zeigte sich in allen Belangen überlegen und sicherte sich verdiente drei Punkte.

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mitte: SV Lassnitzhöhe : Murfeld - 3:0 (1:0)

87 Pajtim Hoti 3:0

61 Pajtim Hoti 2:0

27 David Kossits 1:0

