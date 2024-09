GSV St. Radegund triumphiert knapp gegen USV Eggersdorf - Aufsteiger schlägt Absteiger

Details Sonntag, 08. September 2024 17:05

In einem spannenden Match der Gebietsliga Mitte setzte sich der GSV Schöckl Seilbahn St. Radegund mit 2:1 gegen den USV Taucher-Erdbau Eggersdorf durch. Die Heim-Mannschaft dominierte weite Teile des Spiels und konnte bereits in der ersten Halbzeit in Führung gehen. Trotz einer starken Aufholjagd der Gäste reichte es am Ende nicht für einen Punktgewinn.

Frühe Führung für GSV St. Radegund - in der 8. Minute führt der Aufsteiger

Schon in der achten Minute brachte Johannes Plech den GSV St. Radegund mit einem frühen Tor in Führung. Ein Pass von Patrick Schinnerl erreichte den Torschützen und der schob vor über 150 Zuschauern zum 1:0 ein.

Das Team von Trainer Fiedler zeigte sich von Beginn an konzentriert und zielstrebig. Die Gäste aus Eggersdorf versuchten, schnell zu antworten, aber die Defensive der Heimmannschaft stand sicher und ließ nur wenige Chancen zu. Die erste Halbzeit war geprägt von intensiven Zweikämpfen und einem hohen Tempo, doch weitere Tore blieben zunächst aus.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte der junge Luca Leitner in der 46. Minute mit einem Schuss von der linken Seite auf 2:0 für den GSV St. Radegund. Es war ein gut herausgespielter Treffer, der die Gastgeber in eine komfortable Position brachte. Das Tor kurz nach Wiederanpfiff schien den Gästen zunächst den Wind aus den Segeln zu nehmen, doch USV Eggersdorf zeigte Moral und kämpfte sich zurück ins Spiel.

Spannende Schlussphase - die Punkte bleiben beim Aufsteiger

In der 68. Minute gelang Cristian Ciorcasan der Anschlusstreffer mit einem Schuus ins lange Eck für USV Eggersdorf. Mit diesem Tor schöpften die Gäste neue Hoffnung und drängten auf den Ausgleich. Die Schlussphase des Spiels war von hoher Intensität geprägt, beide Teams gaben noch einmal alles. Trotz der Bemühungen der Gäste hielt die Abwehr von GSV St. Radegund stand und ließ keinen weiteren Treffer zu. Der Gast drängte nun auf den Ausgleich.

Schließlich endete die Partie mit einem knappen 2:1-Sieg für GSV St. Radegund. Es war ein hart umkämpftes Spiel, das den Zuschauern auf beiden Seiten einiges bot. Mit diesem Sieg sicherte sich GSV St. Radegund weitere Punkte in der Gebietsliga Mitte und festigte ihre Position in der Tabelle - es war dies nun der 2. Sieg des Aufsteigers in der neuen Saison.

Das nächste Spiel für GSV St. Radegund steht bereits auswärts bei Murfeld in der kommenden Woche an, während USV Eggersdorf nun gegen Lieboch daheim auf einen besseren Ausgang in ihrem nächsten Match hofft. Der Absteiger hofft endlich den ersten Sieg zu erringen.

Statement von Markus Fiedler, Trainer St. Radegund:

„Wir sind optimal in die Partie gestartet und haben von Anfang an konzentriert gespielt. Besonders freut mich das 2:0 durch Luca Leitner – der Torschütze ist erst 16 Jahre alt, und das ist immer etwas Besonderes. Mit sechs Punkten aus den bisherigen Spielen haben wir einen guten Start in die Saison hingelegt. Ich weiß, dass Eggersdorf immer noch mit vielen Ausfällen zu kämpfen hat, aber mein Team hat alles perfekt umgesetzt. Auch wenn es am Ende noch knapp wurde, war es ein verdienter Sieg. Ich bin wirklich stolz auf die Mannschaft.“

Aufstellungen:

GSV Schöckl Seilbahn St. Radegund: Kevin Graf, Nick Haberl, Jakob Pscheidt, Julian Hötzl, Johannes Plech, Christian Klammler (K), Justin Geigl, Patrick Schinnerl, David Wünscher, Dominik Kristandl, Elias Ostermann

Ersatzspieler: Clemens Rose, Leo Ableitner, Luca Leitner, Stefan Safron, Marko Grgic, Christof Gruber

Trainer: Markus Fiedler

- Eggersdorf: Marcel Roessl, Daniel Tödtling (K), Sebastian Posch, Matija Benko, Lukas Fürpass, Marcel Doppelreiter, Matthias Mairhofer, Cristian Tomas Ciorcasan, Marko Jelencic, Jean-Claude Koffi, Elias Knapp

Ersatzspieler: Manuel Robert Zottler, Damir Hrustic, Patrick Pirs, Simon Hödl, Wolfgang Schwarz, Mile Micic

Trainer: Thomas Petz Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mitte: St. Radegund : Eggersdorf - 2:1 (1:0)

68 Cristian Tomas Ciorcasan 2:1

46 Luca Leitner 2:0

8 Johannes Plech 1:0

