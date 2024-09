SV Vasoldsberg siegt mit 4:1 bei SV Gössendorf II - Gast in guter Form

Details Montag, 09. September 2024 14:38

In einem torreichen Spiel der 4. Runde der Gebietsliga Mitte konnte Union SV Vasoldsberg einen beeindruckenden 4:1-Auswärtssieg gegen SV Gössendorf II einfahren. Schon zur Halbzeit führte das Team von Vasoldsberg mit 4:0 und ließ den Gastgebern kaum eine Chance. Trotz einer Roten Karte in der zweiten Halbzeit für Vasoldsberg, gelang es Gössendorf nur noch einen Ehrentreffer zu erzielen.

Vor kurzer Zeit besuchte Romano Schmid seine Heimat - scheinbar hat er gute Tipps gegeben - Vasoldsberg ist in Fahr in dieser Saison.

Blitzstart und Dominanz in der ersten Halbzeit - 4:0 zur Pause bei Routine gegen Jugend

Die Partie begann mit einem Paukenschlag für die Gäste aus Vasoldsberg. Bereits in der 4. Minute gelang Fabian Stöckler das frühe 1:0. Dieser Treffer stellte die Weichen früh auf Sieg und setzte SV Gössendorf II bereits zu Beginn unter Druck. Der frühe Rückstand verunsicherte die jungen Gastgeber sichtlich, was das Spielgeschehen der folgenden Minuten prägte. Das Potrnzial der Gössendorfer blitzte immer wieder auf, jedoch spielte das routiniertere Team mit seiner guten Form sicher auf.

Union SV Vasoldsberg nutzte diese Verunsicherung und baute die Führung weiter aus. In der 40. Minute war es Simon Sixt, der auf 2:0 erhöhte. Nur vier Minuten später, in der 44. Minute, traf Lukas Kothgasser zum 3:0. Die Defensive von Gössendorf II war in diesen Momenten völlig überfordert und konnte dem Offensivdrang der Gäste kaum etwas entgegensetzen.

Doch damit nicht genug: Kurz vor dem Halbzeitpfiff, in der 45. Minute, setzte Dominik Gietl den Schlusspunkt der ersten Hälfte und erhöhte per Elfmeter auf 4:0. Mit diesem klaren Zwischenstand ging es in die Pause, während die Heimfans sich wohl fragten, ob ihre Mannschaft in der zweiten Halbzeit noch eine Chance auf eine Wende haben würde.

Gössendorf kämpft sich zurück – Vasoldsberg dezimiert sich

In der zweiten Halbzeit zeigte SV Gössendorf II Moral und wollte sich nicht kampflos geschlagen geben. In der 59. Minute gelang Armin Icanovic der Ehrentreffer zum 1:4. Dieser Treffer gab den Gastgebern neuen Mut, und man konnte erkennen, dass Gössendorf II bemüht war, weiter nach vorne zu spielen und vielleicht noch das Unmögliche möglich zu machen.

Doch dann kam es zu einem folgenschweren Ereignis für die Gäste: In der 79. Minute sah Julian Weilharter von Union SV Vasoldsberg die Rote Karte und musste den Platz verlassen. Mit einem Spieler weniger auf dem Feld spielte Vasoldsberg die Partie sicher zu Ende.

Trotz der zahlenmäßigen Überlegenheit gelang es Gössendorf jedoch nicht mehr, weitere Treffer zu erzielen. Vasoldsberg verteidigte clever und ließ kaum noch gefährliche Situationen zu. Die Gäste zeigten auch in Unterzahl eine starke Defensivleistung und konnten den komfortablen Vorsprung bis zum Schlusspfiff verteidigen.

In der 95. Minute pfiff der Schiedsrichter die Partie ab und besiegelte den 4:1-Sieg für Union SV Vasoldsberg. Es war ein verdienter Erfolg für die Gäste, die besonders in der ersten Halbzeit ihre ganze Klasse zeigten und SV Gössendorf II keine Chance ließen. Die Gastgeber konnten in der zweiten Halbzeit zwar noch einmal aufkommen, doch der Rückstand aus der ersten Hälfte war letztlich zu groß, um das Spiel noch zu drehen.

Gebietsliga Mitte: SV Gössendorf II : Vasoldsberg - 1:4 (0:4)

59 Armin Icanovic 1:4

47 Dominik Gietl 0:4

44 Lukas Kothgasser 0:3

40 Simon Sixt 0:2

4 Fabian Stöckler 0:1

