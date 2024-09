Ligaportal-Spiel der Woche: GSC mit einem 5:1 gegen United in der Gruabn

Details Samstag, 14. September 2024 14:39

Im Rahmen der Gebietsliga Mitte gelang dem Grazer Sportclub am Freitagabend ein beeindruckender 5:1-Erfolg über Graz United. Vor rund 200 Zuschauern in der Gruabn dominierte der GSC vor allem in der zweiten Halbzeit, nachdem die Partie in den ersten 45 Minuten noch ausgeglichen verlaufen war. Der GSC sicherte sich mit diesem Sieg drei wichtige Punkte und unterstrich seine Ambitionen, in der Liga oben mitzuspielen.

Druckvoller Beginn des Grazer Sportclubs – Graz United auf Konter fixiert

Der Grazer Sportclub begann die Partie mit viel Schwung und setzte die Gäste von Graz United sofort unter Druck. Bereits in der 3. Minute gab es den ersten Eckball für den GSC, der sich in der Folge einige Standardsituationen erarbeitete. Die Gastgeber zeigten von Beginn an, dass sie gewillt waren, das Spiel zu kontrollieren. In der 7. Minute folgte die erste richtig gefährliche Szene, als der GSC nach einem Freistoß aus dem Halbfeld zum Abschluss kam, den Ball jedoch knapp neben das Tor setzte.

United zeigte sich in dieser Phase hauptsächlich defensiv und agierte aus einer tiefstehenden Abwehr heraus. Die Gäste formierten sich in zwei kompakte Defensivreihen und ließen dem GSC wenig Raum. Ihre Taktik war klar: Hinten sicher stehen und mit schnellen Kontern Nadelstiche setzen. Diese defensive Stabilität machte es dem GSC zunächst schwer, zwingende Chancen zu kreieren, doch die Mannschaft blieb geduldig.

33. Minute: Kamnig erlöst den GSC – United kontert sofort

Die Geduld des Grazer Sportclubs wurde in der 33. Minute belohnt. Nach einer präzisen Vorarbeit der GSC Offensive war es Konstantin Kamnig , der sich im Strafraum der Gäste durchsetzte und den Ball sicher im Netz unterbrachte. Mit diesem 1:0 schien der Knoten für den GSC geplatzt zu sein, doch die Antwort von Graz United ließ nicht lange auf sich warten.

Nur eine Minute später überraschten die Gäste den GSC mit einem blitzschnellen Konter. United hatte schon zuvor immer wieder versucht, über schnelles Umschaltspiel gefährlich zu werden, doch nun war es Valdrin Gashi, der einen dieser Konter perfekt abschloss und zum 1:1-Ausgleich traf. Der Ausgleichstreffer zeigte, dass United trotz der Defensivstrategie immer wieder gefährlich vor das Tor der Gastgeber kommen konnte. In der Folge neutralisierten sich beide Teams weitgehend, sodass es mit dem 1:1 in die Halbzeitpause ging.

Zweite Halbzeit: Grazer Sportclub erhöht das Tempo

Nach dem Wiederanpfiff kam der Grazer Sportclub mit deutlich mehr Druck aus der Kabine. Das Trainer-Team hatte seine Mannschaft offensichtlich gut auf die zweite Halbzeit eingestellt, denn der GSC spielte nun noch zielstrebiger nach vorne. Bereits in der 49. Minute war es Johannes Unegg, der die Hausherren mit einem sehenswerten Treffer erneut in Führung brachte. Nach einer schönen Kombination im Mittelfeld wurde Unegg freigespielt, und er schloss eiskalt zum 2:1 ab.

In der Folge wurde United zunehmend in die eigene Hälfte gedrängt. Der Grazer Sportclub übernahm nun endgültig das Kommando und ließ den Gästen kaum noch Luft zum Atmen. In der 56. Minute schlug Johannes Unegg erneut zu und erhöhte mit einem weiteren Treffer auf 3:1. Unegg zeigte dabei seine ganze Klasse, als er nach einer Flanke im Strafraum goldrichtig stand und den Ball per Direktabnahme im Tor versenkte. Mit diesem Tor war der Widerstand von Graz United endgültig gebrochen.

Gashi und Bauer setzen den Schlusspunkt – United am Ende chancenlos

Graz United konnte den Druck des GSC in der zweiten Halbzeit nicht mehr standhalten. Die Gäste beschränkten sich fast ausschließlich auf Abwehrarbeit und kamen nur noch selten gefährlich vor das Tor des GSC. Die Heimmannschaft hingegen spielte weiter nach vorne und drängte auf die endgültige Entscheidung. In der 81. Minute war es dann Rigon Gashi, der nach einem Abwehrfehler von United auf 4:1 erhöhte. Gashi nutzte einen kapitalen Fehlpass in der United-Abwehr aus und schob den Ball mühelos ins leere Tor.

In der 85. Minute setzte Florian Bauer den Schlusspunkt. Nach einem schnellen Angriff des GSC wurde der Ball in die Mitte gespielt, wo Bauer vollkommen freistehend aus kurzer Distanz zum 5:1-Endstand einschoss. In dieser Szene offenbarte sich die Überforderung der United-Abwehr, die dem hohen Tempo des GSC in der zweiten Halbzeit nichts mehr entgegenzusetzen hatte.

Fazit: GSC dominiert zweite Halbzeit – United ohne Chance

Mit dem deutlichen 5:1-Sieg zeigte der Grazer Sportclub eindrucksvoll, dass man in der Gebietsliga Mitte ganz oben mitspielen möchte. Vor allem in der zweiten Halbzeit war der GSC die klar überlegene Mannschaft und ließ Graz United keine Chance. Dank einer starken Offensivleistung sicherte sich der GSC einen verdienten Heimsieg.

Graz United zeigte zwar in der ersten Halbzeit eine gute Defensivleistung und konnte mit dem schnellen Ausgleich von Kamnig kurzzeitig mithalten, doch in der zweiten Hälfte fanden die Gäste kein Mittel mehr gegen die Offensive des GSC.

Der Grazer Sportclub hat mit diesem Sieg wichtige Punkte geholt und seine Ambitionen im Aufstiegskampf unterstrichen. Graz United muss nach dieser deutlichen Niederlage schnell wieder in die Spur finden und sich auf die kommenden Aufgaben fokussieren.

Stimmen zum Spiel:

Leonard Lang, Trainer des Grazer Sportclubs:

„Kompliment an meine Mannschaft! Die Witterungsbedingungen waren heute sehr schwer, der Regen und der rutschige Boden haben es uns nicht leicht gemacht. Trotz allem haben wir ein richtig gutes Spiel gezeigt. Am Ende war es wie bei einer Ketchupflasche: Zuerst kamen trotz zahlreicher Chancen nur wenige Tore, aber dann, als der Knoten geplatzt war, fielen sie in Serie. Wir haben uns für ein mutiges und couragiertes Spiel, besonders in der zweiten Halbzeit, belohnt. Jetzt freuen wir uns auf das große Cup-Highlight am Dienstag gegen Allerheiligen bei uns in der Gruabn!“

Lukas Reitbauer, Torwart des Grazer Sportclubs:

„Wir haben gut begonnen und versucht, sofort das Kommando zu übernehmen. Die frühe Führung war verdient, aber dann haben wir unkonzentriert den Ausgleich kassiert. In der zweiten Halbzeit waren wir voll fokussiert und haben die Partie verdient zu Ende gebracht. Der Sieg ist absolut gerecht und gibt uns viel Selbstvertrauen für die nächsten Spiele.“

Aufstellung: GRAZER SPORTKLUB Holding Graz: Lukas Reitbauer - Precious Mgbeh Umedi, Daniel Grössing, Michael Spielberger, Jonas Müller - Christoph Kölbl (K), Sandro Pleschgatternig, Florian Bauer, Konstantin Kamnig - Henrik Nöstlthaller, Johannes Unegg

Ersatzspieler: Arion Gratzer, Maximilian Felsberger, Sebastian Schweiger, Rigon Gashi, Vlad Costea, Eric Rohrmoser

Trainer: Mag. Sebastian Czimeg

- Alkos Bau Graz United: Maksym Chuiko - Halil Kilic, Meriton Ali Osmanaj, Youssef Shehata, Valdrin Gashi - Ronal Ramirez Santos, Oguzhan Taskiran, Idris Turan, Ibragim Zuchaev (K) - Coskun Akdag, Benjamin Haljimaj

Ersatzspieler: Abd El Rahman El Shall, Fatlum Jakupi, Adem Karakus, Ardian Bajrami, Adnan Ribo

Trainer: Mohamed Hassan Bericht Florian Kober Fotos Winfried Antretter Gebietsliga Mitte: Grazer SC : Graz United - 5:1 (1:1)

85 Florian Bauer 5:1

81 Rigon Gashi 4:1

56 Johannes Unegg 3:1

49 Johannes Unegg 2:1

33 Valdrin Gashi 1:1

32 Konstantin Kamnig 1:0

