Last-Minute-Drama in Weinitzen: SV Lassnitzhöhe siegt 3:2

In einem spannungsgeladenen Spiel der Gebietsliga Mitte setzte sich der SV Lassnitzhöhe knapp mit 3:2 beim SV Weinitzen durch. Die Partie, die von vielen aufregenden Momenten und einem dramatischen Schlussakkord geprägt war, hielt die Zuschauer bis zur letzten Minute in Atem. Trotz eines frühen Rückstands kämpfte sich Weinitzen zurück, musste aber letztendlich doch den entscheidenden Treffer kurz vor Schluss hinnehmen.

Lassnitzhöhe mit frühem Doppelschlag

Der Anpfiff ertönte und die Gäste starteten druckvoll. Bereits in der 8. Minute zeigte der Torhüter von Weinitzen sein Können und parierte einen gefährlichen Angriff über die linke Seite. Der Wind, der das Spielgeschehen stark beeinflusste, sorgte dafür, dass die Bälle lange in der Luft waren. Nach einem Foul im Weinitzener Strafraum entschied der Schiedsrichter in der 20. Minute auf Elfmeter für Lassnitzhöhe. Pajtim Hoti trat an und verwandelte souverän zur 1:0-Führung.

Nur wenige Minuten später legten die Gäste nach. Laurenz Fahrner erzielte in der 27. Minute mit einem traumhaften Schuss das 2:0. Doch Weinitzen gab sich nicht geschlagen. Bereits eine Minute später gelang Florian Zöscher der Anschlusstreffer zum 1:2, nach einer schönen Vorlage von Philipp Langmann. Das Spiel war nun wieder offen und Weinitzen drängte auf den Ausgleich.

Hausherren machen Rückstand wett - späte Entscheidung

In der 38. Minute war es dann soweit: Dejan Budumir Prerad traf zum verdienten 2:2-Ausgleich. Die Mannschaften gingen mit diesem Ergebnis in die Halbzeitpause. Die zweite Halbzeit begann mit einem offenen Schlagabtausch, wobei Weinitzen das Spiel zunehmend unter Kontrolle bekam.

Jedoch kam es in der 77. Minute zu einem Rückschlag für die Gastgeber. Jurica Bungic sah nach Kritik die Gelb-Rote Karte und musste das Spielfeld verlassen. Trotz Unterzahl gab Weinitzen nicht auf und versuchte weiterhin, das Spiel an sich zu reißen. Doch in der 86. Minute folgte der entscheidende Moment: Pajtim Hoti traf erneut für Lassnitzhöhe und sorgte damit für das 2:3.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von hektischen Szenen und einem zunehmend ungemütlichen Wetter. Der Wind nahm weiter zu und beeinflusste die Spielbedingungen. Vier Minuten Nachspielzeit wurden angezeigt, aber Weinitzen konnte keinen weiteren Treffer erzielen. Mit dem Schlusspfiff endete die Partie und die Gäste konnten einen hart erkämpften Sieg feiern.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Werner Langmann (661 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Werner Langmann mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

