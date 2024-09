Sencar rettet Punkt für Hausmannstätten gegen den USV Wundschuh - Regen und Kälte prägten das Duell

Details Samstag, 14. September 2024 18:58

In einem hart umkämpften Spiel der 5. Runde der Gebietsliga Mitte trennten sich der SV Hausmannstätten und der USV Wundschuh mit einem 1:1-Unentschieden. Auf regennassem Rasen und bei kühlen 8 Grad konnten beide Mannschaften jeweils einen Treffer erzielen. Florian Baumgartner brachte die Gäste in der ersten Halbzeit in Führung, während David Sencar in der zweiten Halbzeit den Ausgleich für die Hausherren besorgte.

David Sencar erlebt gerade seinen dritten Frühling der Karriere

Frühe Führung für Wundschuh - Baumgartner mit der Führung

Das Spiel begann mit einem leichten Regen, der die gesamte Partie über anhalten sollte. Bereits in der 15. Minute konnte der USV Wundschuh durch Florian Baumgartner in Führung gehen. Nach einer präzisen Flanke von Gössnitzer setzte Baumgartner den Ball per Kopf ins Netz und ließ dem Torhüter des SV Hausmannstätten keine Chance. Dieser frühe Rückstand brachte die Hausherren zunächst in Schwierigkeiten, doch sie versuchten schnell, wieder ins Spiel zu finden.

Die Bedingungen auf dem Platz blieben trotz des Regens gut. Während andere Spiele in der Region abgesagt wurden, konnte hier gespielt werden. Trotz zunehmenden Windes war es möglich die Partie durchzuziehen. Der Gastgeber übernahm zunehmend das Kommando auf dem Spielfeld, zum Ausgleich reichte es jedoch noch nicht.

Die Halbzeit brachte eine wohlverdiente Pause für die Spieler, die sich nun für 15 Minuten in den Kabinen aufwärmen konnten, bevor es in die zweite Halbzeit ging.

Die Spieler dürfen sich nun 15 min aufwärmen. Ein Lob an den Platzwart, die Bedinungen sind Top. Man schaue in die Nachbargemeinden, da ist ein Fußballspiel nicht möglich. stefan mußbacher, Ticker-Reporter

Vor wenigen Tagen war es in Hausmannstätten noch über 30 Grad warm - Temperatursturz auch im Süden von Graz

Hausmannstätten kämpft sich zurück - man wollte die Erfolgsserie fortsetzen - Sencar trifft

Mit Beginn der zweiten Halbzeit nahm das Spiel an Intensität zu. Der SV Hausmannstätten drängte auf den Ausgleich, hatte jedoch zunächst Schwierigkeiten, klare Chancen herauszuspielen. In der 58. Minute führte ein Doppelwechsel bei den Gastgebern zu neuer Energie auf dem Platz. In der 62. Minute kam es zu einer echten Chance für Hausmannstätten, als ein Schuss aus 25 Metern von Gästetorhüter Hofer nicht richtig festgehalten wurde und der Ball nur knapp vor der Linie liegen blieb. Das alles war dem nassen Ball auf schwerem Geläuf geschuldet.

Das Spiel blieb spannend, und in der 72. Minute gelang dann der ersehnte Ausgleich. David Sencar, der Routinier im Team, nutzte seine Erfahrung und stand genau richtig, um den Ball ins Tor zu befördern. Der Jubel bei den Heimfans war groß, und das Momentum schien auf der Seite von Hausmannstätten zu sein.

10 Minuten noch und der Regen lässt einfach nicht nach. Das Momentum ist auf Seiten der Heimmannschaft stefan mußbacher, Ticker-Reporter

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von hohem Einsatz beider Mannschaften. In der 80. Minute hielt der Regen weiter an, doch die Spieler gaben alles, um den entscheidenden Treffer zu erzielen. In der 90. Minute hatte der USV Wundschuh noch eine große Chance, als ein Schuss an die Stange ging, doch es blieb beim 1:1. Der Schiedsrichter pfiff das Spiel nach einer Minute Nachspielzeit ab, und beide Teams trennten sich mit einem verdienten Unentschieden.

Ein spannender und intensiver Fußballnachmittag ging somit zu Ende, und beide Mannschaften konnten letztlich zufrieden sein, zumindest einen Punkt mitgenommen zu haben.

Statements:

von Andreas Totter, Obmann des SV Hausmannstätten, nach dem 1:1-Unentschieden gegen den SV Wundschuh:

"Es war ein schwieriges Spiel unter den gegebenen Witterungsbedingungen. Der Regen hatte den Platz aufgeweicht, was es beiden Mannschaften schwer gemacht hat, einen flüssigen Spielfluss zu entwickeln. Leider mussten wir in der ersten Halbzeit ein unglückliches Tor hinnehmen. Das war bitter, weil es aus einer Situation entstand, die wir eigentlich gut unter Kontrolle hatten.

In der zweiten Halbzeit haben wir uns jedoch deutlich gesteigert und immer besser ins Spiel gefunden. Wir haben den Druck erhöht und uns dadurch auch einige gute Chancen erarbeitet. Der verdiente Lohn dafür war der Ausgleich, den wir schließlich erzielten. Wir haben gezeigt, dass wir uns nicht so leicht geschlagen geben und bis zum Schluss kämpfen.

Insgesamt denke ich, dass das Unentschieden am Ende gerecht war. Beide Teams haben sich über weite Strecken des Spiels auf Augenhöhe begegnet, und wir können mit diesem Punkt zufrieden sein, auch wenn natürlich der Wunsch da war, die drei Punkte in Hausmannstätten zu behalten."

Franz Rastl, Trainer des SV Hausmannstätten, äußerte sich nach dem hart umkämpften 1:1-Unentschieden gegen den SV Wundschuh zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft in der zweiten Halbzeit, zeigte jedoch auch Respekt vor dem Gegner:

„Das Spiel ist schnell erklärt: In der ersten Halbzeit war Wundschuh die bessere Mannschaft. Sie haben uns früh unter Druck gesetzt und das Spielgeschehen weitgehend kontrolliert. Wir hatten Mühe, uns aus dieser Umklammerung zu befreien und fanden kaum ins Spiel. Ihr Führungstreffer war daher absolut verdient.

Nach der Pause haben wir aber gezeigt, wozu wir in der Lage sind. Wir kamen deutlich besser aus der Kabine, setzten Wundschuh unter Druck und haben mehr Kontrolle übernommen. Unsere Mannschaft hat großen Einsatz gezeigt und sich den Ausgleich verdient erkämpft. Die Jungs haben nach dem Rückstand Moral bewiesen, und vor allem im zweiten Durchgang sind wir besser in unsere Spielrhythmen gekommen.

Am Ende hätten sich beide Teams den Sieg verdient, aber ich denke, das Unentschieden ist das gerechte Ergebnis. Es war ein Spiel auf Augenhöhe, in dem beide Mannschaften starke Phasen hatten. Auch wenn wir uns einen Dreier erhofft hatten, können wir stolz auf unsere Leistung in der zweiten Halbzeit sein.“

Mit dieser nüchternen Analyse unterstreicht Rastl sowohl die Anerkennung für die Leistung des Gegners als auch die positive Entwicklung seiner eigenen Mannschaft in der zweiten Spielhälfte.

Aufstellungen:

SV Bauprofi Wagner-DOTCOM Hausmannstätten: Sasa Dreven - Mateo Kasalo, Domagoj Pokupic, Kevin Pronegg, Lukas Orsolic (K) - Kevin Mathias Funder, David Sencar, Jakob Lind, Amar Begic, Florian Ferk - Luka Nakic

Ersatzspieler: Nico Lippe, Efosa Onaghinor, Adnan Hrncic, Johnathan Legat, Amar Alibegic, Irfan Zahirovic

Trainer: Franz Rastl

- Wundschuh: Stefan Hofer - David Marx, Christopher Asenov, Daniel Hubmann, Florian Baumgartner - Vlad Lung, David Baumgartner, Sebastjan Tuhtar - Edis Ljubijankic, Patrick Winter (K), Dominik Gössnitzer

Ersatzspieler: Tobias Mitter, Julian Mörth, Serhat Yildiz, Marcel Nagl, Rene Schuster

Trainer: Mario Freidl Bericht und Foto Florian Kober

Gebietsliga Mitte: Hausmannst. : Wundschuh - 1:1 (0:1)

72 David Sencar 1:1

14 Florian Baumgartner 0:1

