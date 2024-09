Aufsteiger GSV St. Radegund triumphiert über Askö Murfeld - Fiedler Truppe gewinnt auswärts 5:0

Details Sonntag, 15. September 2024 16:00

In der fünften Runde der Gebietsliga Mitte trafen Askö Murfeld und GSV Schöckl Seilbahn St. Radegund aufeinander. Bereits in den ersten Minuten des Spiels zeichnete sich ab, dass die Gäste aus St. Radegund die Oberhand gewinnen würden. Mit einem beeindruckenden 5:0-Sieg zeigten sie ihre Überlegenheit auf dem Platz und setzten ein klares Zeichen.

Der Aufsteiger ist in Form und holt drei weitere Punkte in der Gebietsliga.

Überlegene erste Halbzeit von St. Radegund - der Aufsteiger führt zur Pause mit 2:0

GSV St. Radegund startete stark und konnte bereits in der neunten Minute durch Johannes Plech in Führung gehen. Plech nutzte einen Traumlauf von Jakob Pscheidt, um das erste Tor zu erzielen. Dies war nur der Anfang einer dominanten Vorstellung der Gäste.

In der 25. Minute erhöhte Patrick Schinnerl nach einer Ecke per Kopf auf 2:0. Die Heimmannschaft hatte bis zu diesem Zeitpunkt kaum Chancen und konnte nur selten gefährliche Aktionen vor dem Tor der Gäste verzeichnen. Ein hartes Foul an Elias Ostermann in der 29. Minute wurde schnell überwunden, und der Spieler setzte sein starkes Spiel fort.

Der Kapitän der Heimmannschaft ist nicht zufrieden mit den Pässen seiner Mannschaft zeiler13, Ticker-Reporter

Die erste Halbzeit endete mit einem klaren Vorteil für die Gäste, die das Spielgeschehen kontrollierten und den Gegner kaum zur Entfaltung kommen ließen.

Starke zweite Halbzeit sichert den Sieg

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste endete, mit einer dominanten Vorstellung von GSV St. Radegund. In der 62. Minute erhöhte Johannes Plech nach einem super Assist von Marko Grgic auf 3:0. Die Gäste ließen nicht nach und blieben weiter am Drücker. Nur vier Minuten später, in der 66. Minute, war es wieder Patrick Schinnerl, der nach einem Eckball das 4:0 erzielte. Dies war bereits sein zweiter Treffer des Tages.

Die Heimmannschaft hatte weiterhin Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden. Trotz mehrerer Freistoßmöglichkeiten konnten sie diese nicht nutzen, wie beispielsweise in der 61. und 71. Minute, als die Schüsse jeweils in der Mauer landeten. Ein Aluminiumtreffer in der 68. Minute unterstrich das Pech, das Askö Murfeld an diesem Tag hatte.

In der 76. Minute setzte Christian Klammler den Schlusspunkt mit einem weiteren Tor nach einem Eckball, was den Endstand von 5:0 für GSV St. Radegund besiegelte.

Die Gäste zeigten durchweg eine geschlossene Mannschaftsleistung und konnten einen verdienten Sieg feiern. Besonders hervorzuheben sind die beiden Doppeltorschützen Johannes Plech und Patrick Schinnerl sowie die starke Defensivarbeit und die kreative Offensivarbeit von Elias Ostermann.

Das Spiel endete nach 92 Minuten mit einem klaren 5:0 für GSV St. Radegund, die damit ihre Ambitionen in der Gebietsliga Mitte untermauerten. Askö Murfeld muss hingegen die richtigen Lehren aus dieser Niederlage ziehen und in den kommenden Spielen eine deutliche Leistungssteigerung zeigen.

Stimme zum Spiel

Markus Fiedler - Trainer St.Radegund

"In Anbetracht der äußeren sehr schwierigen Umstände haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht. Wir haben die junge, talentierte Murfelder Mannschaft kaum ins Kombinieren kommen lassen und ich denke verdient gewonnen. Dass es dann gleich ein 5:0 wurde ist eine schöne Momentaufnahme, aber auch nicht mehr."

Aufstellungen: ASKÖ Forno-Antico Murfeld: Helmut Kreuz (K) - Luca Matias Bobeica, Nikolaus Lottersberger, Daniel Novak, David Garzon Colome - Antonio Sladoja, Leopold Mitsche, Talha Mekic, Florian Marco Schluder - Arthur Paul Wlattnig, Akram Bendanane

Ersatzspieler: Maddox Prem, Josef Trattner, Felix Cornelius Fürpaß, Julian Pichler, Dawda Sissawo, Mika Kilian Harlander

Trainer: Olivier Ryan Teguia

- GSV Schöckl Seilbahn St. Radegund: Roberto Babic, Jakob Pscheidt, Julian Hötzl, Johannes Plech, Christian Klammler (K), Patrick Schinnerl, David Wünscher, Marko Grgic, Dominik Kristandl, Nick Haberl, Elias Ostermann

Ersatzspieler: Clemens Rose, Markus Fiedler, Leo Ableitner, Luca Leitner, Stefan Safron, Lukas Kogler

Trainer: Markus Fiedler Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mitte: Murfeld : St. Radegund - 0:5 (0:2)

76 Christian Klammler 0:5

66 Patrick Schinnerl 0:4

62 Johannes Plech 0:3

25 Patrick Schinnerl 0:2

9 Johannes Plech 0:1

