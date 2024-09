GSV St. Radegund gewinnt knapp gegen SV Weinitzen im Derby - 2:1 in Kumberg

Details Freitag, 20. September 2024 23:24

Das Derby zwischen dem GSV St. Radegund und dem SV Weinitzen bot alles, was man sich von einem Lokalduell erhoffen konnte. In einem intensiven und hitzigen Spiel behielten die Hausherren mit 2:1 knapp die Oberhand. Schon früh im Spiel setzten sie sich in Führung, doch die Gäste aus Weinitzen kämpften bis zum Schluss und machten die Partie bis zur letzten Minute spannend.

Frühe Führung für St. Radegund

Kaum hatten die Zuschauer im Stadion Platz genommen, da begann das Spiel auch schon mit hoher Intensität. Bereits in der 9. Minute zeigte sich der GSV St. Radegund in bester Spiellaune, als Johannes Plech gleich vier Spieler von Weinitzen austanzte und eine gefährliche Chance herausspielte, die jedoch in letzter Sekunde geklärt werden konnte.

In der 20. Minute kam es dann zur ersten Entscheidung des Spiels. Nach einem Foul im Strafraum entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter für St. Radegund. Marko Grgic trat an und verwandelte sicher zum 1:0 für die Gastgeber. Die frühe Führung gab dem Team von St. Radegund zusätzlichen Auftrieb, während Weinitzen sich aktiv um den Ausgleich bemühte.

Hitzige zweite Halbzeit

Nach der Halbzeitpause setzte sich die Dominanz der Hausherren fort. Elias Ostermann zeigte in der 51. Minute seine Klasse, als er auf der Mittellinie dem Gegner den Ball ablief und somit eine gefährliche Situation entschärfte - somit wurde der Gast um eine gute Möglichkiet gebracht. Justin Geigl hatte in der 53. Minute die Chance, die Führung auszubauen, aber seine Dreifachchance konnte letztlich nicht genutzt werden.

In der 60. Minute war es dann soweit: Jakob Pscheidt, der bereits das ganze Spiel über durch seine Schnelligkeit auffiel, startete einen Lauf von der Mittellinie. Kein Gegenspieler konnte ihn einholen, und er schob den Ball souverän ins lange Eck zum 2:0 ein. Doch die Freude bei den Gastgebern währte nicht lange. Nur zwei Minuten später entschied der Schiedsrichter nach einem Handspiel auf Elfmeter für Weinitzen. Marko Petrovic ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen und verkürzte auf 2:1, indem er den Ball ins linke Kreuzeck beförderte.

Die Schlussphase war geprägt von intensiven Zweikämpfen und Emotionen. Ein hitziges Foul in der 69. Minute führte zu einer Rudelbildung, und die Stimmung auf dem Platz war entsprechend aufgeheizt. In der 79. Minute demonstrierte Jaob Pscheidt noch einmal seine Schussstärke, als er einen wuchtigen Schuss abfeuerte, der jedoch zum Eckball abgewehrt wurde.

In den letzten Minuten drängte Weinitzen intensiv auf den Ausgleich, doch die Abwehr von St. Radegund hielt stand. Pscheidt hatte in der 83. Minute noch eine weitere Chance, den Sack zuzumachen, aber sein Schuss wurde ebenfalls geblockt. Nacheiner umstrittenen sechsminütigen Nachspielzeit blieb es beim 2:1 für die Hausherren.

Als der Schiedsrichter nach 96 Minuten das Spiel beendete, kannte der Jubel bei den Fans von St. Radegund keine Grenzen mehr. Mit diesem verdienten Sieg konnten sie weitere drei Punkte einfahren und sich in der Tabelle weiter nach oben arbeiten. Das Derby war ein echtes Highlight, das am Ende einen Sieger hervorbrachte, der effektiver in der Chancenverwertung war.

Stimme zum Spiel

„Es war ein verdienter Sieg, und wir haben von Anfang an nichts anbrennen lassen. Defensiv haben wir sehr wenig zugelassen und wirklich alles gegeben, um die Kontrolle über das Spiel zu behalten. Nach dem 2:0 kam der Elfmeter für die Gäste, wodurch sie noch einmal Auftrieb bekommen haben, aber auch in dieser Phase haben wir nichts anbrennen lassen und unseren Vorsprung verteidigt. Wir bleiben weiterhin konzentriert und wollen in den nächsten Wochen weitere Punkte holen. Jetzt genießen wir aber erstmal den Derbysieg und feiern diesen Erfolg gebührend.“ – Elias Ostermann, Spieler St. Radegund.

Aufstellungen: GSV Schöckl Seilbahn St. Radegund: Roberto Babic, Leo Ableitner, Jakob Pscheidt, Julian Hötzl, Johannes Plech, Christian Klammler (K), Patrick Schinnerl, David Wünscher, Marko Grgic, Dominik Kristandl, Elias Ostermann

Ersatzspieler: Clemens Rose, Markus Fiedler, Luca Leitner, Stefan Safron, Lukas Kogler, Justin Geigl

Trainer: Markus Fiedler

- SV Weinitzen: Daniel Feiertag, David Steininger, Marko Petrovic, Dejan Budimir Prerad, Michael Ganser, Thomas Putz (K), David Heidinger, Jakob Schwaiger, Jens-Martin Matthijs-Auer, Sanjin Topalovic, Florian Zöscher

Ersatzspieler: David Mera, Philipp Hepflinger, Fisnik Shyti, Adnan Museta, Rilind Svishta, Thomas Prensberger

Trainer: Paul Hegarty Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mitte: St. Radegund : Weinitzen - 2:1 (1:0)

62 Marko Petrovic 2:1

60 Jakob Pscheidt 2:0

20 Marko Grgic 1:0

Details

