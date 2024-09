Graz United-Kurioser Vorfall um falschen Spieler-Trikotaustausch und verbale Attacken nach dem Match überschatten Liebochs 2:0-Sieg 

Details Samstag, 21. September 2024 12:38

In einem denkwürdigen Spiel der 6. Runde der Gebietsliga Mitte setzte sich der SV Schwarz-Weiß Lieboch mit 2:0 gegen Alkos Bau Graz United durch. Während Lieboch auf dem Platz durch Tore von Anes Kadrii und Aldin Husetovic sportlich dominierte und einen verdienten Sieg feierte, sorgte ein kurioser Zwischenfall um einen falsch aufgestellten Spieler bei Graz United für Diskussionen. Ein Spieler, der eigentlich auf der Bank sitzen sollte, stand von Beginn an auf dem Platz. Diese Verwirrung führte zu einer Spielunterbrechung und warf Fragen zum weiteren Spielverlauf auf.

Da wusste Schiedsrichter Kribernegg noch nicht, dass er in einer halben Stunde in eine kuriose Situation kommen würde.

Kuriose Trikotsituation: Spieler auf dem Feld, der eigentlich auf der Bank sitzen sollte

Das Spiel begann zunächst wie jedes andere Ligamatch, bis Schiedsrichter Josef Kribernegg in der 29. Minute eine Unregelmäßigkeit bemerkte. Ein Spieler von Graz United, der gemäß des offiziellen Spielberichts eigentlich auf der Bank sitzen sollte, stand von Beginn an auf dem Feld. Diese Entdeckung führte zu einer Spielunterbrechung, in der der Spieler sein Trikot wechseln musste, um den Regularien einigermaßen zu entsprechen.

Schiedsrichter Kribernegg erklärte den Vorfall nach dem Spiel: „In all den Jahren als Schiedsrichter habe ich so etwas noch nie erlebt. Normalerweise vertraue ich darauf, dass die Mannschaften korrekt aufgestellt sind. Ich kann nicht bei jedem Spielstart auf dem Feld jede Nummer noch einmal einzeln kontrollieren.“ Eine Anzeige beim Verband folgte, doch das Spiel konnte nach einem kurzen Trikotausch ohne weiteren Zwischenfall fortgesetzt werden. Der Spieler wurde nicht des Feldes verwiesen, und das Spiel setzte sich sportlich fair fort.

Lieboch nimmt das Spiel in die Hand

Auf dem Spielfeld zeigte sich der SV Schwarz-Weiß Lieboch von der Unruhe unbeeindruckt und bestimmte von Anfang an das Geschehen. Die Gastgeber, die mit zehn Punkten aus fünf Spielen einen guten Start in die Saison hingelegt haben, zeigten eine engagierte Leistung und drängten Graz United früh in die Defensive.

Nach mehreren vergebenen Chancen fiel in der 45. Minute schließlich das längst verdiente 1:0. Anes Kadrii stand nach einer punktgenauen Flanke von Aldin Husetovic goldrichtig und netzte eiskalt ein. Dieser Treffer kurz vor der Halbzeit war eine Befreiung für die Liebocher, die bis dahin das Spiel klar kontrollierten, aber ihre Überlegenheit lange nicht in Tore ummünzen konnten.

Graz United kämpft, bleibt aber harmlos

In der zweiten Halbzeit versuchte Graz United, das Spiel zu drehen und mehr Offensivaktionen zu starten. Die Gäste, die bisher ohne Punkt am Ende der Tabelle stehen, suchten immer wieder nach Chancen, scheiterten jedoch an der stabilen Defensive von Schwarz-Weiß Lieboch. Trotz guter Moral und vereinzelter Angriffe gelang es ihnen nicht, ernsthafte Gefahr für das Tor der Heimmannschaft zu erzeugen.

Lieboch hingegen blieb weiterhin gefährlich und hätte schon frühzeitig die Entscheidung herbeiführen können. In der 54. Minute verpassten sie gleich zweimal die Möglichkeit, den Vorsprung auszubauen. Doch die endgültige Entscheidung fiel erst kurz vor dem Schlusspfiff.

Husetovic sorgt für die Entscheidung

In der 90. Minute setzte Schwarz-Weiß Lieboch mit einem schnellen Konter den Schlusspunkt. Nach einem abgeblockten Schuss reagierte Aldin Husetovic blitzschnell und verwandelte zum 2:0-Endstand. Der Sieg für die Heimmannschaft war hochverdient, und Lieboch zeigte erneut, dass sie in dieser Saison eine feste Größe in der Gebietsliga Mitte sind.

Nach Schlusspfiff: Verbal-Attacken in Richtung Tribüne - was machen Spieler auf der Tribüne?

Nach dem Abpfiff wurde es leider noch einmal unschön. Spieler von Graz United gerieten verbal mit Fans von Schwarz-Weiß Lieboch aneinander. Die Auseinandersetzung blieb jedoch ohne größere Folgen, da die Ordner sofort eingriffen und die Situation schnell beruhigten - man schickte die Spieler der Gäste von der Tribüne. Schiedsrichter Kribernegg, der zu diesem Zeitpunkt bereits in der Kabine war, erklärte nach dem Spiel: „Von den Vorfällen nach dem Spiel habe ich nichts mitbekommen, insgesamt verlief das Spiel auf dem Platz absolut fair.“

Stimmen nach dem Spiel

Philipp Peitler, Trainer des SV Schwarz-Weiß Lieboch, zeigte sich nach dem Spiel sehr zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: „Wir haben diszipliniert gespielt und unseren Spielplan gegen einen tiefstehenden Gegner gut umgesetzt. In meiner Amtszeit haben wir erst zwei Spiele verloren, und man merkt, dass wir in Form sind. Trotz einiger wichtiger Abgänge im Sommer haben wir uns gut verstärkt. Jetzt richten wir den Fokus auf den Nachtrag am Dienstag gegen Eggersdorf.“

Schiedsrichter Kribernegg äußerte sich noch einmal zur kuriosen Trikotsituation: „Ich musste das Spiel kurz unterbrechen, um die Trikotsituation zu klären. Eine Anzeige beim Verband ist natürlich notwendig, aber insgesamt war das Spiel fair.“

Lieboch gut in Form, Graz United in der Krise

Mit diesem Sieg hat der SV Schwarz-Weiß Lieboch nach fünf Spielen zehn Punkte auf dem Konto und mischt damit in der oberen Tabellenhälfte mit. Graz United hingegen bleibt auch nach sechs Spielen ohne Punkt am Tabellenende. Die Gäste müssen sich nun schnell neu organisieren, um in den kommenden Wochen aus ihrer sportlichen Krise herauszufinden.

Aufstellungen:

SV SW Lieboch:

Matthias Wacker – Mark Ryan Pernitsch, Patrick Strohmaier, Manuel Josef Kreinz, Manuel Schilcher (K) – Leon Glehr, Fabio Röxeis, Amin Bajric, Leon Budimir, Anes Kadrii – Aldin Husetovic

Ersatzspieler: Laurin Gadler, Dino Murgic, Nils Leander Knuvelder, David Somorai, Fabian Weixler, Jan Traußnigg

Trainer: Philipp Peitler

Alkos Bau Graz United:

Maksym Chuiko – Halil Kilic, Meriton Ali Osmanaj, Youssef Shehata, Valdrin Gashi – Ronal Ramirez Santos, Chaled Omar, Fatlum Jakupi, Oguzhan Taskiran, Idris Turan (K) – Benjamin Haljimaj

Ersatzspieler: Abd El Rahman El Shall, Adem Karakus, Ardian Bajrami, Ibragim Zuchaev, Adnan Ribo

Trainer: Mohamed Hassan

Gebietsliga Mitte: SV Lieboch : Graz United - 2:0 (1:0)

90 Aldin Husetovic 2:0

45 Anes Kadrii 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.