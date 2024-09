Askö Murfeld gewinnt bei USV Eggersdorf - Absteiger weiterhin ohne Sieg

Details Samstag, 21. September 2024 15:17

In der sechsten Runde der Gebietsliga Mitte setzte sich Askö Murfeld gegen den USV Eggersdorf mit 3:1 durch. Trotz des Heimvorteils gelang es Eggersdorf nicht, die Partie zu ihren Gunsten zu entscheiden. Die Gäste zeigten eine starke Leistung und konnten die Partie mit klugem Spiel und starken Abschlüssen für sich entscheiden.

Frühe Führung für Askö Murfeld

Die Begegnung begann mit hohem Tempo, und bereits in der 18. Minute gelang es Askö Murfeld, in Führung zu gehen. Julian Pichler nutzte einen Eckball und traf per Kopf zum 0:1. Die frühe Führung verschaffte den Gästen Sicherheit, und sie setzten Eggersdorf weiter unter Druck. Der USV Eggersdorf bemühte sich, ins Spiel zu finden, und erarbeitete sich einige Chancen, jedoch ohne Erfolg.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit kamen die Gastgeber besser ins Spiel. In der 34. Minute erspielte sich Eggersdorf eine vielversprechende Situation durch einen Eckball, doch die Chancenverwertung ließ zu wünschen übrig. Die Gäste aus Murfeld hingegen zeigten sich weiterhin gefährlich und zwangen den Eggersdorfer Schlussmann Rössl zu mehreren Glanzparaden.

So verhinderten sie ein weiteres Tor und hielten die Partie bis zur Halbzeitpause spannend.

Spannung in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel gelang es USV Eggersdorf, das Spiel auszugleichen. In der 49. Minute traf Jan Puntigam zum 1:1, was den Gastgebern neuen Mut verlieh. Doch die Freude währte nicht lange. Bereits 14 Minuten später, in der 63. Minute, stellte Askö Murfeld den alten Abstand wieder her. Nach einem schnellen Konter und einem präzisen Abschluss ins kurze Eck war es Arthur Paul Wlattnig, der das 1:2 erzielte. Die erneute Führung gab Murfeld Auftrieb, und sie erhöhten den Druck auf Eggersdorf.

Die Gastgeber kämpften weiter und hatten in der 73. Minute eine große Chance, den Ausgleich zu erzielen. Eine abgerissene Flanke wurde brandgefährlich, doch der Murfelder Torwart glänzte mit einer herausragenden Parade. Trotz aller Bemühungen der Heimmannschaft gelang es ihnen nicht, das Spiel wieder auszugleichen.

In den letzten Minuten der Partie setzte Murfeld den Schlusspunkt. David Colome erzielte in der 77. Minute das entscheidende 1:3. Nach einem kurz abgespielten Eckball passte der Schuss genau, und der Torwart von Eggersdorf hatte keine Chance. Damit war das Spiel entschieden, und Murfeld konnte die letzten Minuten souverän über die Zeit bringen.

Askö Murfeld zeigte eine starke Teamleistung und konnte am Ende verdient die drei Punkte mit nach Hause nehmen. USV Eggersdorf hingegen muss weiter auf den ersten Saisonsieg warten und die kommenden Spiele nutzen, um endlich die ersehnten Punkte zu sammeln.

Aufstellungen:

Eggersdorf: Marcel Roessl, Daniel Tödtling (K), Sebastian Posch, Damir Hrustic, Lukas Fürpass, Marcel Doppelreiter, Matthias Mairhofer, Patrick Pirs, Cristian Tomas Ciorcasan, Oliver Hofer, Jean-Claude Koffi

Ersatzspieler: Manuel Robert Zottler, Tim Prasser, Jan Puntigam, Simon Hödl, Andreas Adam, Lukas Kristandl

Trainer: Thomas Petz

ASKÖ Forno-Antico Murfeld: Dominik Rucker - Luca Matias Bobeica, Noah Jakob Marschnig, Nikolaus Lottersberger (K), Daniel Novak, David Garzon Colome - Antonio Sladoja, Leopold Mitsche, Julian Pichler - Arthur Paul Wlattnig, Dawda Sissawo

Ersatzspieler: Helmut Kreuz, Anes Suljic, Felix Cornelius Fürpaß, Nemanja Tucovic, Talha Mekic, Florian Marco Schluder

Trainer: Olivier Ryan Teguia

Gebietsliga Mitte: Eggersdorf : Murfeld - 1:3 (0:1)

77 David Garzon Colome 1:3

60 Arthur Paul Wlattnig 1:2

49 Jan Puntigam 1:1

18 Julian Pichler 0:1

