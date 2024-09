SV Thal und SV Gratwein-Straßengel trennen sich in einem umkämpften Spiel mit 2:2

Details Montag, 23. September 2024 18:50

In einem aufregenden Spiel der 6. Runde der Gebietsliga Mitte zwischen dem SV Thal und dem SV Gratwein-Straßengel gab es viele spannende Momente. Die Gastgeber gingen zunächst mit einer Zwei-Tore-Führung in die Halbzeitpause, konnten diese jedoch nicht bis zum Ende des Spiels halten. Die Gäste aus Gratwein-Straßengel kämpften sich in der zweiten Halbzeit zurück und sicherten sich in der Schlussphase das verdiente Unentschieden.

SV Thal startet stark - 2:0 zur Pause

Das Spiel begann mit intensiven Aktionen auf beiden Seiten. Bereits in der 10. Minute hatte der der Gastgeber seine erste Chance, als ein Schuss von Moroz knapp am 16-Meter-Raum vorbei ging. Die Gäste ließen sich davon nicht beeindrucken und erarbeiteten sich ihrerseits gute Möglichkeiten.

In der 25. Minute war es dann soweit: Lukas Ott brachte den SV Thal mit einem sehenswerten Treffer in Führung. Er nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr des SV Gratwein-Straßengel aus und schweißte den Ball unhaltbar ins Netz.

Drei Minuten später gab es einen Freistoß aus gut 30 Metern für den SV Thal, jedoch blieb dieser Versuch erfolglos. Dennoch zeigte sich die Heimmannschaft zunehmend dominant und belohnte sich kurz vor der Halbzeitpause erneut. In der 41. Minute erzielte Alexander Hacker das 2:0 für den SV Thal. Nach einem präzisen Querpass schob er den Ball ins lange Eck und ließ dem Torwart keine Chance.

Spannende Aufholjagd der Gäste

Nach einer torreichen ersten Halbzeit für den SV Thal startete die zweite Halbzeit unverändert. Die Gastgeber kamen mit derselben Elf aus der Kabine und zeigten zunächst auch weiterhin gute Ansätze. Doch schon bald sollte sich das Blatt wenden.

In der 52. Minute kam der SV Gratwein-Straßengel zurück ins Spiel. Robert Edlinger verkürzte den Rückstand auf 2:1. Er nutzte eine Schwächephase in der Defensive des SV Thal und traf souverän. Dieser Treffer gab den Gästen neuen Mut und sie drängten auf den Ausgleich.

Das Spiel wurde zunehmend intensiver und es kam zu mehreren hitzigen Duellen im Mittelfeld. Der SV Thal versuchte, die Führung zu verteidigen, doch die Gäste wurden immer stärker. Schließlich, in der 87. Minute, gelang Felix Milleder der verdiente Ausgleichstreffer für den SV Gratwein-Straßengel. Nach einem präzisen Angriff schob Milleder den Ball ins Netz und sorgte für großen Jubel bei den Gästen.

In den letzten Minuten des Spiels wurde es nochmals spannend. Beide Teams suchten die Entscheidung, doch keine der Mannschaften konnte den entscheidenden Treffer landen. Nach einer Minute Nachspielzeit beendete der Schiedsrichter die Partie mit einem 2:2-Unentschieden.

Mit diesem Ergebnis nehmen beide Teams jeweils einen Punkt mit und können auf eine spannende und unterhaltsame Begegnung zurückblicken. Der SV Thal wird sich ärgern, die frühe Führung nicht über die Zeit gebracht zu haben, während der SV Gratwein-Straßengel mit einer starken Aufholjagd zufrieden sein kann.

Gebietsliga Mitte: SV Thal : Gratwein-Straßengel - 2:2 (2:0)

87 Felix Milleder 2:2

52 Robert Edlinger 2:1

41 Alexander Hacker 2:0

25 Lukas Ott 1:0

Details

