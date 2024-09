Überzeugender Sieg für USV Vasoldsberg gegen SV Thal - Tabellenführung geholt

Details Mittwoch, 25. September 2024 00:34

USV Vasoldsberg hat im Nachtrag der 5. Runde der Gebietsliga Mitte einen eindrucksvollen 6:1-Sieg gegen den SV Thal gefeiert. Bereits zur Halbzeit führten die Hausherren mit 3:1 und ließen auch in der zweiten Hälfte nicht nach. Besonders hervorzuheben sind die beiden Doppelpacker Lukas Kothgasser und Fabian Stöckler, die den SV Thal vor große Herausforderungen stellten. Der Sieg unterstreicht die starke Form von USV Vasoldsberg in dieser Saison.

Blitzstart für USV Vasoldsberg

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag für USV Vasoldsberg. Bereits in der vierten Minute gelang Lukas Kothgasser das 1:0 nach einer Ecke, die präzise in den Strafraum gebracht wurde. Nur zwei Minuten später folgte der nächste Treffer durch Florian Kraxner, der ebenfalls nach einer Ecke von der gleichen Seite traf. Diese frühe Führung setzte den SV Thal sofort unter Druck und veränderte die Dynamik des Spiels zugunsten der Hausherren.

SV Thal zeigte sich jedoch kämpferisch und versuchte, zurück ins Spiel zu finden. In der 26. Minute zeigte Andrei-Cosmin Anghel, der als letzter Mann der Verteidigung agierte,eine starke Leistung und verhinderte einen weiteren Gegentreffer. In der 28. Minute gelang Davide Piras der Anschlusstreffer zum 2:1 für SV Thal, was den Gästen kurzfristig Hoffnung gab.

Doch USV Vasoldsberg ließ sich nicht beirren und stellte in der 38. Minute durch einen flachen Freistoß von Ali Alexander Ivanescu den alten Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Der Freistoß wurde präzise ins Tormanneck geschossen und ließ dem Torhüter von SV Thal trotzdem keine Chance. Mit dieser 3:1-Führung ging es in die Halbzeitpause.

USV Vasoldsberg dominiert die zweite Hälfte

Nach der Pause setzte USV Vasoldsberg seine Dominanz fort. Kurz nach Wiederanpfiff in der 48. Minute erhöhte Andrei-Cosmin Anghel unglücklich mit einem Eigentor des SV Thal auf 4:1. Nur zwei Minuten später schnürte Fabian Stöckler seinen Doppelpack und markierte das 5:1 für die Hausherren.

Der SV Thal war sichtlich angeschlagen und konnte den Angriffen von USV Vasoldsberg wenig entgegensetzen. In der 75. Minute stellte Julian Weilharter den Endstand von 6:1 her, womit er die Überlegenheit seines Teams noch einmal unterstrich.

USV Vasoldsberg zeigte eine beeindruckende Mannschaftsleistung, während SV Thal an diesem Abend nicht mithalten konnte. Der deutliche Sieg festigt die Position von USV Vasoldsberg in der Tabelle der Gebietsliga Mitte und setzt ein Ausrufezeichen für die kommenden Spiele. Am nächsten Wochenende kommt es zur Spitzenbegegnung mit dem SV Lassnitzhöhe um die Tabellenführung. Wer hätte das vor ein paar Wochen gedacht?

Stimme zum Spiel

Ali Ivanescu, Stürmer des SV Vasoldsberg:

„Die heutige Partie war ein Beweis für die geschlossene Mannschaftsleistung, die unser Team immer wieder aufs Feld bringt. Wir sind nicht nur eine starke Truppe auf dem Platz, sondern auch ein Verein, der durch seine familiäre Atmosphäre überzeugt. Ich bin erst seit wenigen Wochen hier, aber ich wurde vom ersten Tag an hervorragend aufgenommen – das hat mir den Einstieg sehr leicht gemacht. Leider hat mich kurz nach meinem Start eine Verletzung zurückgeworfen, aber ich bin froh, dass ich heute mein Comeback in der Startelf feiern konnte. Ein Tor zu erzielen, macht das Ganze natürlich noch schöner.

Dass wir aktuell die Tabellenführung innehalten, ist sicher ein erfreulicher Moment, aber es ist auch nur eine Momentaufnahme. Wir müssen konzentriert weiterarbeiten, um diese Position zu festigen. Es bringt nichts, sich auf Erfolgen auszuruhen – der Schlüssel liegt in der kontinuierlichen Entwicklung und dem Einsatz jedes Einzelnen.

Ich bin stolz darauf, Teil dieser tollen Einheit zu sein. Jetzt gilt es, den Fokus auf das nächste Spiel am Wochenende gegen Laßnitzhöhe zu richten. Das wird eine große Aufgabe für uns, aber wir sind bereit, diese Herausforderung als Team anzunehmen und alles zu geben.“

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mitte: Vasoldsberg : SV Thal - 6:1 (3:1)

75 Julian Weilharter 6:1

50 Fabian Stöckler 5:1

48 Eigentor durch Andrei-Cosmin Anghel 4:1

38 Ali Alexander Ivanescu 3:1

28 Davide Piras 2:1

6 Florian Kraxner 2:0

4 Lukas Kothgasser 1:0

