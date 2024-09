Nie Verspätung Straßenbahn, GSC gewinnt auch gegen Thal!

Details Freitag, 27. September 2024 20:57

In einem spannenden Duell der Gebietsliga Mitte zwischen dem Grazer Sportclub Holding Graz und dem SV Thal konnte sich der Gastgeber mit einem knappen 2:1-Sieg durchsetzen. Der Grazer Sportclub zeigte eine starke Leistung, besonders in der zweiten Halbzeit, und konnte letztendlich die drei Punkte in Graz halten. Trotz einer kämpfenden Thaler Mannschaft und einer intensiven Schlussphase behielt der Grazer Sportclub die Oberhand und setzte seine starke Form fort.

Führung und Ausgleich - zur Pause steht es 1:1

Nach einer kurzen Verzögerung wurde das Spiel mit etwas Verspätung angepfiffen. Die ersten Minuten gehörten dem Grazer Sportclub, der bereits in der 6. Minute durch Henrik Nöstlthaller die erste Chance hatte. In der 9. Minute zeigte die Heimmannschaft ihr Können mit einer schönen Kombination, die jedoch von Kölbl nicht zum Abschluss gebracht werden konnte.

Die Gäste bekamen in der 12. Minute einen Elfmeter zugesprochen, aber Lukas Reitbauer im Tor des Grazer Sportclubs parierte souverän und verhinderte die frühe Führung des SV Thal. In der 10. Minute ließ Daniel Grössing im Strafraum den Fuß zu lange stehen, woraufhin Moritz Langmann zu Fall kam. Den fälligen Elfmeter trat Langmann jedoch nicht selbst an.

Stattdessen gelang es den Grazern, in der 19. Minute selbst in Führung zu gehen. Der GSC ließ sich davon nicht beirren und belohnte sich: nach einer sehenswerten Kombination über die rechte Seite verwertete Henrik Nöstlthaller einen präzisen Stanglpass zur verdienten 1:0-Führung.

Doch Thal zeigte sich gefährlich im Konterspiel. In der 35. Minute gelang es ihnen, die GSC-Abwehr mit einem hohen, diagonalen Chipball zu überspielen. Moritz Langmann blieb im anschließenden 1-gegen-1 mit Torwart Reitbauer cool und glich zum 1:1 aus. Bis zur Halbzeit entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, wenngleich der GSC ein leichtes Chancenplus verzeichnen konnte.

AUF DIE LATTE! Fast 2-1 durch Nöstlthaller Fabio Valente, Ticker-Reporter

Entscheidung in der zweiten Halbzeit - der GSC macht den Sack zu!

Die zweite Halbzeit begann turbulent, als in der 46. Minute der Grazer Sportclub eine große Chance hatte, aber Florian Bauer scheiterte knapp. Nach einer Verletzungspause in der 49. Minute dominierte der Grazer Sportclub die Partie und drängte auf die Führung. Alexander Hacker musste am Platz behandelt werden und wurde verletzt gegen Davide Piras ausgewchselt.

Die Mannschaft von Grazer Sportclub zeigte sich deutlich stärker und druckvoller, was sich in der 57. Minute endlich auszahlte. Florian Bauer erzielte nach einer Vorlage von Henrik Nöstlthaller das 2:1 und brachte sein Team erneut in Führung.

Der SV Thal hatte Schwierigkeiten, dem Druck des Grazer Sportclubs standzuhalten, der in dieser Phase des Spiels die Oberhand behielt. Es schien, als würde der Grazer Sportclub das Spiel nach Belieben kontrollieren, während der SV Thal nur wenige Möglichkeiten hatte, selbst Akzente zu setzen. In der Schlussphase gab es noch einige gute Momente der Gäste, doch die Gastgeber verteidigten ihre knappe Führung geschickt.

Der Schiedsrichter zeigte vier Minuten Nachspielzeit an, doch der Grazer Sportclub ließ nichts mehr anbrennen und brachte den Sieg über die Zeit. Als der Schlusspfiff ertönte, jubelten die Spieler und Fans des Grazer Sportclubs über einen hart erkämpften 2:1-Sieg.

Mit diesem Sieg konnte der Grazer Sportclub weitere Punkte sammeln und seine Position in der Tabelle der Gebietsliga Mitte weiter festigen. Die 150 Zuschauer erlebten ein unterhaltsame Spiel mit vielen Emotionen und spannenden Momenten, das die Erwartungen an ein solches Duell voll und ganz erfüllte.

Am Ende fuhr der Grazer Sportklub seinen dritten Sieg in Folge ein und bleibt im Titelrennen. Mit 16 Punkten aus sieben Spielen steht der GSC nun auf Platz 2, punktgleich mit Vasoldsberg, die jedoch ein Spiel weniger haben. Das Spitzenspiel zwischen Vasoldsberg und Laßnitzhöhe musste aufgrund der schlechten Platzverhältnisse abgesagt werden. Für den SV Thal wird die Lage hingegen zunehmend schwieriger: Nach sieben Spielen rangiert die Mannschaft mit nur drei Punkten auf dem 12. Tabellenplatz.

Statement von Co-Trainer Sebastian Czimeg (Grazer Sportklub) nach dem dritten Sieg in Folge:

„Trotz der schweren Platzverhältnisse haben wir heute ein spannendes und hochklassiges Spiel abgeliefert. Die Jungs haben alles gegeben, und man hat gesehen, wie sehr sie diesen Sieg wollten. Es war sicherlich keine leichte Aufgabe, aber der Einsatz und die Entschlossenheit der Mannschaft haben den Unterschied gemacht.

Das ist nun unser dritter Sieg in Folge, und darauf können wir wirklich stolz sein. Wir sind weiterhin voll im Titelrennen und mit 16 Punkten aus sieben Spielen auf einem guten Weg. Jetzt heißt es, dranbleiben und weiter hart arbeiten, um unsere Ziele zu erreichen."

Aufstellungen:

GRAZER SPORTKLUB Holding Graz: Lukas Reitbauer - Daniel Grössing, Michael Spielberger, Jonas Müller - Christoph Kölbl (K), Maximilian Felsberger, Sandro Pleschgatternig, Florian Bauer - Henrik Nöstlthaller, Johannes Unegg, Eric Rohrmoser

Ersatzspieler: Arion Gratzer, Precious Mgbeh Umedi, Vlad Costea, Aliaksandr Krykunou, Sebastian Schweiger, Konstantin Kamnig

Trainer: Leonhard Lang

- SV THALERSEE THAL: Niklas Reitmann - Jure Vezonik, Lukas Ott, Jakob Orasche, Michael Elias Groß - Amr Youssef, Alexander Hacker, Ivan Gazic, Maksym Piskun - Moritz Langmann (K), Viacheslav Moroz

Ersatzspieler: Andrei-Cosmin Anghel, Matej Vucic, Daniel Dobida, Davide Piras

Trainer: Stefan Fladerer Bericht Florian Kober - Foto Antretter

Gebietsliga Mitte: Grazer SC : SV Thal - 2:1 (1:1)

57 Florian Bauer 2:1

33 Moritz Langmann 1:1

19 Henrik Nöstlthaller 1:0

