USV Wundschuh besiegt SV Gratwein-Straßengel auswärts mit 3:1

Details Samstag, 28. September 2024 17:33

In einem Duell in der 7. Runde der Gebietsliga Mitte setzte sich der USV Wundschuh gegen den SV Gratwein-Straßengel mit 3:1 durch. Bereits in der ersten Halbzeit konnten die Gäste ihre Dominanz unter Beweis stellen und zwei Tore erzielen. Der SV Gratwein-Straßengel schaffte es erst in der Nachspielzeit, den Ehrentreffer zu erzielen. Trotz des späten Tores war der Sieg der Gäste aus Wundschuh nie wirklich gefährdet.

Frühe Führung für USV Wundschuh - nach einer halben Stunde steht es 0:2

Das Spiel begann mit einem hohen Tempo, und bereits in der 23. Minute ging der USV Wundschuh in Führung. Dominik Gössnitzer nutzte eine Unaufmerksamkeit der Abwehr von Gratwein-Straßengel und netzte souverän zum 0:1 ein. Die Gäste ließen sich von der frühen Führung beflügeln und erhöhten den Druck auf die Gastgeber.

Sechs Minuten später, in der 29. Minute, war es dann erneut ein Spieler des USV Wundschuh, der die Kugel im Netz zappeln ließ. Serhat Yildiz war der Torschütze, der nach einem gut herausgespielten Angriff das 0:2 erzielte. Die Abwehr von SV Gratwein-Straßengel wirkte in dieser Phase des Spiels überfordert und konnte dem Offensivdrang der Gäste wenig entgegensetzen.

Patrick Winter besiegelt den Sieg - Routinier erzielt das 3:0 für die Gäste

Nach der Pause versuchte SV Gratwein-Straßengel, mehr Druck auszuüben und den Anschlusstreffer zu erzielen. Doch USV Wundschuh hielt dem Druck stand und spielte weiterhin konzentriert nach vorne. In der 61. Minute war es dann Patrick Winter, der für die Vorentscheidung sorgte. Trotz einer vermeintlichen Abseitsstellung wurde sein Tor zum 0:3 gewertet, was bei den Gastgebern für Unmut sorgte, der Schiedsrichter blieb bei seiner Entscheidung.

In der Schlussphase des Spiels bemühte sich der SV Gratwein-Straßengel weiterhin um Schadensbegrenzung. Ihr Engagement wurde erst in der 90. Minute belohnt, als Roman Schnitzer nach einem gelungenen Angriff zum 1:3 traf. Der Treffer war jedoch nur noch Ergebniskosmetik, da kurz danach der Schlusspfiff ertönte und der USV Wundschuh als Sieger vom Platz ging.

Das Spiel endete nach 92 Minuten mit einem klaren 1:3 zugunsten des USV Wundschuh. Die Gäste überzeugten durch eine starke erste Halbzeit und eine stabile Defensivleistung in der zweiten Hälfte. Gratwein-Straßengel konnte lediglich in der Nachspielzeit ein Tor erzielen, was letztlich nicht mehr als ein Trostpflaster war.

Trainer Mario Freidl (SV Wundschuh) nach dem Spiel:

„Wir wussten von Anfang an, dass das Spiel in Gratwein eine schwierige Aufgabe wird. Es ist immer herausfordernd, gegen ein so starkes Team anzutreten, aber wir waren voll konzentriert und haben uns bestmöglich auf diese Partie vorbereitet. Ich möchte meiner Mannschaft ein großes Lob aussprechen. Die Leistung, die sie heute auf den Platz gebracht haben, war einfach großartig – eine echte Mannschaftsleistung, auf die wir stolz sein können.

Wir arbeiten fleißig weiter, denn wir wissen, dass in dieser Liga jeder Punkt hart erkämpft werden muss. Der Fokus liegt bereits auf den kommenden Aufgaben, und wir werden uns darauf konzentrieren, weiterhin unser Bestes zu geben. Der Druck ist natürlich spürbar, vor allem, wenn man die Tabellensituation im Hinterkopf hat. Aber heute haben wir gezeigt, dass wir diesem Druck standhalten können.

Wir wollten heute unbedingt gewinnen, und das hat man meiner Mannschaft in jeder Minute des Spiels angemerkt. Am Ende war es ein verdienter Sieg, und ich bin froh, dass wir die drei Punkte mitnehmen konnten. Das Team hat sich diesen Erfolg hart erarbeitet, und dafür gebührt ihnen mein größtes Pauschallob.“

Aufstellungen:

Gratwein-Straßengel: Sergii Litovchenko, Max Potoschnig, Philipp Schleinzer, Felix Milleder, Philipp Hemmer, Roman Schnitzer, Samuel Reinbacher, Raphael Krenn, Robert Edlinger (K), Georg Merkscha, Christof Eberl

Ersatzspieler: Emil Preis, Christoph Niederl, Marin Cavarusic, Niklas Gössler, Andreas Hammer, Lukas Rechberger

Trainer: Dominik Niederl

- Wundschuh: Stefan Hofer - Christopher Asenov, Marcel Nagl, Daniel Hubmann, Florian Baumgartner - Vlad Lung, David Baumgartner - Serhat Yildiz, Edis Ljubijankic, Patrick Winter (K), Dominik Gössnitzer

Ersatzspieler: Tobias Mitter, Julian Mörth, Markus Zettl, Sebastjan Tuhtar

Trainer: Mario Freidl Bericht Florian Kober Fotos: Alexandra Macher

Gebietsliga Mitte: Gratwein-Straßengel : Wundschuh - 1:3 (0:2)

93 Roman Schnitzer 1:3

61 Patrick Winter 0:3

29 Serhat Yildiz 0:2

23 Dominik Gössnitzer 0:1

