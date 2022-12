Gebietsliga Mürz - der große Herbstrückblick 22/23

Details Samstag, 03. Dezember 2022 15:35

Die Hinrunde der Saison 2022/23 ist Geschichte. Wir schauen uns den Herbst an dieser Stelle im Rückblick an. An wem führte zum Beispiel in der Gebietsliga Mürz kein Weg vorbei und wer war nur Kanonenfutter. Auch interessant: Welches Spiel bot den Fußballfans die meisten Tore und wer führt die Torschützenliste an.

Hauchdünner Vorsprung

Eines vorweg: Mariazell war im Herbst jene Mannschaft, die allen anderen Teams überlegen war. Dementsprechend stellt sich auch die Tabelle dar. Die Mariazeller konnten 9 von 11 Spielen für sich entscheiden und lachen mit dieser Performance von der Tabellenspitze. Es gab zwei Niederlagen. 27 Punkte stehen zu Buche, der Vorsprung auf Verfolger St. Barbara beträgt aber nur einen hauchdünnen Punkt. Bereits zwei Punkte dahinter liegt Niklasdorf. Die Liga könnte also nicht spannender sein. Am Ende werden es wohl diese drei Teams sein, die sich den Titel und den Relegationsplatz untereinander ausmachen.

Spannender Abstiegskampf

So bärenstark wie die Teams an der Tabellenspitze unterwegs waren, so wenig ging für die Teams im Tabellenkeller. Rapid Kapfenberg am Tabellenende konnte nur acht Punkte holen und kassierte 26 Gegentore. Damit ist man aber nicht negative Ligaspitze, denn der Ligasechste Oberaich kassierte 38 Tore, konnte aber um fünf Punkte mehr einfahren. Generell interessant: Oberaich erzielte 37 Tore - mehr als die beiden bestplatzierten Teams der Liga. Um den Klassenerhalt müssen aber wohl mehr Vereine zittern. Zwischen dem Letzten und dem Sechsten liegen nur fünf Punkte. Man darf ein spannendes Frühjahr erwarten.

Die Torschützenliste führt Patrick Kurt Hölzl an - der Kicker aus Mautern erzielte 22 Tore. Das sind starke zwei Tore pro Spiel. Er wurde abermals seinem Image als Torjäger gerecht. Hinter ihm liegt Rene Strebinger von Oberaich - er erzielte 19 Tore. Strebinger erzielte in einer Partie übrigens sechs Tore - starke Leistung. Michal Oswiecimka von Mariazell erzielte drei Freistoßtore. Weitere Statistiken: Fünf Spieler kassierten im Herbst fünf Gelbe Karten, ein Spieler sah sechs Mal den Gelben Karton. 13 Spieler kassierten eine Gelb-Rote Karte. Fünf Spieler kassierten je eine Rote Karte.