ATUS Langenwang: "Das Ziel ist immer der Titel!"

ATUS Langenwang beendete die Saison in der 1. Klasse Mur/Mürz B auf dem ersten Tabellenplatz. Damit dürfte man wohl zufrieden sein. Man konnte 44 Punkte holen und über den Aufstieg in die Gebietsliga Mürz jubeln. Wir sprachen an dieser Stelle mit Dominik Schaunitzer, dem Sektionsleiter der Langenwanger - wir wollten von ihm wissen, wie die Ziele für die neue Saison ausschauen, ob Transfers geplant sind und schauen noch einmal auf die abgelaufene Spielzeit.

LIGAPORTAL: Wie bist du mit der abgelaufenen Saison zufrieden?

Dominik Schaunitzer: "Sehr zufrieden - wir sind verdient Meister geworden."

LIGAPORTAL: Was waren die Höhepunkte?

Dominik Schaunitzer: "Wie wir mit Herz und Leidenschaft das Spiel gegen Kindberg auswärts und Kammern zuhause gewonnen haben."

LIGAPORTAL: Wie wird die Vorbereitung für die neue Saison ausschauen?

Dominik Schaunitzer: "Die Jungs trainieren schon wieder fleißig - den ersten Test hat es auch schon gegeben."

LIGAPORTAL: Wie schaut es mit dem Nachwuchsbereich aus?

Dominik Schaunitzer: "Im Nachwuchsbereich sind wir auch nicht sclecht aufgestellt. Wir haben rund 80 Kinder."

LIGAPORTAL: Hat es Transfers gegeben?

Dominik Schaunitzer: "Es hat sich ein bisschen etwas geändert."

LIGAPORTAL: Wie sehen die Ziele für die neue Saison aus?

Dominik Schaunitzer: "Das Ziel ist immer der Titel. Aber wenn wir irgendwo im Mittelfeld landen, bin ich zufrieden mit den Jungs. Mal die ersten 3 Spiele abwarten, dann kann ich mehr sagen."

