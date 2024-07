SC Parschlug: "Ersten Schritt in erfolgreiche Saison machen!"

Details Dienstag, 23. Juli 2024 17:51

Der SC Parschlug beendete die Saison in der Gebietsliga Mürz auf dem sechsten Tabellenplatz. Damit dürfte man wohl nicht unzufrieden sein. Man konnte 22 Punkte holen. Wir sprachen an dieser Stelle mit Marco Mitterböck, dem Sektionsleiter der Parschluger - wir wollten von ihm wissen, wie die Ziele für die neue Saison ausschauen, ob Transfers geplant sind und schauen noch einmal auf die abgelaufene Spielzeit.

LIGAPORTAL: Wie bist du mit der abgelaufenen Saison zufrieden?

Marco Mitterböck: "Die vorangegangene Saison muss man in zwei Hälften teilen. Wir haben im Sommer nach dem Abstieg einen Umbruch vollzogen, der letztlich zu radikal ausgefallen ist. Dadurch haben uns im Herbst sowohl Leistungsträger als auch Automatismen gefehlt. Wenn man dann noch Pech hat, landet man sogar als Unterliga-Absteiger auf dem letzten Platz. Das ist uns leider passiert. Im Winter haben wir dann den Umbruch korrigiert, uns gut verstärkt und vom ersten Training an alle an einem Strang gezogen. Der souveräne Klassenerhalt, der eigentlich schon im April so gut wie sicher war, war dann der verdiente Lohn für ein intensives Frühjahr."

LIGAPORTAL: Was waren die Höhepunkte?

Marco Mitterböck: "Aus meiner Sicht war der Höhepunkt sicherlich der Frühjahrsauftakt gegen Mariazell. Wir waren uns nach einer guten Vorbereitung sicher, dass wir im Frühjahr angreifen können, die Wahrheit liegt aber auf dem Platz. Das Hinspiel gegen Mariazell hatten wir mit 0:6 verloren, beim Rückspiel ging uns dann alles auf. Nach 19 Minuten führten wir schon mit 3:0, da wussten wir: Okay, mit unserem neu zusammengestellten Team können wir im Frühjahr voll angreifen. Für mich ein Höhepunkt abseits des Rasens ist aber einfach die Tatsache, wie wir als Verein alle an einem Strang ziehen. Da geht es mir um die vielen Freiwilligen, die in der Kabine, beim Rasenmähen, in der Kantine oder im Eingangsbereich immer da sind, wenn wir sie brauchen. Das geht vielleicht im laufenden Ligabetrieb manchmal unter, ist aber ein ganz wesentlicher Faktor dafür, wie ein Verein dasteht."

LIGAPORTAL: Wie wird die Vorbereitung für die neue Saison ausschauen?

Marco Mitterböck: "Wir sind am 8. Juli in die Vorbereitung gestartet und arbeiten dreimal pro Woche intensiv an den Grundlagen, damit wir - anders als im Vorjahr - auch die Herbstsaison erfolgreich bestreiten können. Der Kader der Vorsaison ist beinahe komplett zusammengeblieben, das erleichtert unserem Trainerteam aus Michael Krebs und Werner Reitbauer sicherlich die Arbeit."

LIGAPORTAL: Wie schaut es mit dem Nachwuchsbereich aus?

Marco Mitterböck: "Da liegt die Zuständigkeit beim Kapfenberger Nachwuchsmodell, das im Zuge der Gemeindefusion 2015 die Nachwuchsarbeit übernommen hat. Wir konzentrieren uns als SC Parschlug damit auf unsere beiden Kampfmannschaften, also Damen und Herren, wissen aber auch um die Notwendigkeit, immer wieder junge Spieler einzugliedern. Hier denken wir, dass es in Kapfenberg noch Potenzial gibt, weil eben nicht alle Spieler aus dem Nachwuchsmodell den Schritt in Richtung KSV 1919 gehen können. Gleichzeitig sind auch wir gefordert, uns als sportlich attraktive Alternative zu präsentieren."

LIGAPORTAL: Hat es Transfers gegeben?

Marco Mitterböck: "Mit sechs Transfers im vergangenen Winter, um den Abstieg in die 1. Klasse zu vermeiden, haben wir unser geplantes Transferprogramm für diesen Sommer um ein halbes Jahr nach vorne verlegt. Deshalb konnten wir uns auf dem Transfermarkt jetzt zurückhalten, zumal ein Großteil des Kaders uns die Treue hält, was uns als Vereinsführung extrem freut. Neu dazugekommen ist Sandro Krebs, der uns zentral - ob im Mittelfeld oder im Angriff - noch einmal merklich verstärken wird. Wichtig war es aus unserer Sicht auch, die Kaufoptionen bei unseren beiden Leihgaben Kevin Strebinger und Tobias Eppich zu ziehen. Das ist uns gelungen, damit können wir weiterhin mit beiden planen."

LIGAPORTAL: Wie sehen die Ziele für die neue Saison aus?

Marco Mitterböck: "Zum einen möchten wir einmal den 15. August erfolgreich bestreiten. Da feiern wir als SC Parschlug unser 50-Jahr-Jubiläum und treffen auf die österreichischen Legenden vom Team Copa Pelé. Los geht's um 14 Uhr, jeder Fußballbegeisterte ist herzlich eingeladen. Etwas mehr als eine Woche später starten wir dann am 24. August mit dem Heim-Derby gegen St. Marein-Lorenzen in die neue Saison. Da wollen wir den ersten Schritt hinein in eine erfolgreiche Saison machen. Wenn wir an die Leistungen aus dem Frühjahr anknüpfen können, werden wir heuer wieder vorne mitspielen."

