Spektakel in Mautern: SVU Raiffeisen Mautern und ATUS Langenwang trennen sich 3:3

Details Montag, 30. September 2024 17:09

Ein packendes Spiel zwischen SVU Raiffeisen Mautern und ATUS Langenwang endete mit einem dramatischen 3:3-Unentschieden. Trotz der frühen Führung von ATUS Langenwang gelang es den Gastgebern, das Spiel zu drehen und sich zwischenzeitlich eine komfortable Führung zu erarbeiten. Letztendlich reichte es jedoch nicht für den Sieg, denn die Gäste kämpften sich zurück.

Frühe Führung und erste Halbzeit

Gleich zu Beginn übernahm ATUS Langenwang die Initiative. In der 10. Minute gelang Viorel Socaci nach einer starken Balleroberung von Felix Sebastian Paar im Mittelfeld der Führungstreffer für die Gäste.

SVU Raiffeisen Mautern ließ sich jedoch nicht entmutigen und glich nur neun Minuten später aus. Stefan Hohenthal erzielte in der 19. Minute das 1:1 und brachte sein Team zurück ins Spiel. Die Gastgeber spielten nun mit mehr Selbstvertrauen und wurden immer stärker.

Dann erhielt SVU Mautern einen Elfmeter: In der 27. Minute brachte Daniel Wolfgang Stenitzer die Heimelf mit einem gekonnten Schuss mit 2:1 in Führung. Kurz vor der Halbzeit hätte ATUS Langenwang beinahe den Ausgleich erzielt, doch der Schuss von Holzer prallte vom Lattenkreuz ab. In der 39. Minute wurde Viorel Socaci von ATUS Langenwang mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen, was die Gäste zusätzlich schwächte.

Auf und Ab in der zweiten Halbzeit

In der zweiten Halbzeit setzte SVU Raiffeisen Mautern seinen Druck fort und erzielte in der 59. Minute durch Markus Neuhold das 3:1. Dieses Tor schien zunächst die Entscheidung zu sein, doch ATUS Langenwang gab nicht auf und kämpfte weiter.

Die Gäste wurden für ihren Kampfgeist belohnt: In der 73. Minute verwandelte Felix Sebastian Paar einen Elfmeter zum 3:2 und brachte sein Team wieder ins Spiel. Die Spannung war nun auf dem Höhepunkt, und die Zuschauer wurden Zeugen eines hochdramatischen Spiels.

Nur sieben Minuten vor Schluss gelang ATUS Langenwang schließlich der Ausgleich. Ernst Maierhofer traf in der 80. Minute zum 3:3 und stellte damit den Endstand her. Trotz der numerischen Unterlegenheit zeigten die Gäste eine beeindruckende Moral und bewiesen, dass sie sich niemals aufgeben.

Stimme zum Spiel:

Dominik Schaunitzer (Sektionsleiter Langenwang): "Das Spiel begann absolut nach Wunsch, denn nach einer druckvollen Anfangsphase konnten wir bereits in der 10. Minute das 1:0 erzielen. In weiterer Folge fand Mautern besser ins Spiel und so konnten sie durch einen Strafstoß in der 19. Minute zum 1:1 ausgleichen. In der 30. Minute kam es dann zu einer Schlüsselszene, die den weiteren Spielverlauf stark beeinflusste. Unser Torschütze zum 1:0 kassierte absolut unnötig innerhalb von nur wenigen Sekunden zweimal Gelb wegen Kritik und wurde mit Gelb/Rot vom Platz gestellt. Auf diesen Schock folgte schnell der nächste, denn Mautern erhöhte in Minute 32 auf 2:1. Die Gastgeber erhöhten daraufhin den Druck. Zum Ende der 1. Halbzeit gab es dann durch einen Lattenkreuz-Schuss von Marco Holzer wieder ein Lebennszeichen von uns. Anfang der 2. Halbzeit war Mautern weiterhin am Drücker und erhöhte in der 59. Minute ihre Führung zum 3:1. Ein Mann weniger und mit 2 Toren im Rückstand. Die Zeichen standen schlecht. Aber Fußball ist anders, der ATUS Langenwang ist anders. Ab der 65. Minute nahmen wir das Zepter in die Hand und setzten uns in der gegnerischen Hälfte fest. Das führte in Minute 72 zum 3:2-Anschlusstreffer! Nach einem Foul an Holzer im Strafraum, verwandelte Felix Paar den Elfer eiskalt. Mit diesem Tor wurde der Turbo gezündet und wir drängten auf den Ausgleich. In der 80. Minute war es dann soweit und Ernst "Ernesto" Maierhofer netzte zum 3:3 ein.

Bei diesem Stand beendete der Schiedsrichter die Partie. Es ist ein hochverdienter Punkt den wir mit nachhause nehmen. Die Mannschaft hat über eine Stunde in Unterzahl gekämpft und enormen Kampfgeist und Moral bewiese."

Gebietsliga Mürz: Mautern : ATUS Langenwang - 3:3 (2:1)

80 Ernst Maierhofer 3:3

73 Felix Sebastian Paar 3:2

59 Markus Neuhold 3:1

32 Daniel Wolfgang Stenitzer 2:1

19 Stefan Hohenthal 1:1

10 Viorel Socaci 0:1

Details

