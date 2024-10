SC Parschlug triumphiert mit 2:0 gegen UFC Mariazell

Details Montag, 30. September 2024 21:38

Der SC Parschlug sicherte sich in einem spannenden Heimspiel der 6. Runde der Gebietsliga Mürz einen verdienten 2:0-Sieg gegen UFC Mariazell. Das Match begann mit einem raschen Führungstreffer für die Hausherren und endete mit einem weiteren Tor in der zweiten Halbzeit. Die Gäste aus Mariazell konnten ihre Chancen nicht nutzen und mussten sich am Ende geschlagen geben.

Frühe Führung für SC Parschlug

Bereits in der 11. Minute fiel das erste Tor des Spiels. Nach einer gut platzierten Ecke war es Sandro Krebs, der den Ball per Kopfball im Netz unterbrachte und somit den SC Parschlug mit 1:0 in Führung brachte.

Dieses frühe Tor gab den Gastgebern zusätzliche Sicherheit und sie kontrollierten weitgehend das Spielgeschehen. UFC Mariazell versuchte, mit schnellen Gegenstößen zu antworten, doch die Abwehr des SC Parschlug stand sicher und ließ kaum gefährliche Aktionen zu. In der 45. Minute wurde die erste Halbzeit abgepfiffen, und die Mannschaften gingen mit einem Zwischenstand von 1:0 in die Pause.

SC Parschlug macht den Sieg perfekt

Nach der Halbzeitpause kam UFC Mariazell mit neuem Elan aus der Kabine. Die Gäste bemühten sich um den Ausgleich und erhöhten den Druck auf die Defensive von SC Parschlug. Doch auch in dieser Phase blieb die Hintermannschaft der Gastgeber stabil und ließ keine klaren Chancen zu.

In der 63. Minute dann der entscheidende Moment des Spiels: Günther Steindl nutzte eine Unsicherheit in der Abwehr von UFC Mariazell und schoss den Ball unhaltbar ins Tor. Dieser Treffer zum 2:0 gab dem SC Parschlug die nötige Ruhe, um die Partie souverän zu Ende zu bringen. Trotz weiterer Bemühungen der Gäste konnte UFC Mariazell das Blatt nicht mehr wenden.

Stimme zum Spiel:

Marco Mitterböck (Sektionsleiter Parschlug): "Das war die erhoffte Antwort, die wir nach drei Spielen ohne Sieg unbedingt geben wollten. Wir waren vom Anpfiff weg bissig und konnten schon bald unsere Stärke ausspielen: nämlich auf unserem kleinen Platz mit Einwürfen für Torgefahr zu sorgen. Über die volle Distanz war es sicherlich ein verdienter Sieg, der vor heimischer Kulisse umso besser schmeckt. Dass wir noch dazu ohne Gegentor blieben, ist auch für unsere Defensive der verdiente Lohn für ihren großen Einsatz. "

Gebietsliga Mürz: Parschlug : Mariazell - 2:0 (1:0)

63 Günther Steindl 2:0

11 Sandro Krebs 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.