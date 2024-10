St. Marein-Lorenzen siegt knapp gegen ATUS Langenwang

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 19:54

In einem spannenden Aufeinandertreffen in der Gebietsliga Mürz setzte sich St. Marein-Lorenzen mit 2:1 gegen ATUS Langenwang durch. Die Gäste zeigten von Beginn an eine dominante Leistung und gingen früh durch Dominik Baumann in Führung. Trotz einer aufopferungsvollen Leistung von ATUS Langenwang, die durch Willi Roposch zwischenzeitlich ausgleichen konnten, behielten die Gäste dank eines späten Tores von Moritz Breitler die Oberhand.

Frühe Führung für die Gäste

Bereits in der neunten Minute gelang St. Marein-Lorenzen der erste Treffer des Spiels. Nach einem klug herausgespielten Angriff konnte Dominik Baumann den Ball unbedrängt im Tor von ATUS Langenwang unterbringen. Der Angriff begann mit einem präzisen Pass von René Rischka zu David Wöls, der den Ball weiter zu Fabio Rust leitete. Rust fand schließlich Baumann, der sicher abschloss. Diese frühe Führung spiegelte die Überlegenheit der Gäste wider, die von Anfang an das Spiel dominierten.

ATUS Langenwang fand in der ersten Halbzeit kaum ins Spiel und hatte große Schwierigkeiten, gegen die gut organisierte Defensive der Gäste anzukommen. Mehrfach wurde das Heimteam in der eigenen Hälfte festgesetzt, während St. Marein-Lorenzen zahlreiche Chancen herausspielte, um die Führung weiter auszubauen. Dennoch blieb es beim 0:1 zur Halbzeit.

Dramatik in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste endete, mit Druck von St. Marein-Lorenzen. Doch in der 54. Minute kam es zu einem Wendepunkt, als Marco Holzer von ATUS Langenwang nach einem schweren Foulspiel die rote Karte sah. Mit einem Mann weniger auf dem Feld schien die Lage für die Gastgeber aussichtslos.

Trotz der Unterzahl schaffte es ATUS Langenwang in der 83. Minute überraschend, den Ausgleich zu erzielen. Willi Roposch war zur Stelle und brachte die Heimfans zum Jubeln, auch wenn der Treffer aus Sicht der Gäste unverdient schien. Die Hoffnung auf einen Punktgewinn für Langenwang keimte auf, doch die Freude war nur von kurzer Dauer.

In der Schlussphase des Spiels drängte St. Marein-Lorenzen erneut auf die Führung. Schließlich war es Moritz Breitler, der in der 90. Minute den entscheidenden Treffer erzielte. Nach einem intensiven Kampf gelang es ihm, den Ball zum 2:1 im Tor unterzubringen und damit den verdienten Sieg für sein Team zu sichern.

Stimme zum Spiel:

Dominik Schaunitzer (Sektionsleiter Langenwang): "Das war heute eine Top-Schiri Leistung - mehr hab ich nicht zu sagen."

Gebietsliga Mürz: ATUS Langenwang : St. Marein/L. - 1:2 (0:1)

91 Moritz Breitler 1:2

82 Willi Roposch 1:1

9 Dominik Baumann 0:1

