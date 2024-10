SC Parschlug siegt knapp gegen TuS Krieglach II

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 20:53

In einem spannenden Duell der Gebietsliga Mürz setzte sich der SC Parschlug knapp mit 1:0 gegen TuS Krieglach II durch. Beide Teams zeigten eine kämpferische Leistung, jedoch war es ein entscheidender Treffer von Nico Krebs, der das Spiel in der ersten Halbzeit entschied. Trotz zahlreicher Versuche konnte die Heimmannschaft den Rückstand nicht mehr aufholen.

Ein ausgeglichenes Spiel mit frühem Treffer

In den ersten Minuten suchten TuS Krieglach II und SC Parschlug aktiv den Weg zum Tor. Beide Mannschaften kamen zu einigen Abschlüssen, doch klare Torchancen blieben zunächst aus. Die Zuschauer in der gut besuchten Sportanlage in Krieglach wurden Zeugen eines intensiv geführten Spiels.

Die entscheidende Szene ereignete sich in der 38. Minute: Nico Krebs nutzte eine Gelegenheit für den SC Parschlug und erzielte den Führungstreffer. Dieser Treffer war hart umkämpft, da TuS Krieglach II defensiv gut stand, aber letztlich nicht verhindern konnte, dass Parschlug in Führung ging. Mit diesem Vorsprung im Rücken ging der SC Parschlug mit einem 1:0 in die Halbzeitpause.

Vergebliche Bemühungen von TuS Krieglach II

In der zweiten Halbzeit versuchte TuS Krieglach II, den Rückstand auszugleichen. Der Gastgeber drängte auf den Ausgleich und setzte die Defensive des SC Parschlug unter Druck. Philipp Sommer im Tor von Krieglach hielt seine Mannschaft durch einige Paraden im Spiel. Doch trotz aller Bemühungen gelang es der Heimmannschaft nicht, die gut organisierte Abwehr von Parschlug zu überwinden.

In der Schlussphase des Spiels blieb es spannend. Die letzten zehn Minuten brachten noch einmal eine hektische Atmosphäre mit sich, als Krieglach alles nach vorne warf, um den Ausgleich zu erzielen. Doch die Verteidigung von Parschlug stand weiterhin sicher und ließ keinen Treffer zu.

Stimme zum Spiel:

Marco Mitterböck Sektionsleiter Parschlug): "Es war das erwartet schwierige Spiel gegen einen jungen, lauffreudigen Gegner. Generell hätten wir uns erwartet, dass es uns mit unserer Routine gelingt, etwas mehr aus den vorhandenen Räumen zu machen. Das haben wir nur bedingt geschafft, stellenweise wurde sehr viel vertikal gespielt, Chancen waren dennoch genügend vorhanden. Da müssen wir - gerade in Auswärtsspielen wie zuvor in Turnau oder jetzt in Krieglach - vor dem Tor geschickter agieren. Letztlich dürfen wir uns dennoch über drei Punkte freuen, nur das zählt für die Tabelle."

Gebietsliga Mürz: Krieglach II : Parschlug - 0:1 (0:1)

38 Nico Krebs 0:1

