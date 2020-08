LUKOIL neuer Trikotsponsor des UFC HöZe Mariazell

Details Dienstag, 18. August 2020 14:08

Das Mineralölunternehmen LUKOIL baut sein soziales Engagement am Wirtschaftsstandort Österreich aus und ist ab sofort neuer Trikotsponsor des Fußball-Traditionsvereins UFC HöZe Mariazell. Die Zusammenarbeit mit LUKOIL ermöglicht dem Verein aus der Gebietsliga Mürz den Fortbestand in schwierigem Umfeld, und stellt damit entscheidende Weichen für eine erfolgreiche Fußballzukunft.

Die Spieler erstrahlen mit den Dressen in neuem Glanz: Die Kampfmannschaft des UFC HöZe Mariazell, ausgestattet mit den neuen Trikots. Übergeben wurden diese im Beisein von Trainer Peter Mandl (links hockend), Tormanntrainer Bernhard Mandl (links stehend), Vereins-GF Herbert Zuser (rechts) und Mag. Robert Gulla, CEO der LUKOIL Holding (rechts außen).

Photocredit: DI Pawel Gruszkiewicz

„LUKOIL ist Sport-Sponsoring sowie die Förderung regionaler Projekte und sozialer Initiativen in Österreich seit jeher ein großes Anliegen. Der Fußballverein UFC Höze Mariazell feiert heuer sein 60-jähriges Bestehen, daher freut es uns besonders, die Kampfmannschaft für die Jubiläumssaison mit neuen Trikots auszustatten“, betont Robert Gulla, CEO der LUKOIL Holding. Aufgrund der raschen Ausbreitung von Covid-19 und der damit verbundenen Maßnahmen im Sportbereich war auch der UFC HöZe Mariazell mit außergewöhnlichen Rahmenbedingungen konfrontiert. Umso mehr freuen sich alle Beteiligten über die neue Zusammenarbeit, die Spielern aller Altersklassen eine sportliche Perspektive im Fußball ermöglicht.

Nachdem die Saison 19/20 coronabedingt abgebrochen werden musste, rollt in der Gebietsliga Mürz ab dem 29. August wieder der Ball. Am ersten Spieltag geht es für den UFC HöZe Mariazell im Heimspiel gegen die DSV Juniors aus Leoben. „Wir freuen uns sehr, mit LUKOIL einen starken Partner an unserer Seite dazugewonnen zu haben. Unser Ziel in der neuen Saison ist ganz klar der Klassenerhalt. Wenn wir vom Verletzungspech verschont bleiben, bin ich mir sicher, dass das absolut realistisch ist“, betont Mariazell-Sportchef Andreas Pomberger.

