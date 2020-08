Punkteteilung: Parschlug und St. Marein-Lorenzen trennen sich im Derby mit einem 2:2!

Details Sonntag, 30. August 2020 11:43

In der 1. Runde der Gebietsliga Mürz traf am Samstagnachmittag um 17:00 Uhr der SC Parschlug zuhause auf den SV St. Marein-Lorenzen. Das letzte Duell konnte Parschlug mit 7:1 gewinnen. Doch dieses Mal musste man sich mit einem 2:2 begnügen. Parschlug war nach der abgebrochenen Saison 2019/20 einen Punkt vor Proleb an der Tabellenspitze. St. Marein-Lorenzen belegte zu diesem Zeitpunkt den 4. Tabellenplatz. Geleitet wurde die Partie von Sascha Koprivnik. 190 Zuseher begleiteten das Spiel.

Parschlug ging durch ein Eigentor in Fürhung

Die erste Großchance in der Partie hatte Marcel Ofner in der 21. Spielminute für die Heimmannschaft. Jedoch scheiterte er an der Torlatte. In der 28. Minute war es dann Stephan Stengl auf Seiten der Gäste, der nur die Latte traf. Für die erste Verwarnung im Spiel sorgte Dominik Assigal nach einem Foulspiel in der 31. Spielminute. Nach 36 gespielten Minuten durften die Heimischen das erste Tor bejubeln, nachdem Alexander Stadlhofer ins eigene Tor traf. Somit stand es nun 1:0. St. Marein-Lorenzen ließ aber nicht lange auf sich warten und kam durch Stephan Stengl nur 2 Minuten nach dem Führungstreffer zum 1:1 Ausgleich. Als bereits die Nachspielzeit in der ersten Halbzeit angebrochen ist gelang Michael Schober noch das 2:1, welches wieder die Führung für Parschlug bedeutete. Kurz darauf schickte der Unparteiische beide Mannschaften mit diesem Pausenresultat in die Kabinen.

Stephan Stengl sicherte seiner Mannschaft mit seinem 2. Tor einen Punkt

In der 62. Minute bekam Ronny Eibl die erste Gelbe Karte für die Gäste nach unsportlichem Verhalten. In der 65. Spielminute traf wieder einmal Stephan Stengl ins Tor der Heimischen und durfte somit den 2:2 Ausgleichstreffer bejubeln. Noch in der gleichen Minute bekamen Marcel Ofner und Michael Schober von Parschlug den Gelben Karton wegen Kritik. Nach 73 gespielten Minuten sah, der in der Halbzeitpause Eingewechselte, Daniel Schwaiger wegen Unsportlichen Verhalten die Gelbe Karte. In der 80. Minute zeigte der Schiedsrichter Christoph Magerböck von Parschlug und Miroslav Bosnjak von St. Marein-Lorenzen, beide wegen Foulspiel den Gelben Karton. In der 86. Spielminute sah Christopher Mandl nach einem Foulspiel die Gelbe Karte. Am Ende blieb es beim 2:2 und beide Mannschaften teilten sich die Punkte.

SC Parschlug– SV St. Marein-Lorenzen 2:2 (2:1)

Torfolge: 1:0 (36. Stadlhofer ET), 1:1 (38. Stengl), 2:1 (45+1. Schober), 2:2 (65. Stengl)

Stimme zum Spiel:

Robert Theisel (Trainer Parschlug):

„Es war ein gutes und ausgeglichenes Derby mit Chancen auf beiden Seiten. Die Mannschaft ist als starkes Kollektiv aufgetreten und das Unentschieden war am Ende gerechtfertigt, obwohl uns ein Elfmeter nicht gegeben wurde.“

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten