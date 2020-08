Auswärtssieg: Oberaich gewinnt bei St. Michael II mit 1:2!

Details Sonntag, 30. August 2020 19:32

Am Samstagnachmittag traf, in der 1. Runde der Gebietsliga Mürz, der ESV St. Michael II auf den SV Oberaich. Das letzte Duell gewann St. Michael II mit 4:2. Doch dieses Mal musste man eine 1:2 Heimniederlage hinnehmen. In der abgebrochenen Saison belegte St. Michael II nur den letzten Tabellenplatz. Oberaich lag damals auf dem 5. Tabellenplatz. Geleitet wurde die Partie, vor 60 Zusehern, von Reinhard Trinker.

Späte Tore in der 1. Halbzeit bringen Oberaich in Führung

Bei leichtem Regen beginnt die Partie mit einem guten Weitschuss der Gäste durch ihren Kapitän in der 11. Spielminute. Auch St. Michael II lässt nicht lange auf die erste Chance warten und so probierte es auch Stefan Reiter, nur zwei Minuten nach der Chance der Heimischen, aus der Distanz. Das erste Erfolgserlebnis verbuchten die Gäste aus Oberaich nachdem Andreas Stelzer zum 0:1 traf. Kurz vor der Pause erhöhte Julian Schantl nach einem Eckball per Kopf auf 2:0. Mit diesem Ergebnis beendete der Schiedsrichter die erste Halbzeit und schieckte beide Mannschaften in die Halbzeitpause.

St. Michael II gelingt nur mehr der Anschlusstreffer

Beide Mannschaften kamen unverändert aus ihren Kabinen. Nach 51 gespielten Minuten sah Felix Hochfellner auf Seiten der Heimisch nach einem Foulspiel die erste Verwarnung in dem Spiel. Nur eine Minute später holte sich auch der erste Spieler von den Gästen, Kevin Strebinger, den Gelben Karton nach einem Foulspiel ab. In der 65. Spielminute zitterte die Latte nach einem Freistoß der Heimischen durch Kevin Wagner. Für die nächste Verwarnung sorgte der Torschütze zum 0:2, Julian Schantl, nach einem Foulspiel in der 66. Minute. Kevin Wagner brachte in der 81. Spielminute mit seinen 1:2 Anschlusstreffer die Heimischen Fans zum Jubeln. Der eingewechselte Semir Masovic vergab in der 86. Minute die Chance auf das 1:3. So blieb es noch einmal spannend in dieser Partie. Nach 89 gespielten Minuten sah Alexander Schlagbauer nach einem Foulspiel die Gelbe Karte. Kurz vor Ende des Spieles setzte Fabio Angerer zum Kopfball an um noch den Ausgleich zu machen, jedoch wird der Ball noch vor der Linie geklärt und so blieb es beim 1:2 Endergebnis.

ESV St. Michael II - SV Oberaich 1:2 (0:2)

Torfolge: 0:1 (41. Stelzer), 0:2 (45. Schantl), 1:2 (82. Wagner)

