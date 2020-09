2. Sieg im 2. Spiel: Proleb gewinnt auch in Oberaich!

Details Sonntag, 06. September 2020 21:31

Am Samstagnachmittag traf, in der 2. Runde der Gebietsliga Mürz, der SV Oberaich auf den FC Proleb. Das letzte Duell konnte Proleb mit 2:1 gewinnen. Dieses Mal setzte man sich sogar auswärts mit 5:0 durch. In der letzten Runde konnte sich Oberaich knapp in St. Michael mit 2:1 Durchsetzen. Proleb feierte einen 4:2 Heimsieg gegen Turnau. Schiedsrichter der Partie war Christian Kaiser. 100 Zuseher kamen ins Stadion nach Oberaich.

Luca Koraus bringt die Gäste in Führung

Nachdem beide Mannschaften letzte Woche einen Sieg einfuhren konnten, wollte beide Teams auch dieses Mal wieder als Sieger vom Platz gehen. Die erste Verwarnung in der Partie sah Philipp Malli nach einem Foulspiel in der 19. Spielminute. Nach 25 gespielten Minuten traf Luca Koraus zum 0:1 und brachte somit Proleb in Führung. Nur eine Minute später bekam Christian Priedler wegen Kritik die Gelbe Karte. Für die erste Verwarnung der Gäste sorgte Markus Schinninger in der 27. Minute nach einem Foulspiel. Grund zum Jubeln für die Gäste Fans gab es in der 32. Spielminute nachdem Andreas Hafellner zum 0:2 traf. Damit nicht genug, erhöhte Luca Koraus in der 34. Minute auf 0:3. Nach 45 gespielten Minuten beendete der Schiedsrichter die 1. Halbzeit und schieckte beide Mannschaften in die Kabinen.

Proleb bringt die 3 Punkte sicher nach Hause

Für die Vorentscheidung sorgte Philip Vielhaber in der 55. Spielminute, als er zum 0:4 für die Gäste traf. Stefan Pusterhofer sah in der 60. Minute nach einem Foulspiel die Gelbe Karte. Nach 63 gespielten Minuten zeigte der Schiedsrichter, Remon Lampl nach einem Foulspiel den Gelben Karton. In der 88. Spielminute sorgte Luca Koraus mit seinem dritten Treffer in der Partie zum 0:5 Entstand. Eine Minute später musste Christian Priedler, wegen Kritik, mit der zweiten Gelben Karte vorzeitig vom Feld und fehlt damit nächste Woche in Mariazell. Proleb spielt nächste Runde zuhause gegen St. Marein/L.

SV Oberaich - FC Proleb 0:5 (0:3)

Torfolge: 0:1 (25. Koraus), 0:2 (32. Hafellner), 0:3 (34. Koraus), 0:4 (Vielhaber), 0:5 (88. Koraus)

Gelb-Rote Karte: Priedler (89. Oberaich)

