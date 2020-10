Kein Sieger: Gußwerk und Turnau teilen sich mit einem 2:2 die Punkte!

Details Sonntag, 18. Oktober 2020 12:14

In der 8. Runde der Gebietsliga Mürz traf am Samstagnachmittag um 15:00 Uhr der SC Gußwerk auf den SV Turnau. Das letzte Duell endete mit einem 3:1 Heimsieg für Gußwerk. Dieses Mal trennte man sich mit einem 2:2. In der letzten Runde spielte Gußwerk auswärts gegen die DSV Juniors 1:1 und Turnau gewann zuhause gegen Mautern mit 4:0. 120 Zuseher fanden den Weg ins Stadion. Geleitet wurde das Spiel von Mario Liedl.

Turnau mit dem besseren Start

Bereits in der 11. Spielminute traf Anfilofie Liubimirescu zum vielumjubelten 0:1 für die Gäste. Für die erste Verwarnung in der Partie sorgte Daniel Wenzel in der 28. Minute nach einem Foulspiel. Zwei Minuten später sah auch der erste Spieler von Gußwerk den Gelben Karton nach einem Foulspiel von Manuel Schmiedberger. Nach 38 gespielten Minuten erhöhte der Kapitän der Gäste Michael Dotter mit seinem 5. Saisontreffer auf 0:2. Mit diesem Ergebnis schieckte der Schiedsrichter beide Mannschaften in die Halbzeitpause.

Gußwerk holt nach 0:2 Rückstand noch einen Punkt

In der 52. Spielminute bekam Benjamin Durac nach einem Foulspiel die Gelbe Karte. Für den Anschlusstreffer sorgte der Kapitän von Gußwerk Stefan Prumetz in der 57. Minute und somit Stand es nur mehr 1:2. Nach 65 gespielten Minuten schwächte sich Turnau selbst als Anfilofie Liubimirescu zunächst nach Kritik die Gelbe Karte bekam und darauffolgend wegen unsportlichem Verhalten die zweite Gelbe Karte sah und somit mit Gelb-Rot frühzeitig das Spielfeld verlassen musste. In der 73. Spielminute konnte sich der Tormann der Gäste Lorenz Kindelsberger auszeichnen und machte eine Top Chance der Heimischen zunichte. In der 82. Minute bekam Stefan Prumetz nach einem Foulspiel den Gelben Karton. Für den späten 2:2 Ausgleichstreffer sorgte der Eingewechselte Jan Schmied in der 89. Spielminute. In der vierten Minute der Nachspielzeit Verwarnte der Schiedsrichter Manuel Oberer nach einem Foulspiel. Am Ende bleib es beim 2:2 zwischen Gußwerk und Turnau. In der nächsten Runde spielt Gußwerk auswärts bei Oberaich und Turnau empfängt Breitenau.

SC Gußwerk – SV Turnau 2:2 (0:2)

Torfolge: 0:1 (11. Liubimirescu), 0:2 (38. Dotter), 1:2 (57. Prumetz), 2:2 (89. Schmied)

Gelb-Rote Karte: Liubimirescu (65. Turnau)