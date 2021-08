Proleb lässt St. Michaels Zweier keine Chance

Details Montag, 09. August 2021 07:00

Der zweite Kampfmannschaft des ESV St. Michael empfing am Samstag den FC Proleb. Die Gäste gingen als Favorit ins Spiel und konnten dieser Rolle auch gerecht werden. Am Ende feierte FC Rohrer Proleb einen gelungenen Saisonauftakt. ESV St. Michael kam mit 1:6 unter die Räder.

Die Proleber starten stark in die Partie und geben von der ersten Minute an Gas. St. Michaels Zweier ist überfordert und muss schon nach 14 Minuten den ersten Treffer hinnehmen. Sandro Eberhard steht goldrichtig und trifft zum 1:0. Mit der Führung im Rücken wollen die Proleber nachlegen, was aber nicht gelingt. St. Michael schlägt zurück: Fabio Angerer lässt sich in der 24. Minute nicht zweimal bitten und verwertet aus guter Position zum 1:1 für den Gastgeber. Damit ist wieder alles offen, die Partie flacht dann aber etwas ab. Bis zur Pause fällt kein weiteres Tor.

Die zweite Halbzeit beginnt ähnlich wie die erste Halbzeit. Die Gäste geben Gas und Philip Vielhaber bringt sie auch neuerlich in Führung - dem Treffer war ein Schnitzer in der Hintermannschaft der Gastgeber vorausgegangen. In der 66. Minute sorgt Vielhaber dann für die Entscheidung. Er stellt nach einem Konter auf 3:1. In der 71. Spielminute setzt sich der Gast erneut durch und erzielte das 4:1. Paul Steiner baut den Vorsprung von FC Rohrer Proleb in der 86. Minute jneuerlich aus - er drückt das Leder über die Linie.

Gebietsliga Mürz: ESV St. Michael II – FC Rohrer Proleb, 1:6 (1:1)

14 Sandro Eberhard 0:1

24 Fabio Angerer 1:1

47 Philip Vielhaber 1:2

66 Philip Vielhaber 1:3

71 Markus Schinninger 1:4

86 Paul Steiner 1:5

93 Andreas Hafellner 1:6

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!