Proleb gewinnt enge Partie gegen St. Marein-Lorenzen

Details Sonntag, 22. August 2021 07:00

Im Spiel von SV St. Marein/St. Lorenzen gegen FC Rohrer Proleb in der dritten Runde der Gebietsliga Mürz gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten des Gasts, der nach drei Saisonspielen bei drei Siegen steht. Die Tordifferenz beträgt elf Tore. St. Marein steht nach drei Runden bei einem Punkt.

Das Spiel beginnt munter und mit zwei Teams, die nach vorne spielen. Proleb ist allerdings konkreter in den Angriffen und spielt offensiver. Entgegen dem Spielverlauf führen dann aber plötzlich die St. Mareiner. Stephan Stengl bringt FC Proleb in der 28. Minute ins Hintertreffen. Die Führung hält aber nicht lange. Prolebs Luca Koraus gleicht nur wenig später für den Tabellenprimus aus (30.). Damit ist wieder alles offen. In weiterer Folge plätschert das Spiel dahin und es gibt keine weiteren Treffer. Nach etwas mehr als 90 Minuten schickt der Schiri die beiden Teams in die Pause.

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Prolebern, die den Schwung vom Ende der ersten Halbzeit mitnehmen können. In der 54. Minute Konter der Proleber und Koraus trifft zum 2:1. Damit haben die Proleber das Spiel gedreht. St. Marein muss jetzt mehr tun, wenn es noch mit Zählbarem klappen sollte. Man muss jetzt offensiver werden, was auch passiert. Entgegen dem Ausgleich fällt aber das 3:1 für die St. Mareiner. Markus Schinninger schießt die Kugel zum 3:1 für FC Proleb über die Linie (81.). Zwar gelingt den Heimischen in der Nachspielzeit (92.) durch Gramos Bahtiri noch der Anschlusstreffer für St. Marein-Lorenzen, doch an der Punkteverteilung ändert das nichts mehr. Am Ende verbuchte FC Proleb gegen den Gastgeber die maximale Punkteausbeute.

Hubert Mandl (Trainer Proleb): "Das Spiel war sehr eng, das muss man sagen. Ich denke aber, dass wir uns am Ende verdient durchgesetzt haben. Das Tor am Schluss hätte die Begegnung fast noch einmal spannend gemacht, aber wir haben die drei Punkte über die Zeit gebracht. Drei Siege aus drei Spielen, ich denke, wir müssen und können zufrieden sein."

Gebietsliga Mürz: SV St. Marein/St. Lorenzen – FC Rohrer Proleb, 2:3 (1:1)

28 Stephan Stengl 1:0

30 Luca Koraus 1:1

54 Luca Koraus 1:2

81 Markus Schinninger 1:3

92 Gramos Bahtiri 2:3

