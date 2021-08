Breitenau bezwingt kämpfende Oberaicher

Details Sonntag, 29. August 2021 10:47

SV Breitenau und SV Oberaich Grill-Stadtwerke Bruck lieferten sich am Samstagnachmittag in der vierten Runde der Gebietsliga Mürz ein Torfestival, das schließlich mit 4:3 endete. Für die Breitenauer ist es der zweite Sieg im vierten Spiel.

Das Spiel beginnt munter und mit zwei Teams, die nach vorne spielen. Die Breitenauer erwischen aber den insgesamt besseren Start und es sollte auch nicht lange dauern, ehe es 1:0 steht. Christian Huber ist zur Stelle. Mit der Führung im Rücken wollen die Breitenauer nachlegen, was aber nicht gelingt, denn Rene Strebinger schockt Breitenau und dreht die Partie mit seinem Doppelpack für Oberaich (18./40.). In weiterer Folge bleiben die Oberaicher am Drücker und geben weiter Gas. Trotzdem gelingt aber den Breitenauern noch vor der Pause der Ausgleich, ehe der Schiri die beiden Teams in die Kabinen schickt.

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Oberaicher. Mario Bortolas stellt die Weichen auf Sieg. Mit dem 3:2 im Rücken wollen die Gastgeber nachlegen, woraus aber nichts wird, denn die Gäste schlagen wieder zurück. Anis Omerovic trifft zum 3:3, wodurch wieder alles offen ist. Kurz darauf schwächen sich die Oberaicher aber selbst, indem es eine Gelb-Rote Karte gibt. In Unterzahl tun sie sich sehr schwer und es sollte auch nicht lange dauern, ehe das 4:3 fällt. Der Druck wird nämlich immer größer und schließlich ist es avanciert Bortolas zum Matchwinner. Kurz darauf ist das Match vorbei.

Jörg Hartensteiner (Sektionsleiter Breitenau): "Der Sieg war hart erkämpft. So ehrlich muss man sein. ich denke, dass wir auch verdient gewonnen haben. Wir haben die Konzentration bis zum Schluss hochgehalten."

Gebietsliga Mürz: SV Breitenau – SV Oberaich Grill-Stadtwerke Bruck, 4:3 (2:2)

12 Christian Huber 1:0

18 Rene Strebinger 1:1

40 Rene Strebinger 1:2

42 Daniel Reisner 2:2

49 Mario Bortolas 3:2

67 Anis Omerovic 3:3

89 Mario Bortolas 4:3

