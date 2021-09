Proleb lässt Mariazell keine Chance

Details Sonntag, 05. September 2021 07:00

FC Rohrer Proleb konnte am Samstag in der Gebietsliga Mürz einen deutlichen 4:0-Erfolg gegen UFC Mariazell feiern. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur FC Rohrer Proleb heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Das Spiel beginnt munter und mit stärkeren Gästen, die allerdings ein wenig brauchen, bis sie das erste Tor erzielen. Schließlich ist es Andreas Hafellner, der in der 32. Minute die Weichen auf Sieg für Proleb stellt. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen. Das gelingt kurz vor der Pause - Kevin-Marcel Peternel baut die Führung der Gäste aus. Dann geht es in die Kabinen.

Die zweite Halbzeit beginnt mit ein kalten Dusche für die Gastgeber, die sich eigentlich viel vorgenommen hatten für den zweiten Durchgang. Innerhalb weniger Augenblicke stellen die Gäste nämlich auf 3:0 und 4:0. Damit ist das Spiel entschieden. Im weiteren Verlauf schalten die Proleber einen Gang zurück und überlassen Mariazell das Spiel. Das Match plätschert aber dahin und nach etwas mehr als 90 Minuten ist das Spiel zu Ende.

Hubert Mandl (Trainer Proleb): "Wir haben Mariazell von der ersten Minute an unter Druck gesetzt. Wir taten uns am Anfang etwas schwer auf dem kleinen Platz, ließen einige gute Chancen aus, aber nach dem Führungstreffer ließen wir Mariazell keine Chance. Und kurz vor der Pause das zweite Tor war eine kleine Vorentscheidung. Zweite Halbzeit am Anfang der Doppelschlag war die endgültige Entscheidung. Großartige erste Halbzeit, zweite Halbzeit eine solide Leistung. Besonders freut mich, dass wir vier verschiedene Torschützen haben."

Gebietsliga Mürz: UFC HöZe Mariazell – FC Rohrer Proleb, 0:4 (0:2)

32 Andreas Hafellner 0:1

44 Kevin-Marcel Peternel 0:2

48 Jonas Mandl 0:3

51 Markus Schinninger 0:4

