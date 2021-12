Liga-Dauerbrenner: Gußwerk agiert weiter unauffällig

Details Mittwoch, 29. Dezember 2021 16:15

137 Tage lang ruht das runde Leder im steirischen Unterhaus. Von ganz oben in der Tabelle in der Gebietsliga Mürz lacht nach der Herbstrunde, der FC Proleb. Der SC Gußwerk ist mit einem Respektabstand von 14 Punkten am vierten Platz zu finden. Ligaportal.at ist dabei die aktuelle Lage im Weiß-Grünen Amateur-Fußball zu erkunden.

Der Trainer Michael Schmied stellt sich den acht Fragen:

WIe ist der Herbstdurchgang zu bewerten?

„Der Herbst ist eigentlich gut verlaufen. Wir hatten doch sehr viele Abgänge zu verzeichnen. Es haben vier Stammspieler aufgehört. Dabei waren drei Slowaken. Wir mussten komplett neu planen. Wir haben auch unser Spielsystem umgestellt.“

Wie ist die Stimmung im Verein?

„Die Stimmung ist mit „Gut“ zu bewerten.“

Gibt es Transfers zu vermelden?

„Transfers wird es wahrscheinlich nicht geben.“

Auf welchen Positionen ist Handlungsbedarf gegeben?

„Handlungsbedarf auf speziellen Positionen ist auch nicht gegeben. Und wenn, werden wir eventuell das mit den vorhandenen Spielern machen. Ich habe mir da schon Gedanken gemacht.“

Gibt es verletzte Spieler?

„Es gibt zwei verletzte Spieler. Die müssen beide eine OP machen. Sind aber normalerweise zur Rückrunde wieder fit.“

Welche Ziele hat man sich für die Rückrunde gesetzt?

„Die Ziele sind das wir uns weiter entwickeln da wir eine sehr junge Mannschaft haben. Und die zwei Titelanwäter, die haben wir zuhause. Denen Punkte wegzunehmen ist durchaus möglich.“

WIe weit könnte Covid-19 der Punktejagd einen Strich durch die Rechnung machen?

„Ich hoffe das das Kasperletheater mit Corona bald vorbei ist. Dass wir eine ungefährdete Rückrunde haben.“

Wer sind die Meisterkandidaten?

„Herbstmeister Proleb ist der unangefochtene Favorit.“

Photocredit: SC Gußwerk

by: Robert Tafeit

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!