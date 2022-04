Hammerpartie: Der Zweite Parschlug bekleckert den Ersten Proleb

Details Sonntag, 10. April 2022 06:24

Eine reife Leistung zeigte SC Parschlug beim 3:0-Sieg gegen FC Rohrer Proleb. Wenn der Spitzenreiter auch noch am Ende der Saison die Tabelle anführen will, gilt es solche Aussetzer zu vermeiden. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich Parschlug als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler. Partout keine Probleme hatte FC Proleb im Hinspiel gehabt, als man einen 5:0-Sieg holte.

Parschlug ist das federführende Team

Die Proleber, die bislang alles gewonnen haben, das Hinspiel wurde mit 5:0 für sich entschieden, haben es auf der Agenda stehen, in Parschlug zumindest einen Punkt gutzuschreiben. Aus diesem Vorhaben wird aber nichts. Eben weil es die Theisel-Truppe versteht sehr konsequenz aufzutreten. Schon in der 17. Minute klingelt es erstmalig im Proleber Kasten. Raimund Höller kann sich dabei mit dem 1:0 in die Schützenliste eintragen. Diesen knappen Vorsprung bringen die Hausherren dann auch über die Spieldistanz der ersten Hälfte.

Proleb steht auf verlorenen Posten

Im zweiten Durchgang ändert sich dann nichts Gravierendes an der Spielcharakteristik. Parschlug bleibt spielbestimmend, die Eberhard-Schützlinge sind nur am reagieren anstatt am agieren. 74. Minute: Michael Schober sorgt mit dem 2:0 für eine Vorentscheidung. Daraufhin sieht der Proleber Spieler Lenker wegen Tätlichkeit den roten Karton. Mit ihm geht dann auch Schwaiger von den Hausherren frühzeitig duschen. Mit jeweils einem Spieler kommt es dann in der 80. Minute noch zum 3:0. Patrick Zisser zeichnet für den Spielendstand verantwortlich.

Nachdem SC Parschlug hinten nichts anbrennen ließ und vorne Kaltschnäuzigkeit bewies, ist Parschlug weiter im Rennen um die vorderen Plätze. Offensiv sticht SC Parschlug in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 38 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Parschlug scheint einfach niemand stoppen zu können. Rekordverdächtige zehn Siege in Serie stehen mittlerweile zu Buche.

Mit beeindruckenden 53 Treffern stellt FC Proleb den besten Angriff der Gebietsliga Mürz, jedoch kam dieser gegen SC Parschlug nicht voll zum Zug.

Nur einmal gab sich FC Proleb bisher geschlagen. Elf Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von SC Parschlug.

Am nächsten Samstag reist Parschlug zu SC Gußwerk, zeitgleich empfängt FC Rohrer Proleb SV St. Marein/St. Lorenzen.

Stimme zum Spiel:

Robert Theisel, Trainer Parschlug:

"Wir waren das überlegene Team bzw. der wohlverdiente Gewinner. Unser Auftreten war von extremer Giftigkeit geprägt. Jetzt ist das Restprogramm, jeder Punkt bzw. Treffer kann entscheidend sein, von großer Spannung gezeichnet."

Startformationen:

Parschlug: Rene Tratsch - Raimund Höller, Dominik Assigal, Kevin Theisel, Fabian Steflitsch - Patrick Magerböck, Christoph Magerböck (K), Michael Schober, Daniel Schwaiger - Dragan Jurisic, Thomas Lipp

Proleb: Luca Sebastian Liebmann, Remon Lampl, Markus Hafellner, Paul Steiner, Philip Vielhaber (K), Jonas Mandl, Sandro Eberhard, Luca Koraus, Kevin-Marcel Peternel, Michael Hofer, Stefan Pusterhofer



Sportplatz Parschlug, 200 Zuseher, SR: Johann Gruber

© Robert Tafeit