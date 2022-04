Auswärtsdreier: Mariazell macht fette Beute beim SV Breitenau

Details Samstag, 16. April 2022 20:41

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von SV Breitenau und UFC HöZe Mariazell, die mit 1:2 endete. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für UFC Mariazell. Das Hinspiel hatte Breitenau mit 2:1 knapp für sich entschieden.

Man begegnet einander auf Augenhöhe

Im ersten Abschnitt hielten sich die Aufreger noch sehr in Grenzen. Es mangelte beiderseits am nötigen Einfallsreichtum. Hinzu kommt dass sich die Abwehrreihen keine Blöße gaben bzw. es gelingt die Schotten dicht zu halten. Demzufolge ist das logische Resultat daraus auch der torlose Halbzeitstand.

Jetzt ist wesentlich mehr Action gegeben

Michal Oswiecimka brachte den Ball zum 1:0 zugunsten von Mariazell über die Linie (49.). Für das 1:1 von SV Breitenau zeichnete Michael Guster verantwortlich (59.). Sebastian Feldhammer wurde zum Helden des Spiels, als er UFC HöZe Mariazell mit einem Treffer kurz vor dem Abpfiff (85.) doch noch in Front brachte. Schließlich strich UFC Mariazell die Optimalausbeute gegen Breitenau ein.

SV Breitenau findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang sieben. Vier Siege, ein Remis und sechs Niederlagen hat die Heimmannschaft momentan auf dem Konto. Die Misere von Breitenau hält an. Insgesamt kassierte SV Breitenau nun schon sechs Niederlagen am Stück.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Mariazell in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den vierten Tabellenplatz. Sechs Siege, zwei Remis und vier Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto. Mit vier Siegen in Folge ist UFC HöZe Mariazell so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Am nächsten Samstag reist Breitenau zu SV Oberaich Grill-Stadtwerke Bruck, zeitgleich empfängt UFC Mariazell SV Union Mautern.

Startformationen:

Breitenau: Philipp Hammer - Stefan Kornthaler, Marco - Andre Schinnerl, Michael Guster, David Berger - Christian Huber (K), Harald Eder, Elias Doberschek, Bernhard Ebner, Patrick Mannsbart - Aldemir Amet Pelevan

Mariazell: Martin Wolf (K), Simon Schweighofer, Markus Mandl, Christian Lasinger, Lukasz Bienkowski, Dieter Köppel, Michal Oswiecimka, Jean Paul Habarugira, Andreas Lasinger, Sebastian Feldhammer, Marcel Fellner



Sportplatz Breitenau, 70 Zuseher, SR: Nedim Zahirovic

© Robert Tafeit

Gebietsliga Mürz: SV Breitenau – UFC HöZe Mariazell, 1:2 (0:0)

85 Sebastian Feldhammer 1:2

59 Michael Guster 1:1

49 Michal Oswiecimka 0:1