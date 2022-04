Tabellen-Nachbarn: Gastgeber Oberaich weist Breitenau zurecht

Details Samstag, 23. April 2022 20:24

Am Samstag trafen der SV Oberaich Grill-Stadtwerke Bruck und der SV Breitenau aufeinander. Das Match entschied der SV Oberaich mit 4:2 für sich. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Oberaich die Nase vorn. Breitenau war im Hinspiel gegen SV Oberaich Grill-Stadtwerke Bruck zu einem knappen 4:3-Sieg gekommen.

Ein Kampf auf Biegen und Brechen

Julian Traxler brachte SV Oberaich in der sechsten Spielminute in Führung. Harald Eder nutzte die Chance für SV Breitenau und beförderte in der 24. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Der Unparteiische beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen.

Oberaich hat die Nase knapp vorne

Rene Strebinger machte in der 67. Minute das 2:1 von Oberaich perfekt. Benjamin Himsl beförderte das Leder zum 3:1 der Heimmannschaft über die Linie (75.). Den Vorsprung von SV Oberaich Grill-Stadtwerke Bruck ließ Traxler in der 80. Minute anwachsen. Kurz vor Ultimo war noch Christian Huber zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor von Breitenau verantwortlich (89.). Letzten Endes ging SV Oberaich im Duell mit den Gästen als Sieger hervor.

Oberaich verlor mit den letzten Spielen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den vorherigen fünf Begegnungen nur vier Punkte ein.

SV Breitenau muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die sportliche Misere – in den letzten sieben Spielen gelang Breitenau kein einziger Sieg – hat ein Abstürzen im Tableau zur Folge. Aktuell liegt SV Breitenau nur auf Rang acht.

Mit diesem Sieg zog SV Oberaich Grill-Stadtwerke Bruck an Breitenau vorbei auf Platz sieben. SV Breitenau fiel auf die achte Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.

Am nächsten Samstag reist SV Oberaich zu SV Union Mautern, zeitgleich empfängt Breitenau SV Turnau.

Startformationen:

Oberaich: Julian Miess - Mario Rossmann, Cosmin-Catalin Radu, Benjamin Himsl - Julian Traxler (K), Gerald Stelzer, Kevin Prinz, Nico Glösl - Rene Strebinger, Robert Rauchlahner, Julian Schantl

Breitenau: Philipp Hammer - Marco - Andre Schinnerl, Michael Guster, Stefan Kornthaler - Johannes Huber (K), Christian Huber, Harald Eder, Bernhard Ebner, Patrick Mannsbart - Aldemir Amet Pelevan, Ian Krenn

Sportplatz Oberaich, 70 Zuseher, Adel Ibrahim

© Robert Tafeit

Gebietsliga Mürz: SV Oberaich Grill-Stadtwerke Bruck – SV Breitenau, 4:2 (1:1)

89 Christian Huber 4:2

80 Julian Traxler 4:1

75 Benjamin Himsl 3:1

67 Rene Strebinger 2:1

24 Harald Eder 1:1

6 Julian Traxler 1:0