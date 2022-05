Spiel-Satz-Sieg: Parschlug gewinnt in Tragöß/St. Katharein mit 6:1

Details Sonntag, 01. Mai 2022 10:17

Am 16. Spieltag traf in der Gebietsliga Mürz der SC Tragöß/St. Kathrein auf den SC Parschlug. Und dabei gab sich der Favorit keine Blöße. Man setzte sich klar mit 6:1 durch. Was mit sich bringt, dass die Situation an der Tabellenspitze unverändert eng bleibt. Denn auch die Proleber erfüllten ihre Aufgabe mit dem 5:1-Heimsieg gegen Mariazell souverän.

Die Parschluger Scharfschützen waren: Christian Repolusk (3), Dragan Jurisic (2) und Werner Reitbauer.

Parschlug legt die Basis für den Erfolg

Vom Start weg ist es erwartungsgemäß die Theisel-Truppe die das Kommando inne hat. Zuerst gelingt es dem Gastgeber noch sich entsprechend zu verteidigen. Aber mit dem 0:1 in der 19. Minute ist soweit jedermann bewusst, wohin die Reise hinführt an diesem Samstag-Nachmittag. Dragan Jurisic kann sich dabei in die Schützenliste eintragen. In der 31. Minute ist es dann Christian Repolusk, der die Parschluger mit dem 0:2 endgültig in Richtung Siegerstraße abbiegen lässt. Aber der Gastgeber versteht sich zum wehren: In der 34. Minute trifft Thomas Griessmaier zum 1:2-Halbzeitstand.

Die Heimischen stehen auf verlorenen Posten

Auch im zweiten Durchgang ist es dann der Favorit, der das federführende Team ist. Aber noch bleibt es aufgrund des knappen Spielstands spannend. Nach etwas mehr als einer gespielten Stunde sorgt man auf Seiten der Parschluger aber soweit für klare Fronten. Mit einem Doppelschlag (63. Repolusk, 67. Jurisic) beseitigt man auch die allerletzten Zweifel - neuer Spielstand: 1:4. Damit aber noch nicht genug. So gelingt es dem Titelaspiranten in der noch verbleibenden Zeit zwei Stück draufzupacken. Werner Reitbauer mit einem Elfmeter (76.) und Christian Repolusk mit seinem dritten Matchtreffer (78.), sorgen letztlich, dass das halbe Dutzend voll wird - Spielendstand: 1:6. In der nächsten Runde gastiert Tragöß-St. Kathrein am Samstag, 7. Mai um 17:00 Uhr beim SC Breitenau. Parschlug muss zur selben Zeit in St. Marein/Lorenzen ran.

SC TRAGÖSS/ST: KATHREIN - PARSCHLUG 1:6 (1:2)

Torfolge: 0:1 (19. Jurisic), 0:2 (31. Repolusk), 1:2 (34. Griessmaier), 1:3 (63. Repolusk), 1:4 (67. Jurisic), 1:5 (76. Reitbauer/Elfer), 1:6 (78. Repolusk)

Startformationen:

SC Tragöß - St. Katharein: Patrick Eberdorfer, Costel Suingiu, Michael Tautscher, Marvin Dollmann, Maximilian Voller (K), Thomas Griessmaier, Kevin Krammer, Alexander Hochsteiner, Felix Thaller, Stefan Hochsteiner, Christoph Hoffmann

Parschlug: Rene Tratsch - Günther Steindl, Raimund Höller, Kevin Theisel - Patrick Magerböck, Dominik Assigal, Christoph Magerböck (K), Michael Schober, Daniel Schwaiger - Dragan Jurisic, Christian Repolusk

Sportplatz Laming, 120 Zuseher, SR: Manfred Wutscher

Fotocredit: SC Parschlug

© Robert Tafeit